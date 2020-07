Cum trage cel mai puternic motor BMW de doi litri

M235i Grand Coupe este unic în felul lui. Un BMW cu tracțiune față care a primit un xDrive pentru a putea aduce pe asfalt toți cei 306 cai putere pe care îi posedă. Un motor de doi litri pe benzină, care este cel mai puternic propulsor de această cilindree pe care constructorul bavarez îl pune pe mașinile de serie. Un Seria 2 care primește aproape toate tehnologiile prezente pe modelele superioare. Am testat timp de cinci zile exemplarul care va deveni și Safety Car pentru cursele de pe circuitul de la Adâncata. Dincolo de originalitate apariției, M235i reprezintă cu succes divizia sportivă a BMW. Și unde mai pui că poate face față cu brio și în varianta de mașină pentru întreaga familie.

BMW M235i Grand Coupe este un copil care a avut puțin ghinion la naștere. Pentru că a venit în lumea automobilistică în plină pandemie. A fost anunțat la sfârșitul anului trecut și și-a făcut apriția la unul dintre ultimele saloane auto, cel de la Los Angeles, care s-a desfășurat la final de noiembrie. Apoi, lansarea oficială a avut loc în martie 2020, atunci când lumea se încuiase deja în case, de teama noului coronavirus. Așa că frumosul BMW a stat departe de ochii publicului. Doar că odată cu relaxarea condițiilor de circulație, mașina a început să-și facă apariția pe șosele. Întâi de toate, M235i xDrive Gran Coupe fură privirile cu alura sa. O mașină care atinge 4,52 metri, care are un aspect puternic sportiv. Noul Gran Coupe beneficiază de detalii exclusive, printre care se numără barele conturate ale grilei radiatorului, grila tip mesh și un nou design al stopurilor, care se extind mult spre centrul părţii spate. Ele se unesc într-o bandă negru lucios, care ajunge până la şi înconjoară logo-ul BMW, dispus central. Această combinaţie între stopuri şi elementul de conectare accentuează lăţimea spatelui. Farurile cu tehnologie LED integrală sunt uşor înclinate, grila tridimensională pronunţat ia locul barelor clasice. Prizele de aer exterioare sunt de mari dimensiuni, pentru a accentua designul sportiv, dar şi pentru a asigura performanţele de răcire. Linia acoperişului se completează cu grafica geamurilor lungi, fără cadru și dau un efect de alungire a caroseriei în combinație cu o îngustare laterală distinctă la montantul C. Privită din spate, mașina oferă imaginea unei poziţii late pe şosea. Stopurile subţiri dispun standard de LED. Spatele integrează un hayon cu design din patru piese. Ţevile de evacuare cromate au un diametru de 90 de milimetri. În plus, Modelul Safety Car testat are o culoarea Snapper Rocks Blue şi a primit dungile specifice BMW M în formula clasică.

Aproape de asfalt

Forța lui M235i este confirmată și de poziția la volan. Șoferul este îmbrățișat de scaunul sportive, care parcă îl ține lipit de asfalt. În ciuda rigidității aparente, scaunul oferă nu doar posibilitate de reglaj electric, dar și cea de ajustare a susținerii laterale, precum și o bună absorbție a șocurilor. Cursa sportivă începe cu apăsarea pe butonul de pornire. După un program bine stabilit, motorul se turează, lăsând la revenire posibilitatea de a scoate pe țevile de eșapament acel zgomot gutural, însoțit de mici explozii ale gazelor arse. Este semnătura auditivă a M-ului care îți spune din start cu cine ai de-a face. Dar asta știi deja, pentru că este imposibil să te sui la volanul unei astfel de mașini fără să te întrebi cât este de capabilă. Afli că are un motor de 306 cai putere, cel mai puternic propulsor de doi litri pe care BMW îl motează pe mașinile de serie, că poate să zburde până la 100 km/h în doar 4,9 secunde și atinge fără probleme 250 km/h. Cum se întâmplă asta? Prin setări pe care producătorul le-a făcut deja și le-a strâns pe toate într-un singur buton, care poartă denumirea Sport. Este de ajuns o singură apăsare pentru ca mașina, care rulează cuminte într-o setare by default de Comfort, să se schimbe precum armăsarul din povești care a mâncat jar. M235i nu se hrănește cu jar, ci-și turează motorul prevenitiv și începe să halească benzină din rezervorul de 50 de litri. La orice apăsare ușoară a pedalei de accelerație, mașina o ia la sănătoasa, lăsând în urma ei un zgomot puternic. Sentimentul este pătrunzător, pentru că viteza se simte pregnant prin parbrizul relativ mic al mașinii, iar forța te lipește de scaun, lăsându-ți un gol în stomac. Pe nesimțite, ajungi să sari cu mult de sută și să te avânți și mai departe fără ca mașina să dea vreun semn de osteneală. Cuplul de 450 Nm, care este disponibil încă de la 1.750 rot./min. mișcă la fel ca pe un fulg mașina care cântărește peste 1,65 tone. Direcția sportivă foarte precisă și tracțiunea integrală xDrive păstrează automobilul pe trasa comandă indiferent de capriciile șoferului. Viteza de reacție este foarte scurtă și nu lasă loc niciunui timp mort. Pe autostradă, M-ul plutește spre viteze amețitoare fără să prinzi de veste, iar în serpentine virajele sunt negociate fără nici cea mai mică supravirare sau subvirare. Totul este să te țină otolitele și stomacul, pentru că mașina face ceea ce doar prin cap ți-ar putea trece.

