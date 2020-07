Defectele care pot distruge mașina

Automobilul este un bun de folosință îndelungată, care necesită puțină atenție și un buget pentru întreținere. Fără acest minim efort, consecințele pot merge de la reparații de câteva sute de lei, până la daună totală a sistemului propulsor, fie că vorbim de motor, de cutia de viteze sau de alte componente scumpe. Dacă autoturismul e nou, atunci problema este ca și rezolvată, pentru că garanția, pe care nimeni nu vrea să o piardă, este condiționată de revizii. Și piesele schimbate la vreme, după calendarul stabilit de producător, fac puțin probabilă o avarie majoră sau sunt acoperite de vânzător în cazul unui defect de fabricație. Problema apare atunci când mașina iese din garanție sau este second-hand. Intervine delăsarea proprietarului față de un obiect care nu mai e nou și se combină cu piesele care ating sau depășesc limita tehnologică. Și deodată te trezești că ai rămas cu mașina în mijlocul drumului, iar în unele cazuri o poți duce direct la fiare vechi pentru un tichet rabla.

Există defecte minore, majore și fatale. Cele minore se pot remedia fără prea multe cunoștințe tehnice, chiar la fața locului. Cum ar fi un bec ars, o completare de lichid sau înlocuirea unui ștergător. Apoi apar situațiile în care remedierea trebuie făcută în service, de cineva care știe cum se face și are și utilajele necesare. O pată de ulei, schimbarea unei curele, încărcarea cu freon sau înlocuirea bieletelor și a plăcuțelor de frână sunt doar câteva dintre ele. Cea de-a treia categorie mare este cea a defectelor fatale. Apar atunci când sunt ignorate anumite semne pe care le dă mașina și nu se mai ține cont de cartea de service. Aceasta nu este valabilă doar pe durata garanției, ci pe întreaga viață a mașinii. Există specificații și pentru cazul în care automobilul a ajuns la 10 ani și a depășit 300.000 km, intervalele de service sunt valabile și atunci. Doar că mulți le ignore, pentru că, de cele mai multe ori, un lucru vechi nu mai merită atenție, iar o reparație de 1.500 de lei pare enormă pentru un automobil care abia dacă mai valorează câteva mii de euro. Dar dacă vrei să-l folosești, atunci e necesar un minim de atenție. Defectele fatale sunt cele a căror reparație ajunge să depășească uneori valoarea mașinii. Unele semne apar sub forma unor martori aprinși în bord. Cum este cazul indicatorului de ulei. Atunci când becul se aprinde există o problemă majoră, care nu poate fi ignorată. Opriți imediat motorul și completați cu ulei. Este cea mai ușoară cale de a scăpa de avarie. Dacă becul nu se stinge, există varianta să aveți prea mult ulei în motor, dintr-un exces de zel. Se poate face verificarea cu ajutorul jojei de ulei, când motorul este oprit și de preferință rece. Dacă totul e în parametri și indicatorul stă aprins, atunci e cazul să duceți mașina cât mai repede în service.

Aburi sub capotă

O a doua problemă care poate produce serioase avarii este surpaîncălzirea motorului. Și pentru această situație există un martor sub forma unui indicator care măsoară temperatura lichidului de răcire. Dacă acul ajunge în zona roșie, motorul trebuie oprit urgent. În momentul în care temperatura lichidului de răcire din motor ajunge la peste 110-115 grade C, pot apărea probleme grave și costisitoare. Nu de puține ori, o asemenea avarie este însoțită de aburi care ies de sub capotă. Dacă ați făcut imprudența și sistemul de răcire se bazează în mare parte pe apă și nu pe atingel, atunci aveți o mică bombă termodinamică sub capotă și un risc mare să vă înghețe motorul iarna. Sistemul de răcire este alcătuit din pompă de apă, termostat, radiator, furtunuri și alte valve. În multe cazuri apar scurgeri în sistemul de răcire, antigelul din instalație este înlocuit cu aer, care duce la blocaje în sistemul de răcire și determină supraîncălzirea motorului. Cel mai întâlnit defect este al pompei de apă. Aceasta asigură circulația lichidului de răcire prin motor și dacă va ceda, din cauza rulmentului sau a rotorului, nu-și mai poate face treaba. Dacă temperaturile sunt sub pragul înghețului, iar antigelul nu este suficient de concentrat pentru că a fost înlocuit cu apă distilată de-a lungul timpului, atunci pot apărea blocaje din cauza apariției dopului de gheață în sistemul de răcire, care va avea ca efect supraîncălzirea motorului. Pompa de apă se înlocuiește, de obicei, odată cu cureaua de distribuție, despre care vom vorbi mai jos, și este acționată de aceasta.

