De unde repornește industria auto

Primul bilanț al industriei auto după lovitura aplicată de pandemie scoate la iveală un șocant record negativ. Vânzările globale de mașini au scăzut cu 39% în martie, cel mai mare declin din ultimii 40 de ani al vânzărilor de mașini la nivelul unei singure luni. În primele trei luni, scăderea globală a fost de 26%. Cel mai îngrijorător pentru producătorii de mașini este că industria este afectată de o incertitudine pe fondul schimbării de la benzină la electric, iar trendul descrescător a debutat înainte de globalizarea coronavirusului. În ciuda vânzărilor foarte scăzute, fabricanții de mașini redeschid încet-încet liniile de fabricație, în speranța că printr-o minune lumea va reveni cât de cât la normal. Producția pe stoc va fi, pentru aceste vremuri, preferabilă falimentului.

Uzinele Dacia au reluat producția la Mioveni. La fabrica de Vehicule se lucrează în două schimburi până luni, 11 mai, când se trece la un program în trei schimburi, așa cum se lucrează deja la uzina de Mecanică și Șasiuri, acolo unde activitatea s-a reluat parțial din 21 aprilie. Dacia menționează că reluarea producției se face cu respectarea unor măsuri sanitare stricte pentru protejarea angajaților în contextul pandemiei de coronavirus. Transportul angajaților până la postul de lucru se face cu respectarea normelor de distanțare socială, iar la sosire angajaților le este verificată temperatura cu ajutorul unei camere termice. Accesul în interiorul platformei se face respectând marcajele vizuale la sol, regulile de igienă și de distanță socială. Toate posturile de lucru sunt dezinfectate, iar angajații poartă măști de protecție. Și Ford a repornit motoarele la Craiova. Pentru moment, lucrul a început într-un singur schimb la Secția de Producție Vehicule și la cea de Producție Motoare. Persoanele care nu vor veni la muncă vor rămâne în șomaj tehnic, în baza unei decizii formale. Conform Ford, producția începe treptat, acordându-se prioritate comenzilor venite de la clienții din întreaga lume și va crește în următoarele câteva luni până la reluarea completă a acesteia. Planurile de producție țin cont de disponibilitatea furnizorilor, de restricțiile de circulație națională și de redeschiderea reprezentanțelor de vânzări ale dealerilor Ford pe piețele-cheie, precum și de cererea clienților. Oficialii Ford România, citați de lifenews.ro, au anunțat că „ pe lângă implementarea tuturor reglementărilor generale privitoare la protejarea sănătății, Ford va recurge în unele cazuri chiar și la măsuri mai stricte decât cele aflate în vigoare în prezent, care se aplică la nivel global pentru Ford Motor Company, pentru a asigura tuturor angajaților cea mai bună protecție posibilă”. Ford va produce și măști de față pentru a fi utilizate în uzinele sale din toată Europa. Măștile de față furnizate de companie vor trebui purtate de către oricine lucrează sau vizitează o unitate Ford, în conformitate cu protocoalele globale ale companiei.

Ajutoare de stat

Renault va primi un ajutor de stat de 5 miliarde de euro din partea Franței. Măsura a fost aprobată de Comisia Europeană și are ca scop reducerea impactului negativ al pandemiei. Renault ar urma să anunțe în această lună detaliile unei noi strategii pentru dezvoltarea alianței cu Nissan și Mitsubishi. Planul vizează dezvoltarea unor platforme comune dedicate vehiculelor electrice, dar și subansamblelor precum motoare electrice sau baterii. Renault are în plan și o restructuare masivă a unor modele. Forțat de o balanță financiară deficitară, cu pierderi de 141 de milioane de euro în 2019 și cu vânzări în scădere în primul trimestru din 2020, grupul Renault pregătește un plan de redresare care implică renunțarea la unele modele, dar și la unii subcontractori. Ținta acestui program este economisirea a două miliarde de euro. Potrivit planului adus în discuție de jurnaliștii francezi, ar urma să dispară din oferta Renault monovolumele Scenic și Espace, dar și SUV-ul Koleos și sedanul Talisman. Rămâne în schemă noua generație Kadjar, alături de SUV-ul de oraș Capture. Marii producători auto din Germania fac și ei presiuni pentru a obliga statul să introducă stimulentele necesare relansării producției. Volkswagen și Daimler au cerut Germaniei să ia măsuri urgente. “Avem nevoie de o decizie rapidă privind stimulentele pentru cumpărători”, a spus directorul financiar VW, în timp ce șeful Daimler a declarat că “un simplu stimulent ar fi eficient”. Vânzările Volkswagen au scăzut cu 16% în primul trimestru, la 765.000 de unități, în timp ce livrările nemților au înregistrat un declin de 25%, din cauza impactului COVID-19. Constructorul susține că toate proiectele vor fi revizuite pentru a corespunde “nevoilor pe termen scurt”. “După un start solid de an, pandemia ne-a afectat sever. Revizuim toate proiectele pentru a le stabili importanța în funcție de nevoile pe termen scurt”, a spus Ralf Brandstätter, directorul operațional de la Volkswagen, citat de automarket.ro. Criza a redus veniturile VW cu aproape 12%, în timp ce profitul a înregistrat un declin de 50%, la 481 de milioane de euro. Vânzările Skoda, marcă a grupului VW, au scăzut cu 24,3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Modelul Octavia rămâne în topul preferințelor clienților Skoda, cu peste 62.000 de unități comercializate în acest interval. Veniturile din vânzări înregistrate de cehi au fost de 4,85 de miliarde de euro, în scădere cu 1,4% față de primele trei luni ale anului trecut, iar profitul operațional a scăzut la 307 milioane de euro. "Skoda a obținut rezultate importante în ultimii ani și încă are suficiente lichidități, iar acest lucru ne ajută foarte mult în condițiile actuale. În acest moment, nimeni nu poate estima corect cum va afecta pandemia de coronavirus SARS-CoV-2 sectorul auto în următoarele luni. Un singur lucru este cert: din cauza opririi producției, peste 100.000 de mașini nu au fost asamblate", a declarat Bernhard Maier, CEO-ul Skoda.

