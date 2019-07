Mașina anului în România, varianta cu 200 de cai

Kia Ceed a reușit să-și ajudece titlul de mașina anului 2019 în România grație versatilității sale și raportului calitate/preț. Dincolo de mașina care i se potrivește cel mai bine unei familii, există însă și o variantă furioasă, pentru burlacul care doar se gândește la familie. Versiunea GT a lui Ceed, populara coreeană, atinge 204 cai putere și demonstrează de ce este capabilă o caroserie gândită în special pentru a fi dorită de cât mai mulți clienți. Cei drept, sportiva Ceed ajunge să coste 23.000 de euro și să consume mai mult decât scrie în cartea tehnică. Dar oferă senzații pe măsura prețului. Am testat și eu timp de patru zile varianta cea mai nervoasă a Ceed să văd cum se poate împăca o mașina pentru toată familia dependența pentru adrenalină.

Dacă ești fan Ceed, sau ai pus ochii pe una dintre cele mai populare mărci din protofoliu Kia, trebuie să știi că această mașină este capabilă să dezlănțuie și 200 de cai putere. Dar asta se întâmplă doar într-o singură variantă de echipare al cărui design este conceput pentru a pune în valoare puterea de sub capotă. Este vorba despre GT line, versiune care a fost lansată în premieră la Salonul Auto de la Paris de anul trecut. GT line este disponibilă și cu motoarele de 1, 1,4 litri și 1,6 litri diesel sau 1,4 litri benzină, dar vine ca echipare exclusivă atunci când doriți propulsorul de 1,6 litri turbo. Pentru că aspectul sportiv este accentuat de spoilere față și spate, jante mari, difuzor spate în care sunt încastrate două guri de evacuare de dimensiuni mari și alte elemente de caroserie distincte este pus în valoare de un motor capabil să producă mai exact 204 cai putere și un cuplu de 265 Nm. Această putere semnificativă este dirijată către puntea față prin intermediul a unei cutii manuale în șase trepte sau a unei cutii automate în șapte trepte care poate fi pilotată cu ajutorul unor padele montate în spatele volanului sau cu ajutorul schimbătorului de viteze. Designul lui GT line impune o gardă la sol ușor scăzută care, în combinație cu spoilerul față spectaculos desenat, te face să te gândești la bordurile supraînălțate din Capitală pe care musai trebuie să le eviți.

Atenție la gropi

Echipare GT line nu înseamnă doar că mașina arată mai bine sau că are mai mulți cai putere, există modificări și la partea mecanică. Suspensia este ușor coborâtă și sensibil întărită în comparație cu modelul de bază, iar răspunsul pedalei de accelerație este mult mai rapid. Pe șosea comportamentul lui Ceed se schimbă specaculos, mai ales dacă șoferul alege să apese butonul Sport. Mașina devine mult mai nervoasă pentru că motorul este păstrat în plaja de turație în care cuplul este maxim. Atunci simți cum îți fuge pământul de sub picioare de cum atingi pedala de accelerație. Tot la putere maximă bagi de seama cum ajută suspensia sport întărită care păstrează mașina pe trasă la viraje strânse și viteze mari. Însă suspensia tare nu mai ajută atunci când trebuie să străbați drumuri românești obișnuite de pe care nu lipsesc gropile. Dacă mașina este destinată mai mult transportului familiei, suspensia tare poate fi un dezavantaj. Cei 204 cai putere sunt capabili să ducă mașina până la 100 de km/h în doar 7,4 secunde și să atingă o viteză maximă impresionantă de 225 de km/h, cu 20 de km/h mai mult decât în cazul motorizării de 1.4 litri și cu aproape două secunde mai rapid ca sprint. Plăcerea însă costă, nu doar în prețul final al configurației, ci și în cel al consumului de benzină. Ceed GT de 204 cai putere a ajuns la 12.5 litri/100 de km la traseu urban și la circa 9 litri/100 de km pe autostradă, cu circa trei litri mai mult decât cifrele anunțate de producător în ciclul de măsurare vechi NEDC.

