Cum se mișcă cel mai mic SUV Hyundai

Kona este un SUV de clasă mică. Hyundai a mizat pe clientela de oraș care își dorește foarte tare o mașină cu aspect de off-road. Dar a plusat și a creat un automobil care este capabil să se descurce și pe drumuri desfundate. Îl ajută garda la sol, accesoriile montate pe caroserie și chiar un sistem de tracțiune integrală cu posibiliate de blocare a distriubuției cuplului. În plus, există și un motor puternic raportat la gabaritul mașinii. Am testat Kona în varianta aproape full-option cu propulsorul turbo pe benzină de 177 de cai putere. Am notat ce mi-a plăcut, dar și ce nu este în avantajul micului SUV, cu argumente.

Hyundai Kona și-a făcut debutul la Salonul auto de la Frankfurt și am fost martor al lansării lui la cel mai mare salon auto al lumii, în ultimul moment de apogeu. Kona a făcut senzație și în 2017 prin designul său avangardist și echipamentele de top de care a beneficiat. La nivel de design există o grilă frontală tip cascadă care este întărită de o semnătură luminoasă specifică. Farurile duble cu lumini de zi de tip LED amplasate deasupra farurilor cu LED sunt oferite încă de la varianta basic și ridică vizual linia de forță a mașinii. Există multiple posibilități de personalizare pentru că plafonul poate fi comandat în două nuanțe care se pot combina cu 10 culori exterioare. Pe întregul perimetru al mașinii sunt bandouri din plastic negru rezistent la tăvăleală. Garda la sol este înaltă și atinge 171 mm. Este un atu pentru cei care vor să se aventureze în afara drumului asfaltat. Pentru că Hyundai Kona permite acest lucru.

4x4

Varianta testată de mine a fost echipată cu tracțiune integrală. Un indicator din bord îmi arată cum este împărțit cuplul pe cele două axe în fiecare moment al cursei. În marea majoritate a timpului este folosită puntea față. Unul dintre argumente este că nu ai nevoie de forță pe roțile din spate decât în situații limită, cel de-al doilea ține de economia de combustibil și implicit de noxele eliminate în atmosferă. Am observat că există ceva transfer de cuplu pe puntea spate în momentul plecării și cel al virajelor strânse pe serpentine. A mai fost nevoie și atunci când m-am abătut de la șosea și am încercat o porțiune ușoară de zăpadă afânată. Tracțiunea s-a descurcat excellent, fără să fie nevoie să cuplez sistemul 4x4 lock. Pentru că există și așa ceva. Pentru suprafețe dificile există și posibilitatea de blocare manuală a diferențialului printr-o simplă apăsare de buton. Starea este afișată în bord. Viteza maximă cu care se poate merge cu diferențialul blocat este de 40 km/h. În această stare, cuplul este distribuit egal pe cel două punți, 50-50%. Kona este ajutat pentru situația în care ajunge în off-road și de gabaritul relativ redus. Are doar 4,165 metri lungime și o greutate de 1,35 tone. În ciuda lungimii, ampatamentul este de 2,6 metri. Asta înseamnă destul de mult loc la interior, mai ales pentru pasagerii din spate care - pentru o mașină ridicată pe platforma lui i20 - au mult spațiu la picioare. În schimb, rabatul s-a făcut la interior pentru că portbagajul ajunge să aibă doar 361 de litri, destul de puțin și ușor de umplut. Pentru obiecte mai mari se poate recurge la rabatarea banchetelor din spate moment în care sunt 1.143 de litri. Există însă suficiente spații de depozitare și la interior, un atu pentru mașinile de volum produse de coreeni.

