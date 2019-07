De ce se vor scumpi mașinile

Electrificarea bagă industria auto în vrie. Vechii rivali își unesc forțele pentru a face față concurenței nou apărute, schimbarea lanțului trofic natural din industria auto obligă managerii la regândirea planurilor de afaceri și la scheme care includ concedieri masive. Cert este că până în anul 2021, adică în mai puțin de 18 luni, europenii vor avea la dispoziție nu mai puțin de 214 modele de mașini dependente de priză din care să aleagă, 41 dintre acestea fiind produse de grupul VW. Cifrele sunt impresionante dacă ne gândim că acum numărul de modele viabile le putem număra pe degete. Și aproape fără excepție, toți marii producători auto sunt nevoiți să recurgă la bateriile chinezești și expertiza acestora în materie, chiar dacă până acum îi tratau cu dispreț. Ce nu cunoaștem încă la ora actuală este impactul pe care îl vor avea miliarde de acumulatori asupra mediului înconjurător atunci când vor fi scoși din circulație și plusul energetic care trebuie creat pentru a alimenta zi de zi o flotă de sute de milioane de automobile în ipoteza electrificării în masă.

Parteneriate gigant

O știre din industria auto a reușit zilele trecute să depășească zona segmentului de nișă și să se transforme într-un breaking news. Vechii rivali Ford și Volkswagen își unesc forțele în cursa infernală spre mașina electrică. Mai precis, americanii de la Ford, în lipsa unei investiții serioase în domeniu, se vad nevoiți să producă mașini electrice pe platforma MEB de la VW. Americanii au în plan să vândă 600.000 de unități în Europa. Pentru aceasta va fi nevoie de patru ani pentru ca noile modele ridicate pe platforma MEB să poată fi produse în uzina de la Koln. Până la folosirea platformei Modular Electric Toolkit, Ford își va ține promisiunea de a avea la vânzare patru modele electrice din 2021, între care și un SUV, importând automobilele din SUA. Schimbările de strategie în cursa pentru electrificare vin într-un climat foarte tensionat în industria auto. Vânzările sunt afectate de mai mulți factori. Primul este de natură economică și ține de decelerarea creșterii economice globale, al doilea este cauzat de tensiunile comerciale dintre cei doi giganți SUA și China, în special. Noile reglementări foarte stricte care au ca factor principal amenințările climatice sunt alt factor cu efect direct asupra prețului viitoarelor mașini. Cine nu se poate adapta cu rapiditate noilor schimbări tehnologice va fi sortit pieririi, indiferent de numele cu rezonanță istorică pe care îl poartă. „Acestea sunt momente de cotitură și de aceea este presiune pe producție și pe locurile de muncă, din cauză că tehnologia se schimbă”, a declarat directorul general al Ford, Jim Hackett, citat de CNN.

Tehnologii costisitoare

Profiturile se topesc pe proiectele care au ca scop dezvoltarea noilor mașini electrice. Și investițiile de aici nu sunt doar cele care vor stabili aproape de la zero prețurile automobilelor viitoare. Pe lângă o platformă care nu va moșteni mare lucru de la predeceseoarele sale, mașinile electrice vor trebui să facă față și noilor tehnologii, mai ales în materie de comunicare și sisteme de siguranță din ce în ce mai sofisticate. Tot ce acum este opțional va deveni standard și va ridica din start prețul viitorului autovehicul. Ford este unul dintre exemple de producători auto care au trebuit să se reorieteneze din mers. Drept consecință, vor dispărea 12.000 de locuri de muncă, iar șase uzine auto vor fi închise. Indienii de la Tata au anunțat și ei că vor renunța la 4.500 de posturi care sunt alocate producției Land Rover și Jaguar, iar Honda va închide o uzină din Marea Britanie. În aceste ultime cazuri, efectele din industrie se coroborează cu gigantica gafă politică Brexit. Rivalii premium germani Daimler și BMW s-au aliat pentru a dezvolta tehnologii autonome și dedicate ride-sharingului, iar pentru același motiv peste ocean Honda s-a aliat cu General Motors. Nissan și Renault luptă cu disperare să păstreze alianța în era post Carlos Ghosn, iar italienii de la Fiat Chrysler caută cu frenezie un aliat după ce fuziunea cu Renault a fost respinsă. Mișcările rapide din industrie nu mai pot să nu țină cont de un concurent care până mai de curând a fost folosit pentru mâna de lucru ieftină, iar apoi ca piață pentru obținerea rapidă a unor profituri substanțiale, China. Țara comunistă a devenit între timp cea mai mare piață auto cu o capacitate de producție în domeniul mașinilor electrice capabilă să se ia la trântă cu întreaga industrie.

