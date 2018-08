De ce noul X4 este mai sportiv

O mașină care întoarce privirile este ceea ce și-ar dori cei mai mulți dintre cei aflați la volan. Nu sunt multe automobilele care îi fac pe ceilalți să încetinească, să deschidă geamul să întrebe cum se mișcă sau să-și facă poze lângă mașină. Noul BMW X4 este una dintre acestea, și-am avut ocazia să observ reacția celorlați în cele patru zile de teste. Fratele mai mic al lui X6 este o apariție care nu poate fi trecută ușor cu vederea, dar pentru asta trebuie să plătești cel puțin 50.000 de euro.

Despre X4 s-ar putea spune că este o excepție în galeria BMW, sau poate începutul unui nou trend. Dacă în medie, în ultimele decenii, bavarezii au lansat noi modele odată la 6-7 ani, în cazul lui X4 au simțit nevoia să vină cu o mașină nouă după 4 ani de la primul model. Și asta nu pentru că prima generație n-ar fi fost un succes de piață – 200.000 de unități vândute la nivel mondial, din care 572 doar în România –, ci pentru că au vrut să regândească toată mașina la nivel de caroserie, motoare, spații și dotări. Acest Sports Activity Coupe, încadrat la clasa medie de către BMW, a beneficiat de o creştere de 81 milimetri a lungimii exterioare, ajungând acum la la 4,75 metri, din care 5,4 cm au fost adăugaţi ampatamentului care acum a ajuns 2,86 metri. Asta se traduce printr-un spațiu mai generos în primul rând pentru picioarele pasagerilor din spate. Sportivitatea noului model a fost accentuată și prin faptul că este ceva mai lat decât predecesorul. Tradiționala grilă din partea frontală este încadrată de farurile LED duble cu contur dinamic care, împreună cu proiectoarele de ceaţă orizontale, formează o interpretare nouă a feţei familiare cu „şase ochi” adoptate de modelele BMW X. La noul model, habitaclul este împins spre spate, ceea ce sporește caracterul sportiv, dar are dezavantajul de a-i incomoda pe pasagerii din spate care au peste 1,88 metri înălțime, aceștia ajungând cu capul la plafon. Schimbări importante au apărut și la partea din spate a mașinii. Liniile orizontale, stopurile LED care se proiectează din caroseria automobilului cu forma lor tridimensională şi cele două ţevi de eşapament măresc lăţimea părţii din spate. Jantele de bază de 19 ţoli, din aliaj uşor, specifice modelului, fac parte din specificaţiile modelelor xLine, M Sport X şi M Sport, dar pot ajunge, la cerere, și la 21 de ţoli.

Mai ușor cu 50 de kg

X 4 a primit îmbunătățiri și la nivelul dinamicii. Șasiul a fost modificat pentru a obține o agilitate mai pronunțată și o eficiență mai mare. Centrul de greutate al lui X4, în ciuda unei aluri mai agabaritice, este mai jos decât cel de la X3. Aceasta se traduce printr-o mai bună stabilitate. Specificaţia standard include, alături de suspenisa M Sport, şi funcţia Performance Control a sistemului DSC, şi direcţia sport variabilă. Pe modelul testat, în echiparea M, am avut parte de frâne speciale și o suspensie adaptivă cu amortizoare controlate electronic. Asta a făcut ca mașina să aibă aceeași ținută de drum fie că am trecut prin gropi, peste bumpere sau am luat viraje strânse la viteze mai mari. Diferenţialul M Sport generează un efect de blocare precisă a roţilor spate, astfel că automobilul iese din viraje fix pe trasa dictată de șofer. O tehnologie nouă, denumită BMW EfficientLightweight – în fapt o combinație de materiale -, a făcut posibilă obţinerea unei reduceri a greutății cu 50 de kilograme față de prima generație. Asta a făcut posibilă o echipare mai generoasă în aceeași anvelopă de masă și o reducere a consumului de combustibil. În plus, forma regândită a noului X4 a redus coeficientul aerodinamic la 0,30.

