Cum se reinventează dieselul

Omniprezenta luptă cu poluarea redirecționează industria auto. Până de curând, ținta era conceprea unor mașini eficiente, puternice și care să aibă priză la public. Acum, tot tabloul trebuie încadrat în perimetrul care definește norma de poluare. Dacă ieși din el, oricât de bună și frumoasă ar fi mașina, o mai poți vinde doar prin Asia, Africa și America de Sud. În niciun caz în Uniunea Europeană, care are norme din ce în ce mai drastice în ceea ce privește poluarea. La ce au recurs constructorii auto pentru a-și adapta rapid produsele, mai ales dacă acestea sunt dotate cu hulitele motoare diesel? La o serie de invenții din care face parte și cea despre care vorbim azi, mild hybrid. Am testat patru zile un Kia Sportage cu motor diesel de 2 litri, dar în varianta mild hybrid. Rezultatul nu e spectaculos, dar se vede în consum, ceva putere și eliminarea unor timpi morți.

Să scoți pe piață în aceste vremuri un diesel de 2 litri îți trebuie curaj. Mai ales atunci când îl adaptezi pentru cel mai vândut model din portofoliu. În cazul de față vorbim de Kia Sportage. Constructorul coreean s-a gândit că degeaba faci un SUV cu capabilități de off-road, cu sistem lock 4x4, dacă nu pui pe el ceva forță, d-aia clasică în trasee de aventură, care oferă un cuplu serios de 400 de Nm. Dar oricât ai vrea să urci pe scara cailor-putere, te lovești de pragul emisiilor de noxe. Nu e negociabil și atrage nu doar sancțiuni, ci și pierderea unor importante bonusuri care aduc cu ele clienți. Așa că, după motorul de 1,6 litri care poluează rezonabil, Kia a pus lângă propulsorul de 2 litri și 185 de cai-putere un sistem care să transforme angrenajul în mild hybrid. Mie îmi sună la prima vedere a cafea neagră, tare, peste care ai pus mult lapte. Dar nu e așa. Sistemul nu doar că îi îmbunătățește consumul și, implicit, emisiile de noxe, dar oferă și un plus de putere, un vârf care să accentueze sportivitatea mașinii. Tehnologia poartă denumirea de mild hybrid EcoDynamics+. Funcționează pe baza unei baterii de 48 de V, care este plasată sub podeaua portbagajului în locul clasicei roți de rezervă, și a unui generator care este cuplat la motor. În esență, sistemul transformă energia cinetică rezultată din mișcarea automobilului în energie electrică pe care o stochează în baterie și o oferă ca un plus de putere și pentru alimentarea unor consumatori auxiliari - lumini, multimedia, aer condiționat, încălzire. La decelerare, o parte din energie este transformată în frână de motor, care este dirijată prin generator pentru încărcarea bateriei. Fluxul energetic se poate urmări pe o schemă dinamică colorată afișată în bord. Atunci când e nevoie de mai multă putere, grupul acumulator-generator este capabil să livreze pentru scurte perioade un plus care ajunge până la 12 kW. Acesta este suficient, în primul rând, pentru a elimina timpii morți care apar la un diesel până în momentul în care pornește turbina, undeva pe la 1.750 de rot/min. În plus, un randament mai bun al modului în care se recuperează și se transferă energia face ca sistemul să polueze cu 4% mai puțin.

Mai rapid

Un alt avantaj al modelului dotat cu motorul de 2 litri diesel mild hybrid este că poate fi comandat în tandem cu o cutie automată în opt trepte care este prezentă și pe modelul sport Stinger. În această combinație, Kia Sportage reușește să scoate cifre sportive pentru un SUV. Astfel, sprintul până la 100 de km/h are loc în 9,5 secunde, în condițiile unei tracțiuni integrale controlate de computerul mașinii. Viteza maximă atinge 201 km/h. Senzațiile sportive sunt accentuate pe setarea Sport, care poate fi acționată cu ajutorul unui buton prezent lângă schimbătorul de viteze. În acest mod, cutia automată cu opt trepte își schimbă rapoartele, iar sprintul mașinii este vizibil mai rapid. În plus, se poate alege și pilotarea manuală a cutiei cu ajutorul unor padele plasate în spatele volanului. Caracterul sportiv este ajutat și de suspensia ceva mai tare decât la modelul anterior. Este un avantaj la viteze mari și viraje mai strânse, dar și un dezavataj pe drum desfundat sau gropi mai serioase. Producătorul anunță că un mild hybrid este capabil de un consum mai redus care poate ajunge chiar și până la doi litri. Eu nu am rezistat tentației de a conduce cât mai economic și am prefereat să simt cum trage motorul, mai ales în setarea Sport. Chiar și așa, am avut un consum pe autrostradă care a ajuns la 7,1 litri, la o viteză medie de 110 km/h. În regim urban, consumul a atins 9,8 litri/100 de km, cu folosirea start-stopului. Acest sistem s-ar putea să nu placă întotdeauna șoferului pentru că, din cauza motorului diesel, la pornire apare o ușoară smucitură caracteristică unui propulsor pe motorină care, în condițiile unor opriri dese, devine agasant. Dacă nu țineți neapărat la consum, sistemul se poate dezactiva printr-o simplă apăsare de buton.

