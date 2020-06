Cum se mișcă noul diesel Renault

Într-o lume care se îndreaptă, de voie, de nevoie, către automobilul electric, cine s-ar mai încumeta să mai cumpere un diesel și de ce? Asta ar fi întrebarea pe care și-ar formula-o un client care vrea să cumpere o mașină, un produs de folosință îndelungată care ar trebui să-l țină cel puțin zece ani. Există câteva atuuri incontestabile ale unui motor diesel. Și la prima vedere apar imediat trei argumente: economic, puternic și, surprinzător, mai prietenos cu mediul din punctul de vedere al emisiei de carbon. Am testat timp de cinci zile și aproape 700 km cel mai nou diesel de la Renault, o cilindree de 1,5 litri, care are două versiuni, una de 85 de cai putere, alta de 115 cai putere. Eu am avut parte de cea mai puternică versiune montată pe noul Clio.

Primul contact cu o mașină dotată cu motor diesel era, în urmă cu ceva timp, sunetul caracteristic al propulsorului. Acel bârâit care te ducea cu gândul la camioane. Ei bine, la dieselurile de generație nouă, acele mormăit al cilindrilor mișcați de motorina care se autoaprinde a dispărut. În ziua de azi, au ajuns mai zgomotoase motoarele pe benzină, care sunt mai toate turbo, decât cele pe motorină. Surpriza vine atunci când te așezi la volan și-i dai prima cheie, mai precis prima apăsare de buton, căci și cheia care se băga în bord a dispărut. Autonomia este cea care face toți banii la un diesel. Pentru că, dacă ai noroc, ai putea să faci și 1.000 km cu un singur plin. Mie, Clio îmi indica, pe baza puținilor kilometri făcuți de la benzinărie la locul preluării mașinii, o autonomie de 820 km. În final am ajuns să depășesc 700 km și să mai las loc de încă peste o sută. O asemenea distanță parcursă cu 39 de litri de motorină - adică vreo 180 de lei, în jur de 22 de bani pe kilometru - va deveni în curând o amintire în era motoarelor turbo pe benzină, a hibridelor sau a electricelor care nu ating nici jumătate, și asta în condiții bune de circulație.

Cât e cuplul

Motorul diesel montat de Renault pe noile sale modele furnizează maximum 115 cai putere. Cuplul ajunge la maximumul de 260 Nm încă de la 2.000 rot./min., deci, practic, de la prima apăsare de accelerație. Puterea și forța motorul se simt pregnant atât la demaraj, cât și la depășiri sau reprize mai rapide, mai ales că avem de-a face cu un automobil de clasă mică, a cărui masă la gol este de 1,26 tone și nu depășește 1,7 tone la masa maximă autorizată. În combinație cu cutia manuală în șase trepte, consumul real a fost de 4,4 litri după un parcurs mixt măsurat pentru circa 570 km, la o viteză medie de 55 km/h. Drumul a inclus autostradă cu porțiuni parcurse la viteze mari, ambuteiaj de zeci de kilometri, traseu pe drumuri pe câmp și un București trezit din pandemie, cu blocajele specifice. Strict pentru Capitală, într-o zi de lucru, consumul a urcat la 7,8 litri/100. Dacă dieselul asigură un demaraj de invidiat, nu același lucru se poate spune despre sprintul până la sută, care se face în 12,5 secunde. Viteza maximă pe care o poate atinge Clio în varianta pe motorină este de 197 km/h. Importantă este valoare CO2 eliberat în atmosferă și care este sub 100 de grame/km, chiar 95, dacă este să ne luăm după cifrele anunțate de producător. Aceasta face ca mașina să se înscrie în programul Rabla și să contribuie la reducerea mediei pe care Renault o are raportat la gama de modele pe care le comercializează. Pentru cei care preferă să conducă economic există mod presetat pentru acest lucru care are grijă să monitorizeze felul în care șoferul lucrează cu accelerația, cum își anticipează mișcările pentru a avea cât mai mare grijă de mediu, cum și cât irosește plăcuțele de frână. Există un sistem de recuperare a energiei de frânare care alimentează în principal sistemul start-stop. Dezavantajul este că echiparea diesel nu este oferită și în tandem cu cutia automată EDC.

Design sportiv

Noul Clio arată ca un Megane cea mai mic, cu vreo 30 de centimetri mai scurt, pentru că totuși depășește barierea celor 4 metri cu doar 5 centimetri. Poate că noul Clio mi s-a părut atât de catchy datorită liniei inspriate din Renault Sport, dar și a culorii modelului pe care am avut ocazia să-l testez, un Bleu Celadon La vârful de gamă RS Line există praguri laterale iluminate astfel încât perimetrul mașinii să fie vizibil noaptea, pragurile interioare au sculptat cu lumini LED numele modelului într-un material de inox, dar și o mulțime de părți cromate. Cum ar fi cel de pe haionul portbagajului, de pe oglinzile exterioare sau de pe lateralele ușilor. Semnătura este cea cunoscută de pe Megane, cu o grilă frontală mare, la fel și blocurile optice care vin în standard cu faruri LED, un punct în plus față de multe dintre modelele concurenților, la care o asemenea dotare se plătește extra. Spatele lui Clio pare că nu a fost foarte mult modificat față de versiunea anterioară. Totuși, nervura care unește cele două stopuri este mai pronunțată și a fost mutat locul pentru deschiderea portbagajului. Ușa haionului pare ceva mai mică și deschiderea nu se mai face de pe aceasta, ci de pe buza de la bara spate exact de deasupra numărului de înmatriculare. Pentru că e bine ascunsă, la primul contact tinzi că crezi că haionul se poate deschide doar din cheie sau din interior. Poziționarea poate fi ceva mai nefericită, pentru că zona tinde să se murdărească destul de mult și de repede la un hatchback. Portbagajul lui Clio ajunge la 391 de litri. Spre comparație, este cu 11 litri mai mare decât al unui VW Golf, un model dintr-o clasă superioară ca mărime.