1.000 de km

Varianta testată de mine, un Xdrive 25d, a avut sub capotă motorul diesel de 2 litri turbo și 231 de cai-putere. Cuplul de 500 de Nm mișcă fără probleme cele 1,83 de tone ale mașinii, astfel că bolidul este capabil să atingă suta de km/h în doar 6,8 secunde și să aibă o viteză maximă de 230 de km/h. Motoarele BMW TwinPower Turbo combină Double-VANOS pentru reglajul deschiderii supapelor, VALVETRONIC pentru reglarea deschiderii supapelor de admisie, Twin-Scrol pentru un sistem turbo cu un răspuns de la turaţii joase şi sistemul High Precision Injection. Propulsoarele diesel vin cu un sistem de turbine cu geometrie variabilă şi sistem de injecţie common-rail cu presiune de până la 2.500 bari. Puterea dezlănțuită se face însă la un consum mic de combustibil. Cu un plin de motorină de 60 de litri se atinge ușor o autonomie de 1000 de km. După peste 750 de km parcurşi, tot mai aveam o rezervă care-mi asigura 200 de km. Eu am avut un consum mediu de 6,9 litri/100 de km, la o viteză medie de 69,4 km/h, atât cât rezultă în condițile unui drum pe autostradă spre mare, într-o zi de sâmbătă, când ajungi să mergi bară la bară din cauza accidentelor. La un parcurs normal de autostradă, la viteză medie de 129 de km/h, consumul scade la 6,5 litri/100 km, iar 90 de km/h ajunge și la 5 litri/100 km. În oraș, pentru un trafic cu viteză medie de 15 km/h, consumul urcă la circa 9 litri la sută. Cifrele sunt pentru un stil combinat de condus sport-confort-eco. Clasicele setări ale BMW permit mașinii să se miște de la modul foarte agil, la cel foarte economic. Mai există o setare, Adaptativ, care modifică automat caracteristicile mașinii în funcție de modul de condus. Totul în regim de tracțiune 4x4 xDrive și al unei transmisii automate în opt trepte. Schimbarea vitezelor poate fi operată și manual cu ajutorul unor padele aflate în spatele volanului sau al manetei de la schimbător.

Asistenul trage de volan

Există o serie întregă de sisteme de asistență a șoferului. Driving Assistant Plus se bazează pe o serie de senzori care sunt plasați sub numărul din față al mașinii, în vreme ce camerele de citire a semnelor de circulație sau de detectare a pietonilor sau obstacolelor sunt montate în spatele oglinzii. Pe lângă sistemul care este capabil să frâneze automat pentru a preîntâmpina accidentele, există o nouă generație a tempomatului activ cu funcţie Stop & Go. Interesantă este funcția Lane Keeping Assistant cu protecţie activă la coliziune laterală şi sistemele de avertizare la trafic transversal şi la intersecţii. Lane Keeping Assistant dispune de o funcție care permite mașinii să preia controlul volanului atunci când ieșirea de pe banda de circulație se face fără intenție. Comanda se poate activa/dezactiva de pe volan. Șoferul simte în volan un ușor feedback care corectează poziția mașinii. În plus, în oglinzile laterale, un triunghi mare avertizează șoferul că depășirea este riscantă pentru că din spate se apropie altă mașină. Noua facilitate Parking Assistant Plus cuprinde şi funcţiile Top View, Panorama View şi 3D View, care dau șoferului posibilitatea să vadă pe monitorul central orice obstacol din jurul mașinii.

Control prin gesturi

Sistemul de afişare şi operare iDrive al noului BMW X4 se bazează pe un monitor de control independent, cu touchscreen care ajunge la 26,04 cm. Sistemul poate fi controlat și vocal, dar și prin gesturi, funcție introdusă prima oară la seria 7. Confortul interior este sporit prin o calitate ridicată a materialelor și o personalizare a sistemelor folosite. Cum este cel de sunet marca Harman Kardon. Șoferul are la dispoziție un head-up display proiectat pe parbriz care oferă nu doar date despre viteză, semnele de circulație sau navigație, ci și cele provenite de la sistemul multimedia – stații radio, muzică sau convorbiri telefonice. Tabloul de bord își modifică stilul afișajului în funcție de setarea aleasă – sport, confort sau eco. Spațiul de sub consola centrală este dotat acum cu încărcare wirelles pentru telefoanele mobile și, în premieră, a apărut un port de USB de putere care permite alimentarea pentru smartphone. Clima este cu reglaj pentru fiecare scaun, pasagerii din spate având posibilitatea de a avea o altă temperatură decât cei din față. Cheia este una smart și permite pregătirea mașinii înainte de plecare prin pornirea climei, dar oferă și date despre automobil – câtă autonomie mai are, dacă toate ușile au fost închise sau luminile au fost stinse. Spațiul pentru pasageri este generos, fotoliile din piele foarte comode, iar lumina difuză din habitaclu este asigurată de inserții led. Portbagajul se poate deschide printr-o simplă balansare a piciorului sub mașină și se închide din buton sau cheie. Are o capacitate de 525 de litri și poate ajunge până la 1.430 de litri. Există și un compartiment secret sub podeaua portbagajului.

Avanteje

putere și tehnologii noi

consum redus

funcții de autonomie

Dezavantaje

preț ridicat

spațiul pentru pasagerii înalți din spate

opționale scumpe

CIFRE