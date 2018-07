Jaguar avertizează că investiţiile sale în Marea Britanie sunt în pericol în cazul unui Brexit dur

Cel mai mare constructor auto britanic, Jaguar Land Rover, a avertizat joi că un aşa-numit Brexit dur ar costa compania 1,2 miliarde lire sterline (1,59 miliarde dolari) pe an şi ar pune în pericol investiţiile pe care compania le are în vedere în Marea Britanie, transmit Reuters şi AFP.



"Avem nevoie urgent de mai multă siguranţă pentru a putea continua să facem investiţii în Marea Britanie şi să ne asigurăm furnizorii, clienţii şi cei 40.000 de angajaţi ai noştri. Un acord prost cu privire la Brexit ar costa Jaguar Land Rover peste 1,2 miliarde lire sterline pe an. În consecinţă, am fi nevoiţi să ne ajustăm în mod drastic profilul cheltuielilor", a declarat directorul general de la JLR, Ralf Speth.



Potrivit acestuia, în ultimii cinci ani JLR a cheltuit aproximativ 50 de miliarde lire sterline în Marea Britanie şi intenţionează să cheltuie alte 80 de miliarde lire în următorii cinci ani.



"Aceste investiţii ar fi în pericol dacă ne vom confrunta cu un rezultat greşit al negocierilor", a spus Ralf Speth.



Comentariile lui Speth vin înaintea unei reuniuni cruciale a Guvernului condus de Theresa May, care va încerca vineri să decidă care este strategia pe care Marea Britanie o va urma în negocierile pentru ieşirea din Uniunea Europeană.



Jaguar Land Rover se adaugă altor companii importante, precum Airbus sau Siemens, care au tras un semnal de alarmă cu privire la posibilele perturbări în afacerile lor dacă Marea Britanie va ieşi din blocul comunitar în luna martie 2019 fără un acord comercial cu UE, ceea ce ar avea drept consecinţă un Brexit dur.



Jaguar Land Rover are aproximativ 40.000 de angajaţi în Marea Britanie, dintre care aproximativ 10.000 la uzina de la Solihull, în apropiere de Birmingham, centrul Marii Britanii, unde la începutul lunii iunie a anunţat că intenţionează să facă investiţii semnificative pentru a produce noi modele de automobile sport. În acelaşi timp, JLR şi-a anunţat intenţia de a muta producţia SUV-ului Discovery din Marea Britanie la o nouă uzină din Slovacia.