Materiale bune

Habitaclul arată vesel și este gândit pentru a fi cât mai util. Spații de depozitare, torpedou mare și iluminat, loc pentru încărcarea telefonului, spații pentru pahare poziționate la îndemână. Se poate observa că sunt folosite materiale de mai bună calitate, majoritatea moi și plăcute la atingere. Aproape că a dispărut acel plastic negru-prăfuit și tare. Planșa de bord este acoperită în partea superioară de un plastic moale, după care urmează prizele de aer, care se întind pe orizontală, cu linii lungi și elegante. În zona centrală există un plastic ce imită fibra de carbon. Bordul este un ecran full digital, care ajunge la 7 inchi și conține o multitudine de informații. În echiparea RS Line există diverse date referitare la cuplul sau puterea de moment, dar și cele legate de consum, stația radio care rulează într-un anumit moment, convorbirea telefonică în curs și multe alte pictograme forte atent construite. Spre exemplul, atunci când pui semnalul, pe lângă clasica săgeată, pe mașina desenată în centrul bordul există un mic punct care imită semnalizatorul spate. Adițional cu bordul digitalizat există o tabletă de 7 inchi pe care rulează sistemul multimedia. Pe lângă funcția clasică de player media și radio, tableta Easy Link, compatibilă cu Apple Car Play şi Android Auto, poate oferi o replicare a smartphone-ului. Pentru cei care nu dețin un telefon cu o încărcare prin inducție, există două prize usb, dar și o priză de 12 V. Scaunele asigură o foarte bună susținere laterală. În plus, pot fi și încălzite. Interiorul noului Clio a fost gândit după conceptul de „SmartCockpit” orientat către șofer. Așa că acesta are acum la dispoziție un volan ceva mai suplu. Prin micșorarea spațiului în care se află airbagul, volanul a devenit mai sportiv. A fost, de asemenea, micșorat levierul din care este comandat sistemul audio plasat în spatele volanului. Pe partea stângă a volanului sunt plasate comenzile pentru crusie control, inclusiv cu limitarea de viteză, iar pe cea din dreapta, butoanele prin se pot schimba informațiile furnizate pe bord și comenzile pentru convorbirile telefonice. Pe consola centrală există o zonă de butoane tip clapetă pentru personalizarea modului de condus, parcare asistată sau încălzirea în scaune, în vreme ce clima este comandată din rotițele cu contur cromat și zimțat. Există o multitudine de spații de depozitare în habitaclu care însumează 26 de litri. Pentru pasagerii din spate spațiul pentru picioare a fost mărit cu 2,5 centimetri, prin sculptarea spătarelor scaunelor din față.

Asistenți inteligenți

Noul Clio a fost desemnată cea mai sigură mașină în clasa ei de către EuroNCAP, conform rezultatelor testelor din 2019, adică cinci stele. Clio are sistem activ de frânare de urgență cu detectarea cicliștilor și a pietonilor, sistem de asistență la pornirea din rampă, recunoașterea indicatoarele rutiere, alertă privind distanța de rulare, asistență la menținerea benzii de rulare, aprinderea automată a farurilor și apel de urgență la 112 printr-o singură apăsare de buton. La nivelul siguranței pasive, Clio vine echipat cu 6 airbag-uri, alertă pentru cuplarea centurii de siguranță pentru cele 5 locuri, tetiere tip virgulă și sistem de prindere ISOFIX pentru locurile laterale spate. Pentru cazul în care se produce un accident, există în plafonieră un buton pentru S.O.S. care asigură legătura cu un centru de urgență, iar în cazul în care ocupanții din mașină nu răspund după acționarea lui, operatorul trimite automat locul în care se află automobilul, conform indicațiilor GPS, către sistemul 112. Clio oferă un asistent la parcarea laterală care complează sistemul compus din cameră HD de mers înapoi și senzori de perimetru cu avertizare audio. Prețul de plecare este de 11.900 de euro, pentru echiparea Life și motorul aspirat pe bezină de 65 de cai putere și cutie manuală și ajunge la 17.700 de euro pentru un diesel în echiparea Intens.

- 135 mm, garda la sol

- 4,4 litri/100 km, consum

- 12,5 secunde până la 100 km/h

Avantaje

- autonomie

- consum

- interior

Dezavantaje

- dieselul nu are opțiune EDC

- prețul pentru varianta de top

- poziționarea deschiderii pentru haion