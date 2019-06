F1: Olandezul Max Verstappen a câştigat MP al Austriei

Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică Marele Premiu al Austriei, a noua etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, fiind urmat pe podium de monegascul Charles Leclerc (Ferrari), plecat din pole position, şi finlandezul Valtteri Bottas (Ferrari).



Verstappen, care a avut un start slab, l-a depăşit pe Leclerc cu două tururi înainte de sosire. Manevra ce i-a permis olandezului să-şi depăşească rivalul va fi examinată de comisarii de cursă, informează AFP. Verstappen şi Leclerc au 21 de ani.



Verstappen, ce are acum şase victorii în cariera sa, a fost cronometrat în 1h22min01sec822/1000, fiind mai rapid cu 2sec724/1000 decât Leclerc şi cu 18sec960/1000 decât Bottas.



Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), campionul mondial en titre şi liderul clasamentului piloţilor, s-a clasat pe locul 5. Hamilton, care a fost al doilea sâmbătă în calificări, a fost penalizat cu trei locuri pe grila de start pentru că l-a jenat pe finlandezul Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) în timpul calificărilor.



Este prima cursă din acest sezon care nu se încheie cu victoria unui pilot Mercedes şi prima în care Hamilton nu urcă pe podium.



Locul 4 i-a revenit germanului Sebastian Vettel (Ferrari).



Iată clasamentul cursei:

1. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1h22min01sec822/1000

2. Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) la 2.724

2. Valtteri Bottas (Finlanda/Mercedes) la 18.960

4. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) la 19.610

5. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) la 22.805

6. Lando Norris (Marea Britanie/McLaren) la un tur

7. Pierre Gasly (Franţa/Red Bull) un tur

8. Carlos Sainz (Spania/McLaren) un tur

9. Kimi Raikkonen (Finlanda/Alfa Romeo) un tur

10. Antonio Giovinazzi (Italia/Alfa Romeo) un tur

11. Sergio Perez (Mexic/Racing Point) un tur

12. Daniel Ricciardo (Australia/Renault) un tur

13. Nico Hulkenberg (Germania/Renault) un tur

14. Lance Stroll (Canada/Racing Point) un tur

15. Alexander Albon (Thailanda/Toro Rosso) un tur

16. Romain Grosjean (Franţa/Haas) un tur

17. Daniil Kviat (Rusia/Toro Rosso) un tur

18. George Russell (Marea Britanie/Williams) două tururi

19. Kevin Magnussen (Danemarca/Haas) două tururi

20. Robert Kubica (Polonia/Williams) trei tururi



Hamilton rămâne lider autoritar în clasamentul piloţilor, cu 197 de puncte. El are 31 de puncte mai mult decât Bottas şi 51 decât Verstappen. Pe poziţia a 4-a este Vettel, 123 de puncte, iar pe a 5-a, Leclerc, 105 puncte.



În clasamentul constructorilor, pe primul loc este Mercedes, 363 de puncte, urmată de Ferrari, 228 p, Red Bull, 169 p etc.



Următorul Mare Premiu, al Marii Britanii, va avea loc la Silverstone pe 14 iulie.

AGERPRES