Cum va arăta Dacia electrică

Salonul auto de la Geneva, anulat din cauza epidemiei mondiale de coronavirus, s-a mutat în online. Ieri, în ziua dedicată presei, au fost lansate zeci de modele în cadrul a 24 de conferințe de presă pe internet. BMW, Mercedes, VW au ținut să-și prezinte show-urile pregătite pentru standuri în mediu virtual și live. Alți producători au înregistrat mesaje pe care le-au postat pe YouTube și le-au făcut publice la ora anunțată pe salonul auto virtual. Unele au fost destul de triste, având ca suport un showroom gol și un CEO care citea un text de pe prompter. La altele au fost înghesuite, pe post de décor, personajele care au muncit la concept sau modelul de serie. Alții s-au mulțumit cu un comunicat sec, cum a fost și cazul mult așteptatei Dacii electrice. Și în acest an, vedetele salonului trebuiau să fie mașinile eco.

Dacia electrică se va numi Spring. Comunicatul mărcii din Mioveni, livrat via Boulogne-Billancourt, prezintă un showcar de patru locuri, cu alura unui Sandero, dar va fi mai scurt cu 37 cm pentru că lungimea anunțată este de doar 3,73 de metri. Totuși, Spring va avea cu vreo 11 cm mai mult decât Skoda Citigo-e iV, cel mai ieftin model electric la acest moment. Autonomia anunțată în ciclu WLTP va fi de peste 200 km, dar nu se știe în ce condiții de temperatură și cât ar urma să dureze o încărcare la plin. Anul de lansare preconizat de Renault pentru cea mai ieftină electrică din gamă care va fi vândută în UE este 2021. Din imaginile publicate se poate observa că farurile sunt full LED, obligatorii pentru înregistrarea unui consum cât mai redus de energie. Dacia descrie viitorul model Spring ca fiind perfect pentru „o utilizare polivalentă, atât în mediul urban, cât și pe trasee interurbane” și va fi „cea mai accesibilă mașină electrică de pe piață”. S-a vorbit destul de mult despre faptul că noua Dacia va fi, de fapt, o reinterpretare a modelului Renault City K-ZE, care se vinde exclusiv în China, la prețul de 7.200 de euro. Spre comparație, City K-ZE are 3,74 de metri lungime, 1,58 de metri lățime, 1,48 de metri înălțime și o gardă la sol de 151 de milimetri. Motorul este un electric de 45 de cai putere, cu un cuplu de 125 Nm. Bateria oferă o autonomie în ciclu WLTP de circa 200 km, în baza unei capacități de 26,8 kWh și se poate încărca în circa 30 de minute până la 80% din capacitate la o stație rapidă. Viteza maximă este de 105 km/h.

Conceputul BMW i4

La polul opus lui Spring găsim un alt concept lansat cu prilejul Salonului virutal de la Geneva, BMW i4. Este primul Grand Coupe electric bavarez și oferă o putere de 530 de cai putere, o autonomie WLTP de 600 km și un sprint până la 100 km/h în doar 4 secunde. Sunt caracteristici care le depășesc peste cele ale mașinilor BMW echipate cu motoare cu ardere interne și sunt comparabile cu cele ale diviziei M. Impresionanta putere este furnizată de o baterie de 80 kwh de mare densitate. Viteza maximă este stabilită la 200 km/h. Interiorul lui BMW Concept i4 a fost echipat cu un display curbat, care integrează instrumentarul de bord și sistemul infotainment. BMW introduce și o nouă denumire pentru modurile de rulare (Experience Modes). Șoferii vor putea alege din Core, Sport și Efficent, fiecare dintre acestea urmând să ofere nu doar un comportament dinamic diferit, ci și o atmosferă distinctă la interior. Volanul are o formă nouă, iar pe tunelul median își face apariția un nou selector de viteze.

