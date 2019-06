Cum se mișcă primul SUV Honda hibrid

Oamenii visează se circule în viitorul apropiat exclusiv cu mașini electrice. Cel puțin cei cărora le pasă de viitorul copiilor și nu se gândesc doar la sentimentul pe care îl dau sutele de cai-putere. Dar până la a avea acces facil și ieftin la mașinile electrice și la infrastructura aferentă, soluția pentru scăderea nivelului de poluare din marile orașe este automobilul hibrid, acela care este capabil să folosească motorul pe benzină pentru deplasările la viteze mari sau în afara urbei și pe cel electric în ambuteiaj sau la viteze mici. Cursa este puternică și în acest segment, doar că tehnologia este una destul de complicată și presupune practic schimbarea întregii arhitecturi a sistemului grup propulsor. Honda a lansat din această primăvară primul SUV hibrid. Am testat timp de patru zile noul CR-V hibrid în varianta de top pentru a vedea cât este de eficient.

CR-V este un SUV compact dacă ar fi să ținem cont de criteriile după care se împart azi automobilele. În realitate, vorbim despre un automobil care are 4,6 metri lungime, 1,7 tone și o gardă la sol de 20 de cm. CR-V este un model întins pe 24 de ani în istoria mărcii japoneze, care a ajuns la cea de a cincea generație. După aproape un sfert de secol, crossoverul apare, în premieră, într-un nou format, hibrid. Pentru a ajunge la acest nivel a fost nevoie de eforturi pentru dezvoltarea unor tehnologii cu totul noi pentru că Honda nu a împurmutat de la alți jucători de pe piață sistemele, ci a dezvoltat unele proprii începând cu 1999, când a fost lansat în Europa modelul Insight. În cazul lui CR-V, un motor termic de 184 de cai-putere cu ciclu Atkinson - cel mai compatibil pentru propulsia hibridă - și două mașini (motoare) electrice, una folosită pentru propulsie, cealaltă pe post de generator de curent continuu.

Diferența clasic-hibrid

Transmisia este și ea originală, pentru că, spre deosebire de "clasica" cutie CVT folosită la hibride, aici este pus în valoare un ambreiaj de tip „lock-up”, care creează o conexiune directă între motorul pe benzină și roți pentru rulaj exclusiv în acest mod. Și pentru a păstra capabilitățile de SUV ale Hondei, totul este cuplat la clasica transmisie 4x4. De ce tot acest efort, până la urmă? Pentru a obține un consum care în oraș pe distanțe scurte a atins și 5,1 litri/100 de km, iar la un parcurs de peste 50 de km în trafic de București s-a situat la 7,8 litri/km - cu tot cu climă și condus pe sport - adică sub cel anunțat de producător în ciclu WLTP, de 8,3 litri/km. Și pentru plăcerea de a merge fără zgomot în traficul bară la bară și a pleca de pe loc fără nici cea mai mică smucitură produsă de un sistem start/stop clasic. Asta, în condițiile în care diferența de preț între un CR-V pe propulsie clasică și unul hibrid este de circa 4.500 de euro. Bani care se pot recupera ușor nu doar din economia de combustibil, dar și din taxele locale care sunt mai mici pentru un hibrid și mai ales din viitoarele impozite care vor apărea inerent pentru modelele cu propulsie clasică. La aceasta se adaugă și marele avantaj pe care un posesor de hibrid îl are atunci când vrea să călătorească prin marile orașe ale UE unde există reguli stricte pentru mașinile poluante.

Cum funcționează i-MMD

CR-V este capabil să ofere trei tipuri distincte de condus la care se adugă și un boost de putere dacă se optează pentru modul Sport. Tehnologia inteligentă Multi-Mode Drive pune la dispoziție Electric Drive, Hybrid Drive și Engine Drive. Modul Electric este unul silențios și economic, alimentat exclusiv de bateria litiu-ion prin intermediul unui motor de antrenare. Este folosit pentru a accelera de pe loc și pentru condus cu viteză redusă. În Modul Electric, este posibilă o autonomie pur electrică de 2 km. În Modul Hybrid, motorul pe benzină lucrează împreună cu cele electrice, în situații cum ar fi accelerarea la viteză mare sau urcatul unei pante. Motorul pe benzină alimentează generatorul electric, care, la rândul său, oferă energie motorului electric și orice surplus de energie este folosit pentru a reîncărca bateriile. Modul Engine se referă la momentul în care motorul pe benzină este cel care propulsează mașina și este folosit atunci când este nevoie de viteză ridicată. Prin apăsarea butonului Sport, grupul propulsor livrează maximul de putere folosind și energia acumulată în baterii pentru a da un plus motorului termic. Cifrele pe care se bazează CR-V sunt serioase. Propulsorul pe benzină de doi litri aspirat este de 145 de cai-putere și un cuplu de 175 de Nm, dar în modul hibrid, cu ajutorul motorului electric, numărul cailor-putere ajunge la 184, iar cuplul la 315 Nm, apropiat de cel al unui diesel de doi litri. Asta însă pentru scurt timp și doar atunci când e nevoie. Mașina de 1,7 tone cu tracțiune integrală permanentă este astfel capabilă să atingă o viteză maximă de 180 de km/h și are un sprint până la 100 de km/h în 9,2 secunde. Spre deosebire de o mașină electrică, ce nu poate tracta nimic, hibridul poate duce după el remorci sau rulote care ating 750 de kg.