Dependența de China

China nu doar că nu mai poate fi ignorată ca un mare producător, dar apare din ce în ce mai des în parteneriate tehnologice. Renault a anunțat că va înființa o companie de tip joint-venture în China, cu scopul de a dezvolta și produce vehicule electrice. Cei de la Jiangling Motors au un parteneriat asemănător și cu Ford și produc modele sub sigla americanilor pe piața chineză. În JMEV, Renault și chinezii vor deține câte 50% din pachetul de acțiuni, iar investiția Franței prin intermediul Renault va fi într-o primă fază de aproape 130 de milioane de euro. JMEV funcționează deja pe piața din China și produce SUV-uri electrice cu o capacitate de 150.000 de vehicule anual. Renault produce vehicule electrice și în combinație cu Dongfeng Motor și are în plan să intre în afacere și cu Brilliance Automotive, parteneri ai BMW în China. Toyota și chinezii de la BYD au semnat un parteneriat pentru dezvoltarea și producerea de mașini electrice pe cea mai mare piață auto chinezească. Primele SUV-uri și sedanuri electrice sub brandul Toyota vor fi lansate în prima parte a anului 2020. Și în toată această luptă pentru mașina electrică, Tesla pare să dețină partea leulului. Compania miliardarului Musk a decis să scoată din ofertă versiunile standard pentru Model S și X, dar și să reducă prețul de pornire pentru Model 3, pentru ca mașinile sale să fie “mai accesibile pentru clienți”. Potrivit Reuters, pentru cele două modele există acum doar opțiunile Long Range sau Performance. Prețurile de pornire au urcat la 84.990 de dolari pentru Model X, respectiv 79.990 de dolari pentru Model S. Pentru Model 3, prețul de pornire a fost redus la 38.990 de dolari.

Acumulatorul, punctul nevralgic

Una dintre marile probleme pentru întreaga industrie auto rămâne acumulatorul. În prezent, există o serioasă dominație chineză care nu este combătută la nivel mondial decât de încercarea lui Elon Musk de a asigura baterii americane pentru proiectul-mamut Tesla. Toyota a semnat un parteneriat cu chinezii de la CATL pentru achiziția de baterii necesare în producția de mașini electrice. CATL va ajuta Toyota să dezvolte noi tehnologii ale bateriilor, dar și modalități prin care acestea să fie reciclate și reutilizate. CATL - un fel de Takata al baterilor dacă ar fi să facem o paralelă cu industria airbagurilor - a deschis fabrici inclusiv pe continentul european, chiar și în Germania, acolo unde cererea este mai mare ca oriunde dacă ținem cont că doar VW a anunțat că va produce până în 2021 nu mai puțin de 41 de modele electrice și hibride plug-in. Volkswagen a dat asigurări că a contractat o cantitate suficientă de baterii pentru a produce “primul val de mașini electrice”, până în 2023. Oficialii constructorului spun că vor purta “negocieri permanente” cu furnizorii în următorii 3-5 ani, astfel încât să-și asigure materia primă pentru proiectele planificate. “Pot să confirm că avem suficiente baterii pentru primii ani ai planului nostru”, a declarat Thomas Ulbrich, membru în board-ul VW și responsabil de divizia de mobilitate electrică. În paralel, VW va investi un miliard de euro în producția proprie de baterii. Toate aceste mișcări de producție, planuri și strategii vor avea în mod sigur ca efect o creștere substanțială a prețurilor viitoarelor mașini.

38.990 de dolari, noul preț de plecare pentru Tesla Model 3

7 miliarde de dolari, investiția într-o companie de platforme pentru vehicule autonome la care participă VW și Ford

12.000 de salariați vor fi concediați la Ford

Avantaje

- mașinile electricele vor reduce poluarea

- tehnologii noi

- vor apărea noi mărci auto

Dezavantaje

- autoturismele se vor scumpi

- problema bateriilor uzate

- creștere a consumului de energie