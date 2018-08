Electrice made in Romania

Maşini electrice româneşti. O firmă din Baia Mare ia faţa Dacia care anunţa un automobil electric și va produce o maşinuţă capabilă să atingă o viteză maximă de 60 km/h şi să aibă o autonomie urbană de o zi. Preţul micului vehicul este imbatabil în comparaţie cu cel mai automobilelor electrice produse de marile firme pentru că varianta de bază costă 13.700 de euro. Automobilul poartă marca GTG şi vor fi produse circa 4.000 de unităţi pe an. Bateriile de 16 amperi sunt cu Pb-Gel cu o durată de viaţă de peste 5 ani şi cu care se pot parcurge până la 60.000 de km. Dezavantajul este că nu se poate face încărcare rapidă, pentru un plin de energie fiind necesară o noapte întregă la priză. Producătorii vor să implementeze opţional şi varianta cu baterii pe Litiu care suportă încărcare rapidă. "Suntem în faza de implementare a proiectului, care se ridică la 1,5 milioane de euro, din care 74% din fonduri europene şi restul din fonduri proprii. Proiectul presupune o linie de asamblare la Baia Mare şi una de testare, aici urmând să lucreze peste 20 de angajaţi. Avem termen să punem în funcţiune linia de asamblare în februarie 2019, va avea o capacitate de 10 maşini pe schimb, iar pe an 4.000 de bucăţi, în prima fază. Conceptul automobilelor aparţine unui designer italian. Deja am scos pe piaţă primele maşini, două fiind asamblate la Baia Mare, celelalte două la un partener din Bucureşti. Livrarea se face acum la trei luni, dar după punerea în funcţiune a liniei de asamblare termenul se va scurta la două-trei săptămâni", a declarat Gheorghe Mureşan . Dacă maşina va fi încadrata ca autevehicul electric conform definiţiei legale ar putea beneficia de tichete rabla plus de 10.000 de euro, preţul de achiziţie efectiv ajungând la doar 3.700 de euro.