MINI, mașina egoistului

MINI e acel tip de mașină care te scoate în evidență. Emană spiritul britanic, deși e gândită să te păcălească, pentru că este construită de germani, chiar dacă, deocmadată, pe pământ englezesc. MINI este un altfel de automobil, nu doar prin aprență și stil, ci și prin senzația pe care ți-o creează. Ar putea fi un strop de aroganță, oleacă de nonconformism, dar sigur o personalitate care denotă egosim. Pentru 24.000 de euro poți fi original, te poți bucura de senzații deosebite la volan, dar, cu siguranță, nu-ți vei putea mulțumi toată familia, nu e potrivită pentru cazul în care ai în plan să-ți cari toată casa pentru o excursie de o zi.

O siluetă tipică pentru un brand consacrat, căruia acum i s-au adăugat până și steaguri britanice pe stopurile cu led din spate. O mașinuță care la prima vedere ar putea să-ți trezească un sentiment asemănător cu cel pe care îl ai când întâlnești un prieten agreabil, dar mai ieșit din comun. Nicidecum, nu te-ai putea gândi că sub acea înfățișare aproape liniștită uneori poate exista chiar și o mică fiară. Pentru că asta poate fi un MINI Cooper dezlănțuit. Și nu mă refer la un Cooper S de 192 de cai-putere, ci la unul cu motor pe benzină twinpower turbo de 1,5 litri care dezvoltă 136 de cai-putere. De ajuns să plece ca din pușcă de la stop și să necesite intervenția ESP-ului pentru a păstra aderența roților tractoare de pe puntea față.

Trei mașini

BMW a umblat cu măsură şi a obţinut o sursă de putere care să fie şi eficientă, adică să nu consume sau să polueze exagerat. Astfel, dintr-un motor de 1,5 litri, avem la dispoziţie un cuplu de 220 de Nm, care este capabil să tragă maşina de peste 1,3 tone la gol în doar 8,3 secunde până la 100 km/h. Şi este un sprint pe care-l simţi cu toată fiinţa. Senzaţia de kart şi suspensia tare necesită o şosea fără denivelări sau gropi, pentru că efectul lor se va opri fix în coloanele pasagerilor. Cel puţin în cazul modului Sport, acolo unde putem vorbi de performanţă, adică de cutie automată setată să schimbe la cuplul optim şi maximum de cai, suspensii întărite, direcţie zdravănă. Pe modul Mid maşina se cuminţeşte un pic, iar suspensia se înmoaie absorbind ceva din şocuri sau gropi. Dacă preferi modul Green - deşi se pune întrebarea la ce bun un Cooper al cărui motor fornăie furios sub capotă dacă eşti fanul unui condus ecologic –, MINI devine de-a dreptul leneş, asigurând un condus relaxat. I-au dispărut mare parte din nervi şi muşchi, dar poţi admira câtă economie de benzină faci măsurând în kilometri pe care îi recuperezi. Un gadget prezent pe bord - un led care înconjoară display-ul circular – se coloreză în funcţie de stilul de condus, verde dacă eşti Eco, albastru dacă dai gaz peste măsură. Gadgetul este folosit şi pentru a sublinia intensitatea muzicii.

Cum citeşti adrenalina

Adevărata valoare a unui Cooper o simţi atunci când transformi benzina în adrenalină. Înainte de a simţi şocul în stomac sau prin capilare, auzi sunetul gutural scos de evacuare într-un crescento. Dacă îi tai gazul şi apeşi frâna, turbina care rămâne sub presiune se decompresurizează brusc, dând la evacuare un efect de gaze nearse. Consumul arată puţin altfel decât îl dă producătorul. Prin oraş, la sprint pe modul Sport, ajungi la circa 10,8 litri/100 de km, la o medie de viteză de 22 de km/h. Pe autostradă, la o viteză regulamentară, ai şanse să atingi 5,3 litri/100 km. Un plin de 44 de litri de benzină nu ajunge însă pentru un drum dus-întors de la Bucureşti până la Marea Neagră, însă te poți aventura liniștit pe Valea Prahovei, până la Brașov, pentru că start-stopul îți va fi bun prieten în mersul bară la bară pe prima șosea a țării. Important este că, în conformitate cu cartea tehnică, nivelul de poluare omologat de producător este de 119 grame de CO2/km, ceea ce înseamnă că se înscrie în tichetul Rabla din 2019 la mustață, limita fiind de 120 de grame de CO2/km.

