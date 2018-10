Cum se mișcă cel mai mare SUV Opel

Este cel mai mare SUV Opel. E german doar cu numele și pedigree-ul de Rüsselsheimm, pentru că în rest este construit în Franța, la Sochaux, pe o platformă moștenită de la grupul PSA pe care mai sunt ridicate C5 Aircross, 3008, 5008 sau DS7 Crossback. Grandland X este răspunsul constructorului german la foamea de crossovere, un compact lung de aproape 4,5 metri, dotat cu o tracțiune controlată de computer. Un produs făcut să împace dorința de aventură cu jungla urbană. Am testat trei zile creația franco-germană într-o echipare diesel al cărei preț se învârte pe la 25.000 de euro, în funcție de dotări și opționale.

Grandland X este o creație nouă în gama Opel. Este un urmaș al Antarei, un SUV construit pe o platformă împrumutată de la foștii frați din grupul General Motors. Grandland este un crossover compact în standardul auto, ultimul din conceptul X oferit de Opel. Compact în acest caz este un cuvânt înșelător pentru că vorbim de o mașină de gabarit apreciabil care ajunge până la o lungime de 4,47 metri și o înălțime de 1,6 metri. Alura este cea a unei mașini robuste, cu linii sportive, dar fără asemenea capabilități. Garda la sol ajunge la 20 de cm, peste cea oferită de Audi Q3, Kia Sportage sau BMW X1 și egală cu Jeep Compas sau Renault Kadjar. Dimensiunea gărzii la sol face din Grandland X un cățărător în combinație cu tracțiunea inteligentă de care vom vorbi ceva mai jos. Tot în termeni de dimensiuni, ampatamentul de 2,67 metri înseamnă un loc apreciabil pentru pasagerii din spate. Portbagajul ajunge la 514 litri, fiind unul dintre cele mai mari din gamă. Ca orice crossover, Grandland X oferă o poziție comodă la volan, înaltă, specifică clasei, care se traduce printr-un confort în special la drumuri lungi. Pentru că este o mașină cu totul nouă, pierde ceva din acea senzație pe care doar un Opel ți-o oferă la volan. Adică puțin ieșită din comun la primul contact și primele zeci de kilometri, dar care se potrivește ca o mănușă după câteva sute de kilometri.

Tracțiune inteligentă

SUV-ul Opel este gândit să acopere cererea momentului. O mașină pentru întreaga familie, cu o capacitate de încărcare suficientă și pentru orice formă de bagaj, capabilă de drumuri lungi fără emoții. Cum ar fi un blocaj într-o baltă mai adâncă, o zăpadă ceva mai afânată sau o ieșire de pe drumurile asfaltate. Dar în același timp, SUV-ul momentului trebuie să ofere și agilitatea urbană, ușurința de mișcare în trafic, de parcare în locuri uneori imposibile ca dimensiuni sau de conectivitate. În plus, mașina zilelor noastre trebuie să fie un asistent permanent pentru șofer. Cum a înțeles Opel să acopere multiplele nevoi într-o singură mașină? Prin mici compromisuri și sisteme inteligente controlate de computer. Poate cel mai elocvent exemplu în acest caz este cel al sistemului inteligent Grip Control. Fizic, este o rotiță plasată lângă schimbătorul de viteze, care are cinci pictograme sugestive. Sub o singură rotire de buton se ascunde un sistem care știe să adapteze tracțiunea la tipul de drum presetat. El asigură o transmisie a cuplului la roțile motoare de pe puntea față, astfel încât să permită o alunecare atunci când este necesar și să adapteze puterea la viteza cu care se învârte roata. Scopul este păstrarea unui maxim de aderență. În modul Normal, sau On Road, cel care se activează din start, sistemul ESP și cel de control al tracțiunii sunt calibrate pentru un condus în condiții de oraș sau de autostradă. Modul Snow (Zăpadă) adaptează tracțiunea pentru un maximum de aderență pe drumurile acoperite de gheață sau zăpadă la viteze de până la 50 de km/h. Controlul tracțiunii reglează alunecarea roților din față și, atunci când detectează că o roată a pierdut aderența, transferă puterea către cealaltă care încă nu a ajuns în această situație. Modul Mud (Noroi) permite o alunecare mai mare a roților. Aceast artificiu face ca anvelopele să-și recapete aderența odată ce dau de o bucată de teren mai tare după ce se învârt în gol în zona mocirloasă. Roata care găsește prima aderență mai bună primește până la 80% din putere. Sistemul este activ în acest caz până la o viteză de 80 de km/h. Modul Sand (Nisip) este gândit pentru a împiedica o scufundare în astfel de porțiuni afânate. Sistemul permite roților să se învârtă simultan cu o viteză mică până la ieșirea pe teren solid. Cel de al cincilea mod este cel în care este scos ESP-ul și controlul tracțiunii. Funcționează până la 50 de km/h și este folosit de obicei pentru manevre old school. Din motive de siguranță a circulației, în acest ultim caz, Grip Control se întoarce pe normal la viteze de peste 50 de km/h.

