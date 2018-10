GALERIE FOTO Salonul Auto Bucureşti 2018. Surprize pentru automobiliști

Începutul lunii octombrie aduce la Bucureşti, ca în fiecare an, pe sectorul auto, unul dintre cele mai importante evenimente expoziţionale din România: Salonul Auto Bucureşti & Accesorii. Ediţia din acest an (cu numărul XVI) are loc la Romexpo în perioada 11 - 21 octombrie, iar organizatorii estimează că 70.000 de persoane vor vizita standurile de specialitate.



Evenimentul, care împlineşte un sfert de secol de la prima ediţie din 1993, are loc pe fondul unor statistici optimiste privind piaţa auto naţională, după cum relevă şi cifrele din ultima perioadă. Ca atare, am descins în cel mai modern pavilion de la Romexpo pentru a vedea ce aduce nou SAB-ul din acest an faţă de ediţiile anterioare.



Expoziţia dintre cele două turnuri

În spaţiul dintre cele două turnuri din Piaţa Presei Libere, la intrarea în Romexpo, după trecerea pe lângă turnicheţi, publicul poate admira pentru început câteva maşini de pompieri, vreo trei modele auto inscripţionate "Poliţia", dar şi o maşinuţă făcută zob şi înconjurată de o bandă galben-neagră, cel mai probabil pregătită pentru o demonstraţie de descarcerare.



La mică distanţă se află "paradisul" micilor şi cârnaţilor, o zonă mult mai extinsă decât în anii anteriori. Undeva în dreapta sunt două case de bilete şi doar un domn însoţit de un băieţel de vreo şapte ani pare dispus să plătească 35 de lei pe un bilet de intrare. Întreb cumpărătorul cum i se pare preţul biletului. "Deocamdată, nu ştiu ce să spun, dacă e scump sau dacă este ieftin. Trebuie să văd ce e înăuntru", îmi răspunde vizitatorul, în timp ce puştiul care îl însoţea îl trăgea de mânecă şi insista că "vrea la maşini".



Dacă la ediţia din toamna anului trecut, suprafaţa de expoziţie era mai generoasă, în 2018 incinta noului pavilion B a fost împărţită în jumătate între SAB şi TIB, respectiv Târgul Inventika.



În toate colţurile pavilionului expoziţional, caroseriile strălucesc, frumos lustruite. Skoda, Suzuki, Kia, Mitsubishi, Hyundai, BMW, Mercedes, până şi trotinetele electrice de la E-tow stau cuminţi în standuri pentru a fi pozate, admirate şi, de ce nu, probate de către amatori. Impresia care se desprinde la prima vedere este cea de "deja vu": standurile aşezate la fel, parcă şi maşinile sunt în aceleaşi locuri din stand. La un moment dat sunt depăşit de un junior care testa o trotinetă, şi la scurt timp mă intersectez cu vizitatorul de la casa de bilete. "Aşadar, cum vi se pare expoziţia?". Răspunsul nu întârzie să apară, parcă şi cu o urmă de amărăciune: "Biletul e scump pentru ce se oferă aici. Sunt un fan al domeniului auto şi vă spun că am venit la SAB aproape an de an în ultimii ani, încă de pe vremea când se mutase la Romaero. Mi se pare că anul ăsta s-a cam împuţinat marfa, să zic aşa...", după care îşi continuă periplul.



Raportat la suprafaţa de anul acesta de expoziţie (peste 25.000 de metri pătraţi), numărul celor care expun în sectorul "Accesorii auto" s-a diminuat faţă de anul anterior. Altfel, în cadrul Salonului organizatorii au anunţat că vor fi dezvăluite în premieră naţională modele concept şi noutăţile sezonului 2018 - 2019 din partea brandurilor: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Honda, Maserati sau Mercedes, şi lista nu se opreşte.



Un vehicul interesant este etalat la standul Avia Motors. Vorbim despre Calessino, un soi de mini-caleaşcă pe trei roţi, dotată cu un motor monocilindru în patru timpi, ce dezvoltă o putere maximă de 9 CP şi atinge o viteză de cel mult 61 km/h. Capacitatea autovehiculului de trei locuri este de 197 cmc, iar sarcina utilă de 250 kg. Preţul de comercializare se situează la 7.789 de euro, producătorul oferind o garanţie de doi ani de la data livrării, fără limită de kilometri.



Din totalul celor 350 de modele auto prezente la standurile SAB din acest an, se mai remarcă o maşină asamblată în România, din componente produse în China, şi care costă în jur de 8.000 de euro. Pe de altă parte, doritorii de limuzine cu pretenţii vor fi nevoiţi să scoată din buzunar peste 100.000 de euro pentru achiziţie.