Sunet sport, mișcare lină

Condusul unui CR-V naște experiențe noi. În primul rând, avem de-a face cu o cutie de viteze CVT, dar una cu un raport fix de viteză, care creează o conexiune directă între componentele mobile. Această abordare duce la un transfer mai lin al cuplului, adică simțim o mișcare liniară și fără sincope a mașinii, fie că plecăm de pe loc de la stop, fie că accelerăm pe autostradă. Inginerii japonezi s-au preocupat până și de sunetul pe care îl scoate motorul pentru a-i da șoferului senzația că accelerază. Astfel, deși mașina se mișcă lin, de sub capotă se aude un motor turat care stă să rupă asfaltul. Poate produce puțină uimire între ce auzi și ceea ce simți la volanul lui CR-V hibrid, însă rezultatul este același, accelerarea rapidă, dar fără să simți că te lipești de spătarul scaunului. În rest, SUV-ul este unul cu aspecte premium executiv, adică suspensii care absorb eficient șocurile craterelor bucureștene, stabilitate la viteze mari și un bun echilibru într-un parcurs care include drumuri desfundate sau hopuri mari. Există și două padele în spatele volanului. Dar funcția lor nu este cea clasică, a unui condus sportiv. Ele au rolul de a dirija frânarea recuperativă care ajută la reîncărcarea acumulatorului. Aceasta se poate face mai eficient folosind frâna de motor obținută prin mânuirea padelelor. O utilitate a acestora apare și pe un drum alunecos, de pildă, sau la coborârea unei pante cu noroi, acolo unde frâna de motor ajută la păstrarea aderenței. Ce-i drept, vorbind despre un 4x4, nu se pune problema tracțiunii în situații limită, dar este o rezervă serioasă de aderență.

Spațiu mai mare

Noul CR-V are aceeași lungime ca modelul anterior, dar există mai mult spațiu interior. Ampatamentul a ajuns la 2,6 metri, așa că pasagerii din spate sunt răsfățați cu un loc mare pentru picioare, au o cotieră rabatabilă cu suport de pahare, prize de încărcare pentru telefon și ventilare separată. Șoferul poate urmări întreg ciclul de transfer a energiilor, de la cea termică, la cea electrică, prin intermediul unei scheme colorate afișate pe un display de 7 inchi în bord. Poate vedea, de asemenea, cât de eficient conduce, care sunt roțile care trag într-un anumit moment, dar și ce indică busola. Asta, pe lângă instrumentarul clasic de bord. Există chiar și un head-up display afișat pe o bucată de plastic transparent care, din fericire, se poate dezactiva pentru că pe mine, subiectiv vorbind, mai mult m-a deranjat. Portbagajul nu este afectat de prezența acumulatorului sub podeaua lui, are o capacitate de 497 de litri și atinge aproape 2 metri cubi cu scaunele rabatate.

Cinci stele

Noul CR-V a reușit să obțină cinci stele la testele EuroNCAP. SUV-ul dispune de o multitudine de sisteme de siguranță încă de la varianta de bază. Prețul acestuia este de 34.150 de euro și ajunge la 43.150 pentru full-option, opțiune executive. Conceptul "All Directions Collision Safety" folosește o rețea de elemente structurale interconectate pentru a distribui uniform energia de coliziune, contribuind la reducerea forțelor transferate către cabina pasagerilor în cazul unui impact și oferind protecție superioară față, laterală și spate. Honda Sensing utilizează o combinație de informații de la sistemul radar și de la sistemul de camere, plus o serie de senzori de înaltă tehnologie pentru a avertiza și a asista șoferul în scenarii potențial periculoase. Toate aceste informații fac să funcționeze sistemul de frânare de urgență în caz de coliziune iminentă, cel de asistență la părăsirea benzii de rulare, cel de monitorizare a unghiului mort sau cruise controlul activ care știe să păstreze automat distanța față de mașina din față. Pe distanțe scurte și sub supraveghere, CR-V este capabil să păstreze singur direcția, ajustând ușor volanul în funcție de curbe. În plus, asistentul pentru faza lungă degrevează șoferul de o sarcină obositoare pe timp de noapte.

CIFRE

- 750 de km, autonomie.

- 2 km, în regim electric.

- 20 cm, garda la sol.

Avantaje

- consum urban mic

- taxe mici

- multe sisteme de siguranță în standard

Dezavataje

- preț ridicat la echiparea top

- head-up display-ul

- meniu încâlcit pe volan