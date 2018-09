Mașina coreeană care a bătut Golful

Kia e marca cu cea mai spectaculoasă evoluție pe piața europeană. Un brand aproape cu totul nou pentru bătrânul continent, automobilul coreean a crescut în 12 ani cât alții în decenii. Așa se face că după un debut în 2006 în cel mai disputat segment auto de atunci, cel al clasei compacte, Ceed a ajuns ca azi să depășească în preferințele presei de specialitate din Germania celebrul VW Golf, cel mai bine vândută mașină a celui mai mare concern auto. Cum a fost posibil? Prin versatilitatea, accesorizarea și atenția pentru detalii pe care o oferă noua Ceed, testată și de mine pe parcursul a două zile.

Cu Ceed am făcut cunoștință în 2007. Era prima generație a unei mărci rare în Europa, dar care își propunea să spargă barierele conservatoare prin mașini bine accesorizate la prețuri fără concurență. Și era uimitor, încă de atunci, cum puteai găsi pe un automobil care se încadra în 10.000 de euro dotări pe care industria auto le păstra pentru segmentul premium. Vorbeam încă de atunci de mașini construite de sud-coreeni pentru europeni, într-o fabrică nouă din Europa, în Slovacia. Și pentru că s-au grăbit să fie în pas cu moda și accesoriile, coreenii au reușit să producă în 12 ani nu mai puțin de trei generații de Ceed, din primele două reușind să vândă circa 1,3 milioane de unități. Primul Ceed l-am testat în condiții extreme. Pe pista Aeroportului Băneasa, într-o serie de șicane gândite de piloți de raliu, pentru a încerca mașina la sarcini maxime. Am remarcat încă de pe atunci, pe lângă stabilitate și precizie în mișcări, și sportivitatea pe care o poate dovedi automobilul coreean. Cu cea de a treia generație, lucrurile s-au îmbunătățit. Noul Ceed este un produs nu doar fabricat în Europa, ci și gândit și desenat aici, la centrul Kia din Frankfurt. Și a fost compus pentru a face față acerbei lupte din segmentul C, unde are de înfruntat veteranii VW Golf, Opel Astra, Ford Focus, Honda Civic sau Renault Megane. Și totuși, ziariștii germani de la Autobild susțin că, la testul comparativ, Ceed a învins Golf, Astra, Civic și Megane pentru că “nu are slăbiciuni“, ca să-i citez pe colegii din patria VW. Nici eu nu i-am găsit prea multe, iar cele câteva pe care le-am semnalat pot ține de o interpretare subiectivă.

Atenție la detalii

Așadar, de ce-ar fi mai bun Ceed decât concurența? Poate pentru că oferă mai multe la un preț mai mic. Asta s-ar traduce prin faptul că pentru puțin peste 20.000 de euro, Ceed vine echipat aproape full. Rămâne să mai plătești extra pentru o trapă sau ventilație în scaunele din față. Dotările sunt principalul atu, pentru că vorbim de cruise control adaptativ, încălzire în scaunele din spate, încărcare wireless pentru telefon sau cutie de viteze automată capabilă să treacă în modul sport printr-o simplă apăsare de buton. În plus, există cei șapte ani de garanție, care oferă clientului soiul acela de siguranță pe care ți-l dorești când cumperi un bun cu rate pe mulți ani. Și mai sunt și alte elemente care ridică atât valoarea mașinii la o eventuală revânzare, cât și șansele ca automobilul să îmbătrânească frumos. Adică fără scârțâieli, materiale scorojite sau jupuite. Asta pentru că există îmbinări bine lucrate, materiale moi atât pe bord, cât și pe părțile superioare ale ușilor, inserții metalice, nu din plastic nichelat. Se observă cam peste tot că de această dată avem de-a face cu o mașină pe care Kia o vrea cât mai premium, ceva să se asezoneze cu dotările pe care de obicei le găseam pe segmente superioare, dar acum sunt tot mai prezente pe mașinile de volum. Astfel, există scaune încălzite inclusiv pentru pasagerii din spate. Fără a excela în confort, scaunele asigură o bună susținere laterală și reușesc să atenueze din efectele suspensiei puțin cam tari pentru o mașină care este destinată și familiei.

