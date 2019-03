Noua taxă auto, în aer

Noua taxă auto nu mai are un termen previzibil de intrare în vigoare, deşi guvernanţii au declarat în numeroase rânduri că va exista din 2019 şi va fi introdusă după principiul „poluatorul plăteşte”. Ministrul Mediului a declarat cu prilejul vizitei la uzina Ford că până în acest moment nu a fost găsită o soluţie acceptabilă. „Cred că, în ultima vreme, am spus de nenumărate ori că grupul de lucru din care fac parte inclusiv producătorii şi multe dintre ministerele care sunt abilitate nu a reuşit să găsească formula matematică astfel încât ea (taxa - n.r.) să nu poată să fie atacabilă în justiţie, aşa cum s-a întâmplat cu toate celelalte taxe de poluare, inclusiv cu timbrul de mediu. De aceea, eforturile Guvernului au fost ca inclusiv anul trecut să suplimentăm numărul de prime de casare, astfel încât reînnoirea parcului auto naţional să se resimtă. În acelaşi timp, vom face lucrul acesta şi în 2019 şi ne-ar fi plăcut ca programul să fi demarat, ca anul trecut, la începutul lunii martie, dar nu noi suntem cauza”, a declarat Graţiela Gavrilescu.