Interior premium

MINI vrea să transmită faptul că, dincolo de automobile, există o linie gândită în consonanță cu un anumit stil de viață adecvat unei asemenea mașini. De aceea, grija pentru detalii și calitatea excepțională a materialelor folosite au ca scop imprimarea unei senzații de autoturism premium fără a pune accent pe spațiile interioare care definesc, în primul rând, o limuzină. Pentru că MINI are doar patru metri lungime, constructorul s-a axat pe elemente care să anihileze handicapul lipsei de spațiu. Fotoliile din piele trădează faptul că sunt opera nu doar a unor designeri, ci şi a unor fiziologi care s-au preocupat să simţi un confort de cinci stele. Cel puţin pentru ocupanţii din faţă, pentru că în spate, există două locuri, încap lejer doi adulți, un al treilea s-ar simți destul de inconfortabil. Stabilitatea lui MINI Cooper S se reflectă în forţele pe care le transferă pasagerilor şi care sunt contracarate de susţinerile laterale ale fotoliilor. Tehnologia face parte din preţiozitatea maşinii. Camera HD pentru mersul în marşarier are o funcție care indică zonele de risc şi este acompaniată de o avertizare sonoră stereoscopică. Există chiar și un asistent la parcare. Pentru evitarea coliziunilor la viteze reduse, un sistem format din senzori cu radare și camere video este capabil să oprească mașina atunci când șoferul nu este atent sau nu are timp de reacție adecvat.

Union Jack

Farurile sunt cu matrice de LED și sunt capabile să se adapteze traficului și să nu-i orbească pe ceilalți șoferi din trafic. Foarte amuzante mi s-au părut stopurile 3D de pe spate, care luminează imitând steagul Marii Britanii, o semnătură foarte particulară și în acord cu Brexitul. Noile stopuri cu designul steagului „Union Jack” pot fi în service, ca retrofit, pentru toți posesorii MINI Hatch şi MINI Cabriolet. Un punct special i se poate acorda lui MINI dacă vorbim de sistemul de sunet, un harman-kardon special gândit special pentru un interior atât de atipic, care amplifică senzația de spațiu, mai ales pentru un șofer claustrofob neobișnuit cu un parbriz atât de mic și cu atât de puțină lumină în habitaclu. Portbagajul, deși nu este foarte mare, ajunge la 275 de litri. Există un sistem de încărcare prin USB, priză şi auxiliar pe consola centrală. Nu este o mașină de la care să aștepți un spațiu interior în care să stai comod, ci un automobil cu care intri în rezonanță dacă ai un anumit stil de viață în care pui preț mai mult pe distracție. Și nu este util nici atunci când îți vezi mașina ca pe un mijloc prin care îți poți căra aragazul vechi la casa de la țară, bicicleta copilului plus câteva sacoșe sau materiale de bricolaj pentru o nouă amenajare în casă. Dacă îl vrei, MINI te poate ajuta să te dai mare prin oraș, să fugi singur în mașină cât te țin nervii și să faci pe originalul, totul pentru egoistul din tine.

- 8.3 secunde până la 100 de km/h

- 275 litri, capacitatea portbagajului

- 119 grame CO2/km, nivelul de poluare

Avantaje

- distractiv

- puternic

- se califică pentru programul Rabla

Dezavantaje

- spațiu interior

- opționale scumpe

- vizibilitatea printr-un parbriz mic