Abilități off-road

Sportage oferă, pe lângă tracțiunea integrală controlată electronic, și opțiunea unei blocări a diferențialului. În modul 4x4 lock, care poate fi setat printr-o simplă apăsare de buton, cutia de viteze transmite puterea egal pe cele două punți. Sistemul 4×4 realizat de Magna, chiar și cu blocarea varierii raportului de putere între punți la un nivel fix, neutralizează tendințele subviratoare sau supraviratoare cu ajutorul unui senzor care înregistrează accelerațiile laterale. Sistemul substituie astfel și folosirea sistemelor electronice prin care se păstrează siguranța mașinii, dar prin micșorarea capacităților de tracțiune. În privința capabilităților de abordarea a porțiunilor în off-road, cifrele indică un downgrade față de versiunea anterioară. Unghiul de atac a fost redus de la 22,7 grade, la 16,7 grade, iar unghiul de degajare, de la 28,2 grade la 23,9 grade. În schimb, unghiul de rampă a fost ridicat de la 17,7 grade la 18,6 grade. S-au păstrat garda la sol de 17,2 centimetri și suspensia fermă. Totuși, în ciuda cifrelor, trebuie să ținem cont de faptul că avem de-a face cu un SUV gândit în primul rând pentru jungla urbană, și mai puțin ca o mașină dedicată exclusiv aventurilor prin râpe și noroaie. Kia dispune și de un asistent la coborârea în pantă, care împiedică pierderea aderenței prin blocarea roților la frânare.

Cinci stele

SUV-ul a reușit să obțină cinci stele la testele EuroNCAP. Sistemul CITY & URBAN & PEDESTRIAN MODE ajută la prevenirea accidentelor prin identificarea situațiilor critice iminente și avertizarea șoferului și prin pregătirea mașinii pentru evitarea situațiilor critice, cum ar fi reducerea automată a vitezei de rulare. În caz de urgență majoră, pentru evitarea unui accident iminent, mașina frânează în mod automat. Sistemul de asistenţă pentru păstrarea benzii de rulare induce mici corecții la nivelul volanului, în încercarea de a menține direcția pe calea de rulare dacă nu este acționat semnalizatorul pentru o depășire voluntară. Sistemul este capabil să avertizeze și șoferul că se procedează la depășirea involuntară a benzii de rulare. SLIF este un sistem cu funcție de informare a limitei de viteză care citește informațiile prezente pe semnele de circulație și le afișează pe sistemul de navigație, dar și sub forma unor pictograme pe bord. Cruise Controlul este unul cu funcție automată, care păstrează distanța față de mașina din față în funcție de viteza acesteia. Există și un asistent care monitorizează unghiul mort și avertizează șoferul atunci când se angajează într-o depășire riscantă. Ca și celelalte sisteme de asistență, și acesta poate fi dezactivat.

Loc la discreție

Interiorul lui Sportage dispune de un spațiu generos. În special la nivelul pasagerilor din spate, care beneficiază de scaune încălzite, priză pentru reglarea fluxului de aer provenit de la climă și posibilitatea de a regla spătarul scaunelor după dorință. În plus, au la dispoziție un spațiu mai mult decât generos pentru picioare. Față de versiunile anterioare se simte un plus evident, nu doar la nivel de dotări, ci și la calitatea materialelor. Toate spațiile sunt puse la îndemnă și există locuri suficiente nu doar pentru pahare sau căni de cafea, ci și pentru mărunțiș, lucruri mici sau telefonul mobil care, opțional, poate fi încărcat și prin wireless. Sistemul multimedia este un JBL, bun la redare, ușor de programat din tableta prezentă pe consola centrală și cu o facilă legătură bluetooth cu telefonul. Capacitatea portbagajului este de 439 litri sau 1.428 litri în varianta cu scaunele din spate rabatate. Farfurile sunt full LED. Navigația oferă și date despre următoarele parcări sau stații de alimentare de pe autostradă. Prețul pleacă de la 18.663 de euro pentru varianta 1,6 GDI și tracțiune față și ajunge la 31.065 euro pentru topul care este mild hybrid cu motor de 2 litri diesel, 4x4 și cutie automată cu opt trepte.

Avantaje

- plus de putere

- consum mai redus

- cutia automată cu opt trepte

Dezavantaje

- nu poate funcționa în mod electric

- șoc mic la plecarea din start-stop

- suspensii tari

- 12 kw, plusul de putere oferit de sistemul mild hybrid.

- 9,5 secunde, sprintul până la 100 de km/h.

- 4,48 metri lungime.