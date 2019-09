Legi pentru automobile cu elice

Până apucă România să termine o autostradă cap-coadă s-ar putea să nu mai avem nevoie de transport terestru. Uniunea Europeană analizează reglementarea automobilelor aeriene. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) a început să lucreze la un set de reglementări pentru „aparatele hibride sau electrice cu decolare verticală”. Vehiculele zburătoare ar trebui să fie propulsate exclusiv electric, să nu aibă mai mult de 9 locuri și mai mult de 3,175 tone. Vor fi acceptate prin lege vechiule destinate transportului de personal și mașinile care vor fi folositeîn regim de „taxiuri zburătoare”. Acestea vor fi autorizate să zboare deasupra orașelor, în transportul urban. Pentru început, mașinile zburătoate vor fi conduse de piloti. La Festivalul Drone Week, care are loc în Amsterdam, Audi, Airbus și Italdesign au prezentat un prototip al unui vehicul aerian și terestru, numit “Pop.Up Next”. În primul test public, automobilul aerian a plasat cu mare precizie o capsulă pentru pasageri pe modulul terestru. Capsula s-a deplasat apoi autonom în cadrul zonei de teste. Audi participă și cu proiectul Urban Air Mobility pentru taxiuri aeriene, inițiativă care face parte din “European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities”.