Inteligența artificială

Pachetul de asistenți din belșug cu care este dotat Ceed GT face ca mașina să treacă de la patru stele EuroNCAP obținute în varianta standard, la cinci stele, maxim, în varianta cu dotări saftey pack. Pachetul de tehnologii de siguranță cuprinde Sistemul de asistență faza lungă (HBA - High Beam Assist), Sistem monitorizare și avertizare atenție șofer (DAA - Driver Attention Warning), Sistemul de păstrare a benzii de rulare cu asistare la evitarea coliziunii frontale (FCA - Forward Collision-Avoidance Assist), Smart Cruise Control cu tehnologia Stop and Go, Sistemul de detectare pericol coliziune în unghiul mort (Blind Spot Collision Warning), Sistemul inteligent de asistență la parcare. În plus, Ceed este echipat cu sistem de management al controlului stabilității - Vehicle Stability Management (VSM) care asigură stabilitatea în timpul frânării și în viraje în tandem cu Electronic Stability Control (ESC) care monitorizează și reechilibrează tracțiunea. Cruise controlul adaptativ care este capabil să păstreze viteza în funcție de cea a mașinii din față, frânând automat în caz de urgență, distanța putând fi ajutată de șofer. Sunt tehnologii autonome de nivelul 2 care folosesc un senzor radar aflat în spatele grilei măsoară distanța față de vehiculul dinainte. Lane Following Assist permite menținerea automobilului în cadrul benzii de rulare, atenționând șoferul și corectând automat traiectoria automobilului dacă acesta are tendința de a părăsi banda de rulare. Sistemul funcționează în tandem cu cel de avertizare și asistență la coliziunea frontală care permite și sesizarea prealabilă a șoferului prin vibrație în volan. Există și un sistem de avertizare privind atenția șoferului care monitorizează reacțiile celui de la volan și îl avertizează când lucrurile ies din ritmul normal. Monitorizarea unghiului mort se face tot prin senzori care dau semnal atât în bord, cât și în oglinzile laterale dacă o depășire sau schimbare de bandă presupune manevre periculoase. Un sistem de camere citește benzile de pe carosabil și avertizează șoferul în cazul în care acestea sunt depășite involunar, existând și o ușoară corecție în volan.

Interior schimbat

La interior, echiparea GT Line sunt gândite pentru a creea o ambianță mai sportivă a habitaclului. Tapițeria gri a plafonului este înlocuită acum cu o tapițerie neagră, pragurile ușilor dispun de plăcuțe metalice cu logo-ul inscripționat, iar volanul are un aspect sportiv în forma literei D. Scaunele din față sunt și ele sport și dispun de un suport lateral mai bun decât scaunele de pe modelele Ceed. Textura este din piele întoarsă de culoare neagră cu cusături gri și sunt încălzite. Pentru pasagerii din spate există și opțiunea scaunelor venitlate, pe lângă încălzire. Cei șapte ani de garanție oferă clientului soiul acela de siguranță pe care ți-l dorești când cumperi un bun cu rate pe mulți ani, chiar dacă asta înseamnă vizite doar la serviceul autorizat. Elementele de caroserie de bună calitate ridică atât valoare mașinii la o eventuală revânzare, cât și șansele ca automobilul să îmbătrânească frumos. Adică fără scârțâieli, materiale scorojite sau jupuite. Pentru asta există îmbinări bine lucrate, materiale moi atât pe bord, cât și pe părțile superioare al ușilor, inserții metalice nu din plastic nichelat. Se observă cam peste tot că de această dată avem de-a face cu o mașină pe care Kia o vrea cât mai premim, ceva să se asezoneze cu dotările pe care de obicei le găseam pe segmente superioare, dar acum sunt tot mai prezente pe mașinile de volum. Există un volan care poate fi și încălzit - iarăși o funcție utilă când afară e ger - dar și o platformă specială pentru telefonul mobil, plasată chiar sub consola centrală, care asigură și încărcarea wireless. Un punct în minus l-aș acorda pentru indicatoralele de temperatură ale climei care sunt foarte greu de distins mai ales dacă bate soarele în ele, când trapa e deschisă și habitaclul e invadat de lumină sau șoferul poartă ochelari polarizați. Butoanele de pe volan sunt un pic cam agresive, dar te poți obișnui repede cu profilul lor mai pronunțat și sunt ușor de manevrat. Pentru a completa dotările, Kia a ales un parteneriat cu JBL pentru partea audio a sistemului multimedia. Am remarca ușurința cu care se face legătura cu telefonul mobil și faptul că poate reda din bluetooth și muzică, nu doar convorbiri telefonice. Există locuri pentru telefonul mobil, dar nu și pentru a-l pune într-o poziție accesibil pentru un asistent de trafic gen waze. În schimb, suportul pentru pahare, dublu, se potrivește oricărui timp de sticlă mică. Locul pentru picioarele pasagerilor din spate este suficient pentru ampatamentul de 2.65 metri al lui Ceed. La fel și portbagajul care ajune la 395 de litri, al doilea ca volum în gamă pentru un hatchback de clasa C. În plus, podeaua porbagajului poate fi plasată în două poziții.

- 7,4 secunde, sprintul până la 100 de km/h

- 225 km/h, viteza maximă

- 204 cai putere

Dezavantaje

- temperatura de la climă se citește greu

- suspensii tari

- consum urban ridicat

Avantaje

- cel mai bun raport putere/preț de pe piață

- sportivitate

- șapte ani de garanție