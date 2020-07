iX3, 460 km autonomie

iX3 este primul SUV electric din istoria BMW. Are un motor electric cu 286 de cai putere care oferă un cuplu 400 Nm și poate atinge o autonomie de 460 de kilometri. Propulsia este asigurată de un acumulator cu o capacitate brută de 80 kWh, 74 de kWh net, care poate fi reîncărcat de la 0 la 80% la o priză de 150 kW în 34 de minute. În cazul în care șoferul va utiliza o priză de 11 kW, timpul necesar pentru o reîncărcare completă a bateriilor este de 7,5 ore. BMW iX3 poate accelera de la 0 la 60 km/h în 3,7 secunde, în timp ce sprintul până la 100 km/h are loc în 6,8 secunde. Repriza 80-120 km/h se desfășoară în 2,5 secunde, iar viteza de top este limitată electronic la 180 km/h. Noul BMW iX3 are o lungime de 4.734 mm (+26 mm comparativ cu X3), iar înălțimea măsoară 1.668 mm (-8 mm). Lățimea și ampatamentul sunt egale cu cele trecute în fișa tehnică a versiunilor cu motoare cu combustie internă. Garda la sol anunțată de oficialii mărcii este de 179 mm, centrul de greutate a fost coborât cu 7,5 centimetri, iar volumul portbagajului variază de la 510 la 1.560 de litri (cu 40 de litri mai puțin comparativ cu X3). Lansarea pe piață a noului BMW iX3 este programată pentru finalul anului curent. Modelul va fi produs la uzina Shenyang din China, iar pe piața din Germania, SUV-ul electric va avea un preț inițial de 58.655 de euro fără taxe.