Greu de citit

Regăsim apoi un volan care poate fi și încălzit - iarăși o funcție utilă când afară e ger -, dar și o platformă specială pentru telefonul mobil, plasată chiar sub consola centrală, care asigură și încărcarea wireless. Un punct în minus l-aș acorda pentru indicatoarele de temperatură ale climei, care sunt foarte greu de distins, mai ales dacă bate soarele în ele, când trapa e deschisă și habitaclul e invadat de lumină sau șoferul poartă ochelari polarizați. Butoanele de pe volan sunt un pic cam agresive, dar te poți obișnui repede cu profilul lor mai pronunțat și sunt ușor de manevrat. Pentru a completa dotările, Kia a ales un parteneriat cu JBL pentru partea audio a sistemului multimedia. Am remarcat ușurința cu care se face legătura cu telefonul mobil și faptul că poate reda din bluetooth și muzică, nu doar convorbiri telefonice. Există locuri pentru telefonul mobil, dar nu și pentru a-l pune într-o poziție accesibilă pentru un asistent de trafic gen waze. În schimb, suportul pentru pahare, dublu, se potrivește oricărui tip de sticlă mică. Locul pentru picioarele pasagerilor din spate este suficient pentru ampatamentul de 2,65 al lui Ceed. La fel și portbagajul, care ajune la 395 de litri, al doilea ca volum în gamă pentru un hatchback de clasa C. În plus, podeaua portbagajului poate fi plasată în două poziții.

Diesel puternic

Motorul testat e de top pentru Ceed. Un diesel de 1,6 litri euro 6d, care este capabil să producă 136 de cai-putere. Interesant este că același propulsor este în stare să transmită un cuplu de 280 de Nm în varianta cutiei manuale cu șase rapoarte și 320 de Nm în cazul celei automate DCT cu șapte trepte. Pentru că permite un cuplu mai mare, varianta cutiei automate, pe care am avut-o în teste, reușește să atingă suta în 9,9 secunde și o viteză maximă de 200 de km/h. Este de notat modul în care cutia automată cu dublu ambreiaj știa să schimbe treptele, rapid sau comod – în funcție de ce dictează șoferul - și fără sincope. Există și posibilitatea pilotării manuale, dar pentru o trecere mai rapidă în modul sport, trebuie doar apăsat butonul cu inscripția S plasat lângă schimbător. Nu vă așteptați la o schimbare bruscă de atitudine, cum este, de exemplu, cea de la BMW, dar simți că motorul devine mai nervos, direcția mai dură, iar treptele sunt schimbate acolo unde se atinge maximum de cai putere, adică pe la 4000 rot/min. Suspensia este făcută mai mult pentru a sublinia caracterul sportiv al mașinii, pentru că este dură, cu avantajele unei stabilități mai bune pe viraje și la viteze mari, dar cu inconvenientele unui confort mai scăzut, mai ales pe șosele presărate cu gropi, care pot fi întâlnite la tot pasul în România. Consumul pe care l-am înregistrat a fost de minimum 4,3 litri/100 de km în regim de autostradă, la viteze medii de 110 km/h, și a urcat până la 7,9 în București cu tot cu start/stop. O cifră medie, după cei 800 de km parcurși de mașină de când a ieșit pe poarta fabricii, este de 6,6 litri/100 de km.

Senzori și asistenți

Vorbem de faptul că Ceed se remarcă printr-o serie de asistenți inteligenți, prezenți spre a-i face viața mai ușoară șoferului. Și-aș începe cu cruise controlul adaptativ care este capabil să păstreze viteza în funcție de cea a mașinii din față, frânând automat în caz de urgență, distanța putând fi ajustată de șofer. Sunt tehnologii autonome de nivelul 2, care folosesc un senzor radar aflat în spatele grilei ce măsoară distanța față de vehiculul dinainte. Lane Following Assist permite menținerea automobilului în cadrul benzii de rulare, atenționând șoferul și corectând automat traiectoria automobilului dacă acesta are tendința de a părăsi banda de rulare. Sistemul funcționează în tandem cu cel de avertizare și asistență la coliziunea frontal, care permite și sesizarea prealabilă a șoferului prin vibrație în volan. Există și un sistem de avertizare privind atenția șoferului care monitorizează reacțiile celui de la volan și îl avertizează când lucrurile ies din ritmul normal. Monitorizarea unghiului mort se face tot prin senzori care dau semnal atât în bord, cât și în oglinzile laterale dacă o depășire sau schimbare de bandă presupune manevre periculoase. Un sistem de camere citește benzile de pe carosabil și avertizează șoferul în cazul în care acestea sunt depășite involunar, existând și o ușoară corecție în volan. Aceste ultime două sisteme, ca și ESP-ul, pot fi dezactivate cu ajutorul unor butoane. Prețul noului Ceed pleacă de la 13.833, cu TVA și discount de 1.500 de euro incluse, pentru varianta Best cu motorizare de 1,4 litri/100 de cai-putere pe benzină, și ajunge la 20.277 pentru dieselul de 136 de cai, cutie DCT și echiparea STAR.

Avantaje

dotări

raport bun calitate/preț

garanție 7 ani și 150.000 de km

Dezavantaje

doar două variante de echipare

suspensii tari

afișaj climă

