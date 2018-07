Limuzina lui Putin este "noua arma politica" a Rusiei!

Pentru intalnirea cu omologul sau american, Donald Trump, presedintele rus, Vladimir Putin, si-a adus de acasa noua lui limuzina, Aurus Senat. Presa europeana considera ca, de fapt, liderul de la Kremlin a scos in lume "noua arma politica" a Moscovei.

Astfel, ziaristii francezi de la BFM TV au explicat ca noua masina a presedintelui rus este ideala pentru festivitati de genul recentului summit de la Helsinki, fiind, in acelasi timp si o "arma politica", pentru ca demonstreaza renasterea industriei nationale si potentialul tehnologic.

De altfel, presa din Hexagon a subliniat in mod deosebit faptul ca proiectul Kortej, din care face parte limuzina, a fost creat in Rusia de la zero, iar Aurus rezista comparatiei cu marci de renume precum Bentley si Rolls Royce.

Mergand mai departe, postul de televiziune CNN a facut o paralela intre caracteristicilor limuzinei lui Donald Trump, The Beast, produsa de Cadillac, si cea a lui Putin, ajungand la concluzia ca automobilul liderului de la Kremlin este mai lunga cu aproape 1,5 metri, dar masina presedintelui american este mai masiva.

Daily Mail s-a interesat de sistemele de securitate, notand, printre altele, ca Aurus dispune de 15 milimetri de blindaj, nu are sisteme multi media care sa se sincronizeze cu dispozitive obisnuite si nici un computer de bord, astfel incat sa nu existe scurgeri de informtii.

Publicatia britanica mentioneaza, de asemenea, ca limuzina lui Putin poate asigura protectie pasagerilor sai chiar si in cazul unui atac chimic. In plus, "automobilul devine ermetic precum un submarin daca ajunge sub apa, putand rezista in astfel de conditii o perioada de timp", a adaugat Daily Mail .