Un stand care atrage atenţia este cel dedicat mobilităţii electrice, în care maşinile eco domină. SUntt modele de oraş - de la Hyundai, BMW, Kia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Smart şi Gotech. Lângă ele, trotinetele electrice fac legea şi atrag privirile celor care tranzitează agale zona. Şi în zona maşinilor eco, de la standul Ţiriac Auto poate fi comandată contra sumei de 100.000 de euro, o limuzină ce are o autonomie de 430 de kilometri.



În medie, un automobil hibrid este ofertat la SAB 2018 cu un preţ mediu cuprins între 60.000 şi 70.000 de euro, însă autonomia pe partea de condus în regim electric este de doar 40 de kilometri.



Lipit de "tărâmul" vehiculelor verzi pe două roţi descopăr standul Custom Wheels, unde caii putere sunt lăsaţi liberi să "zburde" fie măcar şi din punct de vedere fonic. Aici, bolizii sunt ca la ei acasă, iar modelele exclusiviste nu lipsesc: Dodge Viper ACR, Lamborghini Performante, Lamborghini Huracan, BMW M4, BMW F30, Mercedes E-Klass, Audi RS6, Audi RS6 sedan (singurul din lume), Bentley Continental GT sau Peugeot 208 Rally.



Un perimetru bine delimitat şi destul de accesat este "Machete Auto-Moto", în cadrul căruia sunt expuse şi spre vânzare zeci de modele pe patru şi două roţi la scară redusă pentru completarea colecţiei de pe rafturile de acasă.



Totodată, la linia de start a SAB este bine reprezentat segmentul rulotelor. Un cuplu trecut de prima tinereţe se grăbeşte să urce în recunoaştere într-un astfel de vehicul, iar reprezentanţii distribuitorului demarează acţiunea de prezentare.



Partea retro a Salonului este acoperită, în acest an, de standul Ţiriac Auto, unde tronează şase exemplare aparţinând colecţiei 1920 Ford T Tourer, 1970 Ford Mustang Mach 1, 1937 Mercedes-Benz 540K Cabriolet A, 1956 Mercedes-Benz 190 SL, 1935 SS One Tourer şi 1952 Jaguar XK120.



Dacia lipseşte şi anul acesta, la fel ca în ultimii şase ani ai evenimentului de la Romexpo.



Înainte să părăsesc incinta, trăiesc cu impresia că mi-a scăpat un detaliu, un amănunt, o imagine...Lipsesc şi hostesele de la standurile reprezentanţelor auto. Practic, putem vorbi despre o mâncare fără sare şi piper, dar este o decizie care aparţine strict celor două tabere - organizatori şi expozanţi.



Peste 70.000 de vizitatori, aşteptaţi la SAB & Accesorii 2018

Urmează circa 10 zile de SAB 2018, interval în care organizatorii mizează pe faptul că peste 70.000 de oameni vor trece pragul evenimentului. Trei elemente caracterizează ediţia din acest an, şi anume: mobilitate electrică, premiere naţionale şi sute de cai putere.



La nivel general, pe o suprafaţă de peste 25.000 mp, cei prezenţi la SAB 2018 vor prezenta: autoturisme de oraş şi de teren, autovehicule utilitare uşoare şi grele, autoturisme clasice vehicule hibride şi electrice, motociclete, scutere, biciclete şi accesorii componente şi accesorii auto, sisteme audio şi de navigaţie, tuning auto şi moto echipamente şi utilaje pentru service-uri, vopsitorii şi spălătorii auto mijloace de semnalizare rutieră, echipamente de dirijare, măsură şi control trafic media de specialitate şi asociaţii de profil societăţi de leasing, societăţi de asigurare.



La evenimentul susţinut de către Asociaţia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) companiile participante îşi vor prezenta ofertele speciale către clienţii şi potenţialii clienţi, fie că aceştia sunt specialişti ai industriei auto aşteptaţi în număr de peste 4.000, fie către publicul larg iubitor de fenomen auto estimat la această ediţie la aproximativ 70.000 de vizitatori.



Programul de vizitare al expoziţiei este până pe 20 octombrie (între orele 10:00 - 20:00), iar duminică, 21 octombrie, între orele 10:00 - 18:00.



Biletul de intrare costă 35 de lei, însă copiii cu vârsta până în 7 ani beneficiază de acces gratuit. AGERPRES