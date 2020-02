Finaliștii WCOTY 2020

Hyundai Sonata, Kia Soul EV, Kia Telluride, Range Rover Evoque, Mazda 3, Mazda CX-30, Mecedes-Benz CLA, Mercedes-Benz GLB, Volkswagen Golf și Volkswagen T-Cross sunt cei zece finaliști care au prins lista scurtă pentru competiția World Car of the Year 2020. Câștigătorul va fi desemnat pe 10 aprilie, în cadrul Salonului Auto de la New York. La categoria World Urban Car 2020 s-au calificat Kia Soul EV, Mini Cooper SE, Peugeot 208, Renault Clio și Volkswagen T-Cross. Pentru segmentul de lux lupta se duce între BMW X5, BMW X7, Mercedes-Benz EQC, Porsche 911 și Porsche Taycan. Există și un premiu pentru performanță la acest capitol fiind nominalizate: BMW M8, Porsche 718 Cayman, Porsche 911, Porsche Taycan și Toyota GR. A110S, Mazda 3, Mazda CX-30, Peugeot 208 și Porsche Taycan se luptă și pentru cea mai frumoasă mașină a anului. Juriul WCOTY este format din 86 dejurnaliști auto.