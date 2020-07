Dacia electrică surprinsă în probe

Un K-Ze, cu benzi de mascare și număr de probe de Argeș, a fost zărit la încărcat într-o stație publică electrică. Este mașina care va sta la baza viitoarei Dacii electrice, denumite Spring, și care ar urma să apară pe piață din 2021. Renault City K-ZE are 3,74 metri lungime, 1,58 metri lățime, 1,48 metri înălțime și o gardă la sol de 151 de milimetri. Mașina cântărește 921 de kilograme și oferă un portbagaj de 300 de litri. Motorul electric are 45 de cai putere, cu un cuplu de 125 Nm și este alimentat de la o baterie de 26,8 kWh. Viteza maximă a primei mașini electrice low-cost este de 105 km/h, iar Renault anunță că, în oraș, în condiții ideale și cu o viteză maximă de 60 km/h, City K-ZE poate parcurge și 350 de kilometri. Destinat exclusiv pieței din China, Renault City K-ZE are un preț de pornire de 7.200 de euro. Pentru piața europeană, chiar dacă își propune să rămână cea mai ieftină electrică, Dacia Spring va îndeplini condițiile de siguranță impuse de normele europene și este de așteptat să aibă un motor mai puternic și o baterie mai mare.