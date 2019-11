Cum se mișcă SUV-ul cel mai mic de la Mitsubishi

Mitsubishi ASX este o mașină serioasă. Un SUV compact, care nu iese în evidență prin ceva anume, dar reușește să imprime acea senzație a prețului corect pe care îl plătești pentru o mașină. Bonusul este tracțiunea integrală și un nou motor pe benzină. Și încă unul aspirat, într-o eră a propulsoarelor turbo. Am testat timp de trei zile noul ASX și m-am despărțit de el cu sentimentul că mi-am pierdut o mănușă la început de iarnă.

ASX este cel mai mic SUV din oferta japonezilor de la Mitsubishi. „Mai mic” este dacă îl comparăm cu Eclipse Cross sau cu Outlander, pentru că totuși măsoară 4,36 metri, fiind doar cu 3,5 cm mai scurt decât un Eclipse. ASX are, așadar, o platformă similară cu cea fratelui mijlociu și împarte motorul cu fratele mai mare, Outlander. Faceliftul din 2019 aduce o nouă grilă frontală specifică trendului mărcii. S-a renunțat la celebrul bot de avion care a apărut odată cu ultimul Lancer Evo din 2007 și s-a adoptat o parte frontală impunătoare. Blocurile optice sunt poziționate mai în exterior, apare o nouă grilă superioară și o bară de protecție. Partea din față încorporează tehnologia Dynamic Shiels, care are drept scop o protecție sporită pentru pietoni și pasageri. Capota este înclinată, acest design având scopul de a ajuta șoferul să detecteze mai ușor care sunt colțurile mașinii. Farurile sunt cu LED, iar luminile de zi și lămpile de ceață au fost amplasate mai departe, în partea de jos a măștii față, pentru a lumina mai mult din drum. În spate apare o nouă lampă de tip T.

Padele fără zvâc

Poziția la volan este una înaltă, comodă la drum lung și cu bună vizibilitate asupra traficului. Șoferul are la dispoziție o multitudine de asistenți în materie de siguranță, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Senzația la volan este de stabilitate și siguranță. Motorul este nou. Un benzinar de doi litri, care este capabil să livreze 150 de cai putere la un cuplu de 195 de Nm. Este un motor care înlocuiește vechea versiune de 1,6 litri, oferind o putere cu 30% mai mare și un cuplu cu 27% mai vârtos. În varianta testată de mine, Intense 4x4, cutie automată, am avut de-a face cu o CVT, adică o cutie cu trepte variabile, ca marketing cu o schimbare în trepte, tehnic cu o infinitate de trepte intermediare. Senzația la volan nu a fost cea a unui CVT care este obișnuit să accelereze liniar, chiar dacă sunetul scos de motor ar da de înțeles că urmează un sprint. ASX este capabil să accelereze până la 100 km/h în 12,2 secunde, deci fără a avea veleități sportive. Varianta în care cutia de viteze este manuală dă dovadă de mai multă sportivitate, iar mașina ajunge la sută cu două secunde mai devreme. În mod surprinzător, chiar dacă nu vorbim despre o sportivă, există două padele pe coloana de direcție a volanului cu care se poate comanda cutia automată. Chiar dacă nu poate fi vorba despre un sprint de Formula 1, padelele pot ajuta șoferul să controleze mai bine treptele de viteză artificial împărțite. În cazul ambelor modele, viteza maximă constructivă este de 190 km/h. Consumul a fost ceva mai mare decât cel anunțat de producător, dar eu am mers cu tracțiune integrală permanentă în majoritatea drumurilor făcute. În regim de oraș, computerul de bord mi-a indicat 12,1 litri/100 km la o viteză medie de 17 km/h. Cifrele producătorului anunță în ciclu WLTP pentru viteze mici un consum de 10,5 litri/100 km. În regim mixt, cifrele au fost mai apropiate: 8,2 litri/100 în broșura Mitsubishi, 8,8 litri/100 km în regim 4x4 real. Cifrele medii nu sunt mari dacă ținem cont că avem de-a face cu un aspirat de doi litri, care ajunge la o masă autorizată maximă de aproape două tone. Norma de poluare este Euro6d-Temp, iar emisia de noxe medie este de 185 g/km pe CO².

