Declinul saloanelor auto

Salonul Auto de la Paris, unul dintre cele mai importante evenimente din industrie, ar putea rămâne în istorie la 120 de ani de la debut prin absența unor mărci cu istorie și vânzări serioase de volum. Volkswagen, Volvo, Ford, Nissan, Opel, Mazda, Subaru, Mitsubishi, MINI, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Fiat sunt mărcile care au ales să nu participe la Mondialul de la Paris. Situația este la fel de critică și în segmentul bolizilor și al extravagantelor limuzine, acolo unde lipsesc Rolls-Royce, Bentley, McLaren, Lamborghini și Aston Martin. În aceste condiții, salonul este dominat nu de industria franceză, așa cum ar fi de așteptat, ci de cea germană. Nemții vor avea direct sau prin subsidiari 22 de noi modele, în vreme ce francezii abia dacă ajung la jumătate. În schimb, la Expoziția de la Porte de Versailles, care va fi deschisă publicului de mâine până pe 14 octombrie, vor putea fi admirate mașini chinezești sau vietnameze.

Mondialul parizian e axat pe ideea de mobilitate. Automobilul autonom e omniprezent în standurile marilor producători.Înfăţişarea ca soluţie salvatoare la problemele de trafic soluţia-minune antistres sau cea mai prietenoasă cu mediul, mașina autonomă încă e privită ca o curiozitate în care publicul larg nu are cum să-și pună prea multă încredere, indiferent de ce asigurări dau producătorii. Trecând în segmenul următor, avem de-a face cu miraculoasele mașini electrice care practic dețin, în campaniile de marketing, soluția pentru transportul ecologic al viitorului apropiat. Doar că producătorii oferă în principal automobilul și nu dețin control asupra infrastructurii, în continuare cea mai spinoasă problemă atunci când vorbim de transportul electric. Încă nu există nicio tehnologie care să permită încărcarea unei baterii în timp-record, similar sau apropiat măcar ca durată cu cel al unei banale alimentări la pompă, sau capacități de înmagazinare care să ofere o autonomie reală mai mare. Salonul Auto parizian este marcat serios de trecerea la noul sistem de testare WLTP, care oferă cifre mai aproape de realitate în ceea ce privește consumul și emisia de noxe. Trecând peste acestea, Mondialul parizian înseamnă o rampă de lansare pentru modele de volum, prin care producătorii prezenți speră să-și recupereze milionul de euro investit pentru participarea la un eveniment de asemenea anvergură. Am numărat cel puțin 48 de premiere. Cele mai multe, 22, sunt de sorginte germană, în vreme ce 11 dintre ele aparțin celor de la Renault, Peugeot sau Citroen.

Asaltul german

BMW a adus la standuri noua Seria 3, a patra generație X5, inclusiv în varianta plug-in hibrid, Z4, X2 M35i. Noul BMW X5 a crescut în dimensiuni ajungând la o lungime de 4,92 metri. Versiunea xDrive 40i beneficiază de un motor cu 6 cilindri de 3.0 litri și 340 CP, care va permite o accelerație la 100 km/h în 5,5 secunde. Pentru fanii diesel, din ce în ce mai puțini, vor exista versiunile xDrive 30d și M50d. Versiunea plug-in hybrid are 394 de cai-putere și un cuplu de 600 Nm, în timp ce autonomia electrică va fi de 80 de kilometri. Roadsterul Z4 va fi disponibil cu trei motorizări pe benzină, cu puteri cuprinse între 197 CP și 340 CP, cu un plafon soft-top acționat electric. Cel mai potent X2 de până acum promite 306 CP și un sprint 0-100 km/h în 4,9 secunde. Rivalii de la Mercedes aduc la Paris șase premiere, între care și hipercarul AMG-One de 1.000 de cai-putere. O altă piesă de colecție, AMG A35 4Matic, are un motor de 2.0 litri capabil să dezvolte 306 cai-putere și atinge suta în 4,7 secunde. De cealaltă parte, electricul EQC este un SUV premium cu două motoare electrice care generează în total echivalentul a 408 cai-putere și oferă o autonomie de 450 km, dar în vechiul ciclu NEDC. La Salon poate fi admirată și noua generație GLE, un SUV cu un design nou, un interior modern și suspensii inteligente. Pentru cei cu mai puțină dare de mână, Mercedes lansează Clasa A Sedan, cu 130 mm mai lung decât versiunea hatchback, și noua generație Clasa B.