Trei motoare

Kona dispune doar de două motorizări pe benzină, de 1 litru și 1,6 litri, ambele turbo, și de un propulsor de motorină de 1,6 litri care ajunge la 136 de cai putere. Am avut în teste cel mai puternic motor, cel de 177 de cai putere. Cuplul de 265 Nm este mai mult decât suficent pentru orice fel de carosabil. Turbocompresorul cu „waste-gate” controlat electronic este echipat cu injectoare GDi cu șase orificii, care funcționează la o presiune de 200 de bari, asigurând astfel arderea eficientă. Surplusul de putere poate fi lesne folosit pentru a-i scoate în evidență lui Kona capabilitățile sportive. Există un buton Drive Mode care îi permite șoferului să aleagă modul de condus, presetat de producător, acesta putând fi Confort, Eco și Sport. Dacă diferența între primele două nu este semnificativă, în modul Sport, mașina capătă alte valențe. Sensibilitatea accelerației devine mai mare, cutia de viteze automată cu șapte rapoarte schimbă aproape de zona roșie acolo unde se atinge puterea maximă, pentru că ajunge la cuplu nominal încă de la 1.500 rot/min. În ciuda faptului că avem o gardă la sol destul de ridicată, mașina se comportă bine și la viteze mari, iar producătorul spune că este capabilă să atingă și 205 km/h. Nu am încercat să ajung la această limită, dar am observat că și la 130 de km/h motorul are încă o generoasă rezervă de putere. Consumul este însă pe măsura plăcerii oferite de un asemenea propulsor. Minimumul a fost undeva la 9 litri/100 km după 136 km și o oră și jumătate de mers. Pentru că am prins și coloană pe DN1, mixul după 350 km a fost de 10,1 litri. În oraș și trafic de coșmar sunt șanse să sară de 12 litri de benzină la sută. În acest caz ajută și sistemul start/stop care intră și iese fără sincope. Transmisia cu șapte trepte și dublu ambreiaj este, conform producătorului, mai eficientă comparativ cu transmisiile automate „hidramate” cu 20% și mai rapidă cu 10%.

Sisteme de asistență

Kona dispune de un oarecare grad de autonomie. Asta pentru că există un sistem de menținere a mașini pe banda de circulație care este capabil să recunoască marcajele și să miște ușor de volan pentru a păstra direcția. Nu este cazul însă să lăsați volanul din mână. Singurul opțional care mi-a lipsit a fost cruise controlul adaptativ, dacă l-aș fi avut, aproape că aș fi fost un spectator pe locul șoferului mai ales pe autostradă, unde viteza este cât de cât constantă. Hyundai SmartSense, căci așa se numește sistemul integrat, mai conține asistență la coliziunea frontală cu detectarea pietonilor, sistem de monitorizare a unghiului mort, sistem de avertizare la coliziune la deplasarea în marșarier, monitorizarea atenției conducătorului auto, lumini statice pentru viraje și asistență pentru comutarea fazei lungi. Pentru aceste sisteme și multitudinea de airbaguri de care dispune, Kona a primit cinci stele la testele euroNCAP.

Cum e la interior

Interiorul micului SUV este mai mare decât s-ar intui la o primă vedere din exterior. Poziția la volan este înaltă, scaunele au o bună suținere laterală, iar șoferul are la dispoziție o multitudine de instrumente de măsurare și informare. Există chiar și un head-up display care afișează date pe o bucată de plastic transparent. Acesta este plasat în câmpul vizual al șoferului și are o diagonală de 8 inchi, ușor curbată. Odată cu acționarea comenzii de pe volan, sistemul se ridică pe verticală, după care dispare în planșa de bord, atunci când nu este utilizat. HUD oferă informații privind viteza, direcțiile de navigație, nivelul combustibilului, activitatea funcțiilor de asistență la coliziune frontală, la menținerea benzii de rulare, la monitorizarea unghiului mort. Sistemul multimedia integrează telefonul și permite utilizarea lui prin Bluetooth, Apple Car Play sau Android Auto. Varianta testată a avut montat un sistemul de navigație cu ecran de 8 inchi, care include și o cameră video pentru marșarier cu linii de ghidare dinamică și senzori audio de proximitate. Sistemul audio este realizat de Krell și are opt difuzoare cu 45 de W pe canal. Sunetul este bun calitativ, iar legătura cu telefonul mobil și redarea fișierelor audio este facilă. Încărcarea telefonului se poate face de la porturi USB de putere sau wireless prin plasarea smartphoneului într-o tăviță specială. Nu m-a încântat foarte mult cantitatea mare de plasic negru și tare folosită la interior, dar după 26.000 km de teste, cât avea modelul pe care l-am încercat, nu apăruse nici un scârțâit suspect. În continuare, Hyundai folosește lumina de un albastru intens pentru modul de noapte. Modelul testat de mine are un preț de circa 25.000 de euro și nu se încadrează în tichetul Rabla pentru că noxele sunt de 153 g Co2/km la motorul de 177 de cai, însă motorul de 1 litru turbo de 120 de cai și cel diesel se califică pentru reducerea de 1.345 de euro. Prețul de plecare pentru Hyundai Kona este de 12.722 de euro cu TVA.

Dezavantaje

- motorul de 177 de cai nu se califică la tichetul Rabla

- puține motorizări

- volumul portbagajului

Avantaje

- 4x4 lock

- tehnologii de asistență

- sportivitate

Încă de anul acesta, Kona va fi și sub formă full-electrică, dar și sub cea de plug-in hibrid

Cifre

- 40 km/h, viteza maximă cu diferențial blocat

- 205 km/h, viteza maximă a lui Kona

- 361 de litri, capacitatea portbagajului