Punctul forte

Sistemul de tracțiune integrală este unul din punctele forte ale lui ASX. Grație pedigree-ului Mitsubishi, SUV-ul compact este capabil să abordeze trasee pe care alte crossovere mai scumpe nu s-ar putea aventura. Tracțiunea integrală este una veritabilă, care nu are nimic de-a face cu acel grip control pe care îl găsim, de pildă, la Renault, Peugeot, Citroen sau Opel. La ASX o serie de cuplaje controlate electronic angrenează efortul de torsiune direct de la puntea din față la puntea din spate atunci când este detectată alunecarea. Controlul activ al stabilității analizează mersul vehiculului și identifică orice mișcare instabilă. Apoi, ajustează automat puterea motorului și aplică frâna pe roțile din stânga sau dreapta, pentru a menține stabilitatea. Rezultatul se vede în viraje, stabilitate și manevrabilitate mai bune. Pe consola centrală există un comutator Drive Mode Selector. Printr-o apăsare se poate alege între 2WD, 4WD AUTO sau 4WD LOCK. Tracțiunea față este folosită pentru drumurile normale sau autostrăzi. Pentru drumurile dificile, tracțiunea se poate pune din mers în 4WD AUTO. În acest caz, tracțiunea este atent monitorizată pentru a se obține o stabilitate la viteză mare și o manevrabilitate predictibilă. Dacă ASX ajunge pe drumuri grele, adică alunecoase, umede sau acoperite de zăpadă se poate trece în modul 4WD LOCK. Garda la sol este de 19 centimetri și este suficientă pentru a trece obstacole moderate ca dificultate și a urca mașina pe pietre mici sau borduri mai mari.

Senzori și lasere

ASX dispune de o serie de asistenți ai șoferului care fac călătoria mai lejeră. SUV-ul dispune de un sistem de prevenire a coliziunilor frontale la viteze mici. Cu ajutorul unor camere video și al unor radare cu laser, computerul este capabil să evalueze distanța față de vehiculele din față și să decidă acționarea automată a frânei în cazul în care șoferul este depășit de situație. Înainte de a lua această decizie, sistemul lansează un avertisment sonor pentru a pune șoferul în gardă că există pericolul unei coliziuni iminente. Un sistem interesant este cel care previne acționarea accidentală a pedalei de accelerație în loc de frână. Cu ajutorul unor senzori cu utrasunete sunt monitorizate obstacolele din parcare și este evaluată situația pentru a preveni coliziuni la viteze mici. Sistemul Lane Change Assist emite un semnal sonor și afișează o avertizare pe bord în cazul în care șoferul intenționează să schimbe banda, iar din spate, din unghiul mort se apropie un alt vehicul, sau dacă se trece de pe o bandă pe alta fără folosirea semnalizatoarelor, caz în care computerul de bord interpretează că are loc o părăsire involuntară. Sistemul nu intervine în niciun fel asupra direcției, corectarea fiind lăsată pe seama șoferului. Un alt asistent se ocupă cu schimbarea fazei lungi pe timp de noapte pentru a preveni orbirea celorlalți șoferi. Pe lângă camera pentru marșarier, există și o serie de senzori montați în bara de protecție din spate, care detectează un vehicul care se apropie și nu este observat de șofer din cauza lipsei de vizibilitate. Mesajul de avertizare apare în afișajul Multi-Informații, este emis un semnal sonor și un indicator licărește în ambele oglinzi laterale.

Un nou infotainment

Interiorul respectă legea japoneză, adică mic la exterior, mare la interior. Există mult spațiu pentru pasageri pentru cei 4,3 metri lungime ai mașinii. Ampatamentul ajunge la 2,67 metri, ceea ce se traduce printr-un loc generos pentru ocupanții din spate. În plus, datorită amplasării mai înalte a scaunelor din față, cei din spate își pot întinde în voie picioarele. Interiorul este dominat de un panou central, mai mare ca la generația anterioară, care este dotat cu sistemul Smartphone Linked Display Audio System. Ecranul de 8 inchi include și un sistem de navigație și se bazează pe un procesor de generație mai nouă, care permite o încărcare mai rapidă a informațiilor. Legătura cu telefonul se face facil și fără sincope și se pot reda fișiere audio prin intermediul bluetooth. Plasticele folosite fac parte din categoria celor negre și tari, dar există îmbinări cu elemente moi, care să împiedice apariția unor zgomote neplăcute în timp. Portbagajul este de 419 litri, din care 13 litri sunt sub podea, unde există și un kit de reparații pentru anvelopă, care înlocuiește roata de rezervă. Prețul lui ASX pleacă de la 15.339 de euro pentru varianta 4x2 și ajunge la 23.788 de euro pentru cel mai înalt nivel de echipare și tracțiune integrală. Printre concurenții direcți se numără Dacia Duster, Hyundai Kona, Mazda CX30, Nissan Qashqai sau Skoda Karoq.

- 19 centimetri, garda la sol

- 12,2 secunde, sprintul până la 100 km/h

- 150 cai putere, noul motor de 2 litri aspirat

Avantaje

- tracțiune integrală 4x4

- ținuta de drum

- spațiul interior pentru clasa lui

Dezavantaje

- consum urban mare

- o singură motorizare

- doar două niveluri de echipare

ASX nu oferă nicio motorizare diesel, fanii Mitsubishi fiind obligați să se mulțumească doar cu un motor pe benzină