Sistemele de performanță

Pentru a atinge astfel de perfomanțe sportive, M235i a primit o serie de sisteme gândite de divizia specială a BMW. Sistemul de control al patinării roţilor faţă îmbunătăţeşte semnificativ tracţiunea la demaraj, în viraje sau la accelerarea pe drumuri uscate şi umede şi permite controlul patinării roţilor mult mai precis şi mai rapid, pentru că este poziţionat direct în unitatea de control al motorului. Eliminarea căilor lungi de semnal înseamnă că informaţiile sunt transmise de trei ori mai rapid, în timp ce conducătorul percepe patinarea roţii ca fiind adusă sub control de până la 10 ori mai rapid. Sistemul de control al patinării roţilor faţă funcţionează în tandem cu sistemul DSC, pentru a reduce semnificativ subvirarea de putere. ARB este asistat de sistemul de distribuţie a momentului de giraţie BMW Performance Control, care combină acceleraţia şi frânarea individuală pe fiecare roată. M235i xDrive include şi un diferenţial Torsen mecanic, nou dezvoltat şi cu patinare limitată, care creează un efect de blocare între roţile din faţă. Funcţia Launch Control este integrată în transmisia Steptronic Sport cu opt trepte și permite pilotarea mașinii și cu ajutorul padelelor de pe volan. Suspensia M Sport reduce garda la sol cu 10 mm și include sistemul de control variabil al amortizoarelor, care permite un răspuns confort sau sport.

Habitaclu premium

M235i Grand Coupe nu este doar o sportivă, ci poate fi cu succes și un automobil de familie. Asta grație setărilor Comfort sau EcoPro, care transformă bolidul într-o mașină cuminte, care, din când în când, o zbughește atunci când uiți piciorul pe accelerație. Într-un parcurs de peste 650 km am abordat aproape toate tipurile de șosea și am reușit un consum mixt de doar 7,8 litri/100 km, la o viteză medie de 68 km/h, foarte puțin peste cifra de catalog. Dacă faci abuz de modul sport, mai ales în mediul urban, este posibil să ajungi la un consum de 14 litri/100 km, dar vorbim despre un motor de 306 cai putere, o tracțiune integrală și o mașină de peste 1.650 kg. Spațiul interior este generos și pentru pasagerii din spate, iar portbagajul are o surprinzătoare capacitate de încărcare de 430 de litri. Cockpitul beneficiază de tehnologiile pe care le găsim și la seriile superioare. Accesul la infotainment se poate face prin gesturi, panoul de afişare cu două ecrane mari ajunge la 10,25 ţoli. Display-ul central de înaltă rezoluţie este montat central, cu funcţie touch şi înclinat în stilul BMW obişnuit, către conducător. Există și un Head-Up Display color de 9,2 ţoli, care oferă o gamă largă de informaţii proiecate pe parbriz în mare detaliu.

Asistenți inteligenți

BMW Seria 2 Gran Coupe beneficiază de o serie de sisteme inovatoare de asistare a condusului. Imaginile camerei şi datele colectate de senzorii radar şi ultrasonici sunt utilizate pentru a monitoriza zona înconjurătoare a vehiculului şi fie avertizează conducătorul asupra pericolelor, fie minimizează riscul unui accident prin intervenţiile corective asupra frânelor şi a direcţiei. Echiparea standard include avertizare de coliziune şi pietoni cu funcţie de frânare în oraş, care atenţionează conducătorul şi de prezenţa bicicliştilor. Tot disponibil standard este şi sistemul de avertizare la părăsirea benzii, cu revenire activă pe bandă, care este operaţional de la 70 la 210 km/h. Opţiunile includ tempomat activ, cu funcţie Stop & Go, care poate fi utilizat până la 160 km/h, dar şi Driving Assistant, care cuprinde sistem de avertizare la schimbarea benzii, avertizare la coliziunea din spate şi avertizare la trafic transversal. Asistarea extinsă cu parcare şi manevrare permite parcarea asistată automată în spaţiile care sunt paralele sau perpendiculare pe drum, totul acţionat printr-o singură apăsare de buton, precum şi ieşirea automată din spaţiile de parcare paralelă. De asemenea, sistemul memorează mişcările de direcţie pentru orice secţiune tocmai parcursă de maşină la viteze de până la 36 km/h. Sistemul este capabil să direcţioneze maşina cu spatele - pentru distanţe de până la 50 de metri, la o viteză maximă de 8 km/h - exact pe aceeaşi trasă pe care a venit cu faţa. Prețul de bază pentru M235i Grand Coupe este de 52.479 euro cu TVA, iar modelul testat cu opționale a ajuns la 62.799 de euro

BMW M235i Gran Coupe este primul Safety Car al noului sezon Romanian Endurance Series şi Romanian Retro Racing. Următoarea etapă este programată pe 11 iulie, la MotorPark Adâncata

- 4,8 secunde până la 100 km/h

- 250 km/h viteza maximă

- 7,8 litri/100 km, consumul mixt

Avantaje

- sportiv

- tehnologie inteligentă

- confortabil

Dezavantaje

- lipsa unei infrastructuri adecvate

- consumul urban

- prețul în varianta cu opționale