Pierderi record

Franța, a doua mare piață auto din UE, a înmatriculat doar 21.000 de mașini noi în luna aprilie, în scădere cu 89% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Dacia a raportat un declin de 90%, cu doar 1.200 de unități înmatriculate. Cei doi mari constructori francezi, și anume Grupul PSA Peugeot-Citroen și Grupul Renault, au anunțat o scădere medie de 84%, în timp ce toți constructorii străini au înregistrat scăderi individuale de peste 90%. Cele mai dure bilanțuri negative au fost consemnate de Daimler și Nissan, ale căror înmatriculări au coborât cu 98%. Singura veste bună despre piața auto franceză este că electricele au ajuns la o cotă de piață record de 7%, cu peste 27.000 de unități, o dublare față de aceeași perioadă a anului trecut. În termeni nominali, înmatriculările de mașini electrice s-au dublat în Franța în primele patru luni ale anului comparativ cu perioada similară a anului trecut, atunci când se înmatriculaseră aproape 14.000 de unități. În clasamentul pe modele pentru primele patru luni ale anului, cel mai înmatriculat model este Peugeot 208, cu peste 24.000 de unități, în timp ce locurile următoare sunt ocupate de Renault Clio (18.600 de unități) și Citroen C3 (13.900 de unități). Dacia Sandero ocupă poziția a opta, cu 9.996 de unități și o cotă de piață de 2.6%, în timp ce Dacia Duster este abia pe locul 17, cu 5.519 unități, și are o cotă de piață de 1.4%. Vestea încurajatoare ar fi că showroom-urile din Franța vor putea fi deschise începând din 11 mai.

Uzine redeschise

Grupul Peugeot-Citroen a anunțat că o parte din producție va fi reluată gradual în perioada 4-11 mai, în timp ce uzinele din Franța vor fi redeschise după 11 mai. “Protejarea angajaților și protejarea companiei rămân principiile care stau la baza operațiunilor noastre. Noul protocol de măsuri oferă o protecție ridicată pentru angajați, fiind primul criteriu pentru repornirea fabricilor. Al doilea criteriu este legat de activitatea comercială, pentru că trebuie să producem mașinile așteptate de clienți”, a explicat unul dintre oficialii grupului francez. Rolls-Royce se gândește să renunțe la 15% din forța de muncă, din cauza efectelor negative ale pandemiei, potrivit unor surse din interiorul companiei. Circa 8.000 de angajați, din cei 52.000, ar urma să fie concediați, o decizie oficială fiind așteptată luna aceasta. Conducerea Rolls-Royce pregătește o restructurare a companiei și poartă negocieri cu sindicatele în acest sens, în contextul COVID-19. Bugatti a anunțat că a reluat activitatea la uzina din Molsheim. Pentru ca procesele să revină la normal într-un timp cât mai scurt, oficialii au pregătit un pachet de măsuri pentru protejarea angajaților. În ultimele săptămâni, o echipă din cadrul Bugatti a pregătit un set de reguli care țin cont atât de cerințele impuse de guvern, cât și de recomandările experților. Fiecare angajat va fi echipat cu o mască de protecție pe care este obligat să o poarte chiar dacă este respectată și distanța minimă de 1,5 metri. Oficialii Bugatti spun că au încercat să limiteze numărul livrărilor, iar preluarea și predarea bunurilor sau a pieselor ar urma să aibă loc fără interacțiune directă. În continuare, ședințele vor avea loc sub forma conferințelor telefonice sau video. Și Ferrari a reluat producția în Italia. Fabricile din Maranello și Modena vor reveni la capacitate maximă pe 8 mai.

Cifre

- 39%, scăderea vânzărilor de mașini în aprilie la nivel mondial

- 5 miliarde de euro, ajutorul Franței pentru Renault

- 8.000 de angajați ar putea concedia Rolls-Royce

Avantaje

- scade poluarea

- electricele câștigă teren

- stimulente pentru clienți

Dezavataje

- concedieri

- dispar modele

- mașini mai scumpe