Cum se mișcă

În trafic, Grandland X a dat dovată de un comportament echilibrat. Garda la sol de 20 de centimetri permite abordarea unor pasaje de drum ceva mai desfundate, dar fără prea multă ofertă de aventură pentru că nu este vorba de un 4x4, tracțiunea fiind doar pe puntea față. Suspensiile sunt setate pentru un mix de confort și stabilitate în viraje. Totodată, este asigurată trecerea în siguranță, mai ales pentru coloană, a gropilor-capcană prezente din abundență prin București. Eu am testat un Grandland X cu motorul diesel de 1.6 litri, 120 de cai-putere și 300 Nm. Acest propulsor a fost scos de la vânzare și înlocuit de un diesel mai puțin poluant, Euro6d, de 1,5 litri, care ajunge la 130 de cai-putere și 300 de Nm. Pentru că vorbim de aceeași valoare a cuplului, este de așteptat ca performanțele să fie în mare asemănătoare. Vechiul propulsor este eficient din punctul de vedere al consumului și a atins un mix de consum de circa 5,6 litri la o viteză medie de 58 de km/h, combinat urban și drum expres. Pentru traficul de oraș, maximul înregistrat a ajuns la 9,1 litri la o viteză medie de 28 km/h cu folosirea parțială a sistemului start/stop. Noul motor Euro 6d-TEMP atinge 100 de km/h în 10,9 secunde în versiunea de transmisie manulă și de 12,8 secunde în cea dotată cu cutia automată în opt rapoarte. Pentru maximum de eficiență există un indicator pentru schimbarea treptelor manuale de viteză.

Asistenții șoferului

La nivel de asistență a șoferului, Grandland X dispune de Sistem avertizare oboseală șofer, Sistem evitare coliziune frontală, Sistem de evitare şi reducere a impactului coliziunii și Sensor indicator lane keep assist cu reacție în volan. Aceste sisteme de asistență sunt disponibile în standard doar în versiunea de top Ultimate, dar pot fi comandate opțional încă de la al doilea nivel de echipare Enjoy contra a 500 de euro. Prezența pachetului Saftey a făcut ca Grandland X să obțină cinci stele la testele EuroNCAP. Pachetul de top Park and Go cuprinde printre altele Avertizare punct mort și un sistem avansat de asistență la parcare dotat cu o cameră 360 grade care permite vizualizarea întregului perimetru al mașinii. Farurile pot fi și ele alese în versiunea full led care asigură o mișcare inteligentă grație matricei integrate și permite adaptarea la curbă și evitarea orbirii celorlalți șoferi atunci când sunt pe faza lungă. Un alt sistem esențial este On Star care permite - pe lângă funcții precum cele de interogare cu service-ul în caz de apariție a unui defect sau de căutare a unui anume restaurant - apelarea printr-o singură apăsare de buton a centrului SOS. Acesta inițiază un apel și nu se lasă până nu vorbește cu ocupanții mașinii. În cazul în care nu-i răspunde nimeni, pe baza poziției GPS furnizate de navigația automobilului, alertează automat Poliția și Ambulanța cu privire la existența unui eveniment rutier cu victime.

Spațios și accesorizat

Interiorul lui Grandland X este unul spațios și bine accesorizat. Informațiile sunt furnizate atât șoferului prin intermediul unui mic display central plasat în bord, cât și celorlalți pasageri prin tableta de 5 inchi cu touch. Interesant este că șoferul poate afla prin intermediul navigației, în orice moment, pe ce stradă se află prin afișare în bord, chiar dacă nu este setată o adresă anume. Există, de asemenea, și o busolă electronică. Pentru telefon există un spațiu suficient de depozitare care dispune de încărcare wireless și care este plasat chiar lângă portul USB, auxiliar sau priza de 12V. Ciudat este spațiul în care se presupune că s-ar putea depozita paharele, fiind vorba de un loc pătrat și un altul dreptunghiular. Senzaționale mi s-au părut scaunele, în special cele din față, certificate AGR și cu încălzire și ventilație. Volanul poate fi și el încălzit printr-o simplă apăsare de buton. Clima se poate regla atât din butoane clasice, fizice, cât și prin intermediul tabletei. Legătura cu telefonul se face ușor prin bluetooth, iar sistemul IntelliLink permite și mirror de pe smartphone. Portbagajul asigură un spațiu de 514 litri și poate fi extins până la 1.652 de litri în cazul în care se rabatează scaunele și se poate deschide și prin balansarea piciorului sub bara din spate. Închiderea se face de la buton sau din cheie și există un senzor care oprește cursa dacă detectează un obstacol, concomitent cu emiterea unor semnale sonore. Grandland X pare că trece bine și peste timp având în vedere că mașina avea 14.700 de km la bord făcuți în regim de drive-test cu multipli șoferi și stiluri de condus și nu scotea niciun sunet suspect.

514 litri, capacitatea portbagajului. Poate fi extinsă până la 1.652 de litri

20 de cm, garda la sol

Avantaje

confort

grip control inteligent

sisteme inteligente de asistență

Dezavantaje

lipsa unui 4x4 pentru un SUV

suportul pătrat pentru pahare

lent cu motorizări de bază

Grandland X este cu 27 de cm mai lung decât un Crossland X și cu 20 mai mare decât un Mokka X, fiind ceva mai scund decât cel din urmă și de înălțime asemănătoare cu frățiorul Crossland