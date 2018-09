Dieselgate: Vokswagen, fata in fata cu justitia germana!

La trei ani de la declansarea scandalului de proportii mondiale privind trucarea motoarelor, constructorul auto Vokswagen se confrunta cu primul sau proces major in Germania.

Tribunalul regional din Brunswick trebuie sa decida daca gigantul industriei auto ar fi trebuit sa informeze din timp pietele financiare de manariile efectuate, pentru a evita pierderile uriase suferite de actionarii companiei, care reclama despagubiri in valoare totala de aproximativ 9 miliarde de euro.

Reuniuni in fata a aproximativ 50 de avocati si cateva zeci de reclamanti si curiosi, magistratii vor stabili calendarul audierilor, prevazute sa dureze pana cel putin in 2019 si sa trieze cele 193 de intrebari prezentate de parti. Fondul de investitii DeKa, adversar al Volkswagen in aceasta procedura, spera ca judecatorii sa formuleze "primele indicatii privind aprecierea lor".

Pentru liderul mondial al industriei auto, ale carei 12 marci si puternicele berline au facut mandria exporturilor germane, seismul a inceput in 18 septembrie 2015, intr-o zi de vineri. La Salonul auto de la Frankfurt, autoritatile americane au acuzat grupul ca a echipat 11 milioane dintre masinile sale diesel cu un program capabil sa denatureze rezultatele testelor antipoluare.

A urmat primul dezastru: in doar doua zile, luni si marti, titlul Volkswagen s-a prabusit cu 40%, o cadere care a determinat 3500 de investitori sa atace in justitie compania germana. Problema centrala supusa tribunalului din Brunswick este de sti daca gigantul auto nu si-a indeplinit obligatiunile prin nepublicarea in timp util "a tuturor informatiilor interne" susceptibile sa influenteze cursul actiunii.

Avocatii DeKa sustin ca patronii VW erau la curent cu existenta softului, introdus inca din 2008 pentru a cuceri piata americana a autoturismelor diesel. Volkswagen afirma insa ca inselatoria a fost pusa la cale de o mana de ingineri, fara stiinta superiorilor si ca informatiile detinute de conducere nu impuneau vreun demers special adresat pietelor. In acest sens, va fi studiat cu deosebita atentie rolul jucat de Martin Winterkorn, inginer de meserie, ramas la carma Volkswagen din 2007 pana in 2015 si care sustine ca stie "fiecare surub" al acestor modele.