Marele absent

Pentru a îndulci absența VW, puternic afectată de scandalul Dieselgate, grupul Volkwagen AG vine cu Audi, Porsche, Seat și Skoda. Audi are șase noi modele, Skoda patru și Seat - noul SUV de șapte locuri Tarraco. Producătorul ceh din protofoliul VW aduce două versiuni din SUV-ul compact Karoq - Sportline și Scout. Acesta din urmă are tracțiune integrală și se bazează pe dieselul de 2 litri și cutia DSG în versiunea de 190 de cai-putere. Fratele mai mare, Kodiaq, vine acum în varianta RS, adică un motor diesel de 2.0 litri BiTDI, care ajunge la 240 CP și atinge 100 km/h în 7 secunde. Vision RS este un concept care merge pe propulsie hibridă care ajunge la 245 de cai-putere, din care 102 electrici. Audi are două modele noi din cele șase cu care se fălește la Salon. A1 Sportback este dedicat mediului urban și ajunge la 4,03 metri lungime. În plus, este un model care nu va exista în varianta diesel, marcând o ruptură de scandalul care a planat asupra grupului german. Noua generație Q3 este un SUV compact care ajunge până la o putere de 230 de cai. Scaunele din spate pot culisa pe o distanță ce măsoară 150 de mm. SQ2 este varianta sportivă a lui Q2 care va fi capabilă să atingă 300 de cai-putere. La Paris va putea fi admirată și noua versiune de TT, la 20 de ani de la lansare, dar și e-Tron, SUV-ul electric de 402 CP și autonomie de 400 de kilometri.

Motor nou pentru Duster

Renault a adus noua versiune de RS Trophy cu 300 de cai-putere, 420 Nm și transmisie EDC. Hot Hatch-ul are o suspensie mai rigidă, diferențial Torsen și frâne mai performante. Renault Kadjar prezintă un facelift la care principala îmbunătățire e noul motor pe benzină de 1.3 litri, disponibil în versiuni de 140 CP și 160 CP. Kadjar facelift are o lungime de 4,49 metri. Pentru a scădea noxele, Renault a transformat în hibride și modelele clasice Clio, Megane și Captur. Acesta vor putea rula și exclusiv electric, iar lansarea pe piață va avea loc în 2020, odată cu noile generații. Renault prezintă la Salon și noua platformă Augmented Editorial Experience (AEX), care va permite pasagerilor să folosească în mod util timpul atunci când călătoresc cu o mașină autonomă. Dacia are un stand separat, unde marea surpriză este noul motor de pe Duster. Motorul TCe de 1.33 litri va dezvolta 130 sau 150 de CP în varianta de top și va putea fi cuplat la o cutie EDC sau o transmisie manuală 4x4. Peugeot își hibridizează și el gama. Este vorba de 3008, SUV-ul anului, care primiște propulsie mai puțin poluantă, și de limuzina 508, care devine eco. Peugeot 3008 GT va ajunge la 300 CP, în timp ce 3008, 508 și versiunea break 508 SW vor avea 225 CP. Un motor electric va fi poziționat în partea din față, iar al doilea, în partea din spate. 3008 GT Hybrid4 va oferi tracțiune integrală și va ajunge la 100 km/h în 6,5 secunde. Citroen dezvăluie C5 Aircross și varianta Hybrid Concept, care anticipează lansarea primului model al constructorului francez cu sistem de propulsie plug-in hybrid în 2019. Marca de lux PSA vine cu DS 3 Crossback, un SUV de oraș, și DS 7 Crossback E-Tense 4x4, versiunea plug-in hybrid a SUV-ului compact premium cu 300 de cai-putere și o autonomie electrică de 50 de kilometri.

Ofensiva asiatică

Japonezii sunt reprezentați prin Toyota, Honda, Lexus, Infiniti și Suzuki. Noul Honda CR-V Hybrid are un sistem de propulsie capabil să genereze 184 de cai-putere și se bazează pe tehnologia intelligent Multi-Mode Drive, care oferă trei moduri de rulare. Honda HR-V este un facelift cu motor pe benzină de 1.5 litri și 130 de cai-putere. Suzuki a adus noul Jimny cu motor de 1.5 litri și 100 de cai-putere. Toyota are ca noutăți Corolla Touring Sports, care este dezvoltată pe platforma Toyota New Global Architecture, și Yaris GR Sport, un hatchback sportiv hibrid de 100 de cai-putere, din care 61 electrici. Pentru segmenul de lux există un facelift la Lexus RC. Coreenii de la Kia au adus noul Ceed GT. Motorul turbo de 204 CP poate fi cuplat la o transmisie manuală cu șase trepte sau una automată cu șapte trepte. ProCeed ajunge și el în varianta GT la 204 CP. Electricul e-Niro este disponibil cu o baterie de 64 kWh, care promite o autonomie de până la 485 de kilometri, conform noului standard WLTP. Hyundai prezintă un facelift la i30 și noua versiune a lui i30 Fastback N, un model capabil să ajungă la 275 de cai-putere cu pachetul Performance. Singura mașină americană ce poate fi văzută la Salonul de la Paris este Tesla 3. Dar pot fi admirate creații ale chinezilor de la GAC, care produce vestitele modele Trumpchi, Gonow, Leopaard sau Changfeng. Extravaganții pot testa pe viu și creația vietnameză Vinfast, desenată de Pininfarina.

Infiniti aduce la Paris o versiune îmbunătățită a conceptului Project Black S. Motorul V6 biturbo de 3.0 litri produce în regim hibrid 571 CP