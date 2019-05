Fiat Chrysler negociază o alianţă cu Renault (Financial Times)

Producătorul auto italo-american Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) este în negocieri pentru a forma o alianţă cu Renault SA, a anunţat sâmbătă publicaţia britanică Financial Times (FT), citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmite Reuters.



"Este prea devreme să spunem dacă negocierile vor avea ca rezultat o uniune oficială, dar ele se concentrează pe cooperarea dintre cei doi producători auto", explică sursele.



Conform Financial Times, Fiat Chrysler este în negocieri avansate pentru a accelera o alianţă extinsă cu Renault, cele două companii încercând să-şi unească forţele pentru a face faţă schimbărilor structurale cu care se confruntă industria auto pe plan global.



Un potenţial acord ar determina Fiat Chrysler să se alăture în viitor alianţei Renault-Nissan-Mitsubishi, susţine FT.



Reprezentanţii Renault şi Fiat Chrysler nu au dorit să comenteze informaţia.



În martie, FT anunţa că Renault intenţionează să relanseze discuţiile în vederea unei fuziuni cu partenerul japonez Nissan Motor Co Ltd în următoarele 12 luni, acesta fiind primul pas spre crearea unui conglomerat auto mai mare care va implica o ofertă comună pentru preluarea Fiat Chrysler.



Aceste planuri marchează o revenire la strategiile ambiţioase promovate de Carlos Ghosn, fostul directorul general de la Renault şi preşedintele Nissan, care în luna noiembrie a anului trecut a fost arestat în Japonia pentru nereguli financiare.



Atât Renault cât şi Nissan au declarat în mod public că atenţia lor este îndreptată spre a face alianţa să meargă înainte de a relansa discuţiile cu privire la modificarea structurii de capital a alianţei. Însă Financial Times susţine că recenta creare a unui nou Consiliu de administraţie al alianţei, condus de preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, a îmbunătăţit încrederea că cele două părţi pot să progreseze cu planurile de fuziune.



Compania combinată rezultată în urma fuziunii dintre Renault şi Nissan ar urma ulterior să demareze noi achiziţii care i-ar extinde afacerile în lupta pentru dominaţia mondială cu rivalii Volkswagen şi Toyota, susţine FT.



Sursele citate de FT susţin că în urmă cu doi-trei ani Carlos Ghosn a purtat discuţii în vedere unei fuziuni între Renault şi Fiat Chrysler însă aceste propuneri au fost oprite în urma opoziţiei exprimate de Guvernul francez.



În prezent, Fiat Chrysler Automobiles NV caută în mod activ un parteneriat sau o fuziune, iar preşedintele FCA, John Elkann s-a întâlnit cu mai mulţi rivali, inclusiv cu grupul francez PSA în încercarea de a căuta o posibilă tranzacţie care să consolideze grupul auto. Sursele citate de FT subliniază că este posibil ca FCA să finalizeze cu succes o alianţă cu un alt grup până când Renault şi Nissan îşi vor rezolva propriile lor probleme.



Chiar dacă este un producător auto de talie medie, care produce cinci milioane de vehicule pe an şi deţine mărcile Jeep şi Alfa Romeo, Fiat Chrysler Automobiles NV ar fi o ţintă costisitoare pentru o preluare, cu o capitalizare de piaţă de peste 20 de miliarde euro. Comparativ, Renault, Nissan şi cel de al treilea membru al alianţei, Mitsubishi, au împreună o valoare de piaţă de peste 50 de miliarde euro.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan a fost extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.

AGERPRES