Atenție la ulei!

Motorul se mai poate supraîncălzi și din cauza folosirii unui ulei neconform. Uleiul este folosit la reducerea frecării dintre piesele motorului. Dacă uleiul nu este cel corespunzător, atunci temperatura componentelor interne va crește și va duce la calarea blocului motor. Uleiul se alege nu după marcă, ci după vâscozitatea acestuia, reprezentată de SAE, urmată de cifre și litere. Cel mai indicat este să folosiți un ulei recomandat de producătorul mașinii în cartea tehnică. Dacă nu aveți documentul, un ulei care are codul 10W40 vă asigură o pornire fără probleme la temperaturi care ating -15 grade și o funcționare corectă la peste 100 de grade. De obicei, antigelul se înlocuiește la 2 ani și se verifică concentrația la 6 luni, iar uleiul se schimbă la 10.000 km sau anual, iar pompa de apă, pe la 60.000 km.

Ticăie ceva la motor

O problemă mai mare este cea legată de distribuție. În primul rând, pentru că nu există un senzor sau martor care să te avertizeze că te paște un pericol. Consecințele ruperii curelei de distribuție sunt, de cele mai multe ori, îndoirea supapelor, spargerea pistoanelor, lovirea chiulasei sau chiar crăparea acesteia. De multe ori este necesară o reparație foarte costisitoare pentru remedirea defectelor sau chiar schimbarea blocului motor. Distribuția se poate face pe lanț sau pe curea. La majoritatea motoarelor este pe curea. Aceasta trebuie înlocuită după un număr de kilometri sau ani de existență. Ideal este să inspectezi vizual cureaua o dată la 60.000 de km, dar pentru asta este necesară desfacerea unui părți a motorului, operație deloc ieftină. Majoritatea producătorilor recomandă schimbarea curelei de distribuție la 100.000 km, deși unele pot rezista până la 160.000 km, dar cel mai sigur interval este cel specificat în cartea mașinii. Piesele necesare pleacă de undeva de la 800 lei, iar monopera, de obicei, dublează prețul operațiunii. Cureaua de distribuție este fabricată din cauciuc, care este un material natural și care, cu timpul, se întărește și își pierde din proprietățile elastice. Astfel că ea trebuie înlocuită, chiar dacă mașina nu a fost folosită și nu a parcurs numărul de kilometri. De obicei, termenul nu trebuie să depășească șapte ani. Înainte să cedeze, cureaua poate să scârțâie sau pur și simplu să se rupă fără niciun semn prealabil. Dacă evenimentul se întâmplă în mers, la turații mari, lucru foarte probabil, pentru că atunci motorul este în sarcină mai mare, consecințele vor fi mai grave. Există două tipuri de motoare, cu interferență și fără interferență. În cazul motoarelor cu interferență, daunele vor fi totale, iar peste 70% din mașinile din ziua de azi sunt în această situație. Într-un motor cu interferență, pentru a reduce spațiul și pentru a ușura motorul, supapele se mișcă în interiorul cilindrului. Dacă o supapă rămâne blocată din cauza distribuției sărite, pistonul o va lovi. Este moment în care pistonul crapă și poate sparge bielele, carterul sau baia de ulei, ceea ce duce, practice, la distrugerea motorului. Dacă motorul e fără interferență, pistonul va îndoi supapa și va lovi chiulasa. În acest caz, trebuie schimbate supapele îndoite, rectificată chiulasa și schimbate pistoane afectate. Motorul poate fi refăcut, dar costurile pot ajunge la câteva mii de euro. Cazul mai fericit este cel al distribuției pe lanț. Acesta se întâlnește, de obicei, la motoarele diesel. Lanțul nu este afectat de timp, dar este și el degradat și slăbit de numărul de kilometri. Primele semne sunt atunci când motorul tremură la relanti, apare combustia spontană a mașinii sau motorul trage mai greu.

Nu ignorați martorii din bord și zgomotele anormale, pentru că automobilul poate ajunge chiar la fier vechi

- 70% din motoare, pasibile de daună totală

- 60.000 km, intervalul optim de schimbare a curelei și pompei de apă

- 2 ani, termenul la care se înlocuiește antigelul



Avantaje

- inspecția periodică poate preveni pagube mari

- respectarea termenelor din cartea de service asigură funcționarea corectă

- o mașină întreținută poate depăși 300.000 km

Dezavantaje

- schimbarea curelei de distribuție, o operațiune costisitoare

- ignorarea defectelor poate costa scump

- este necesară intervenția specializată în service