Noua Clasa E

Mercedes a lansat trei noi modele plug in hibrid, inclusiv cu un motor diesel. CLA Coupe, CLA Shooting Brake and GLA cu EQ Power. Cele trei compacte hibride acoperă o autonomie electrică și ajung la circa 75 km în vechiul ciclu NEDC. Motorul electric atinge 75 kW. Împreună cu motorul cu patru cilindri de 1,33 litri, ajunge la o putere totală de 160 kW (218 CP) și un cuplu de sistem de 450 Nm. A 250 e ajunge la sută în 6,6 secunde pentru sprintul de la 0 la 100 km/h, iar viteza maximă a acesteia este de 235 km/h. Bateria de înaltă tensiune cu ion-litiu are o capacitate totală de 15,6 kWh și se poate încărca de la curent alternativ, într-o oră și 45 de minute, sau de la curent continuu, în 25 de minute până la 80%. Mercedes a dezvăluit ieri și noul E Class. Lansat în 1946, unul dintre cele mai longevive și titrate modele de pe piața auto s-a vândut până acum în peste 14 milioane de exemplare. Cea de-a 16-a generație aduce noi tehnologii la nivel de siguranță, un interior premium upgradat și motoare care se încadrează între 115 și 270 kW pe benzină și 118 și 243 kW pe motorină. Există și o variantă mild-hibrid care folosește un sistem de 48 de volți și o baterie de 15 kw pentru un cuplu suplimentar de 180 Nm.

VW ID.4, în poze

Volkswagen a prezentat oficial pozele noului ID.4, un SUV compact electric a cărui autonomie atinge maximum 500 km, dar și noul Golf GTE. SUV-ul electric german va fi lansat pe piață în 2020 într-o versiune cu tracțiune spate pentru început, urmând ca apoi să primească o tracțiune integrală. Oficialii germani anunță „un spațiu interior generos” și un centru de greutate coborât, datorită așezării bateriei în podeaua mașinii, dar și un interior complet digital. Noul Golf GTE06 va avea un motor electric cu 85 kW (115 CP) și un motor pe benzină turbo cu patru cilindri de 150 de cai putere. Viteza maximă a noului Golf GTE în modul all-electric este de 130 km/h. Hibridul Touareg R va avea la bază un motor care va produce o putere combinată de 462 de cai putere și va fi capabil să ruleze în mod full-electric până la 140 km/h. Skoda a prezentat noua generație Octavia RS iV în variantă plug-in hybrid, care ajunge la 245 de cai putere și 400 Nm. Noua Octavia RS iV dispune de o grilă restilizată, de prize de aer mai mari, de un difuzor nou și de o aripă spate mult mai generoasă.

Morphoz-ul autonom

Renault pregătise pentru Geneva o minirevoluție electrică, cu un concept car electric intitulat MORPHOZ și noul Megane echipat cu motor E-TECH de 160 de cai putere. Renault MORPHOZ este concept-car crossover modular, 100% electric, cu încărcare prin inducție, chiar și în timpul utilizării. Este conectat și are funcții de conducere autonomă de nivel 3. Modularitatea MORPHOZ este exprimată prin transformarea care are loc între cele două versiuni ale sale: versiunea scurtă „City” (4,40 m lungime, baterie de 40 kWhşi autonomie de 400 km) și versiunea lungă „Travel” (4,80 m lungime, baterie suplimentară de 50 kWh - total de 90kWhşi autonomie de 700 km). Motorul E-TECH Plug-in cu bateria sa de 9,8 kWh (400 V), cu o greutate de doar 105 kg, face ca noul Megane să poată funcționa în regim complet electric timp de 50 km la până la 135 km/h în ciclu mixt (WLTP) si 65 km în ciclu urban (WLTP City). Durata de încărcare a bateriei plug-in este de circa 3 ore la priza de acasă.

Cifre

- 3,73 metri, lugimea noii Dacia Spring

- 200 km, autonomia Daciei Electrice

- 2021, anul de lansare

Avantaje

- electrică

- cel mai mic preț de pe piață

- disponibilă de la anul

Dezavantaje

- doar 4 locuri

- cea mai mică Dacie

- autonomia