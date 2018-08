Unicat Aston Martin

Arată ca o maşinuţă de oraş, dar sub capotă are un motor V8 de 4,7 litri, aspirat în natural, care dezvoltă 430 de cai putere. Aston Martin Cygnet V8 este capabilă să atingă 96 de km/h în doar 4,2 secunde şi o viteză maximă de 273 de km/h. Chiar dacă are 1.375 kg, Aston Martin Cygnet V8 este făcută, în mare parte, din componente de carbon. Partea proastă este că maşina se face oarecum pe comandă, pentru că până acum a fost produsă pentru un singur client care a reuşit să facă senzaţie cu ea la Festivalul Vitezei de Goodwood, din Marea Britanie.