Off-road extrem cu L200

110 kilometri în teren accident. Am mers pe drumuri tehnice de cale ferate, pe câmp arat, pe albia râului, am urcat până în vârful Baiului, la 1.826 de metri altitudine, pentru a ne afunda apoi pe drumuri forestiere tăiate în noroaiele pădurii. Un drum de șase ore în care am pus la încercare nu doar abilitățile șoferilor, ci și capabilitățile celei de a șasea generații a lui Mitsubishi L200. Cu toate acestea n-am ajuns să folosim cea din urmă „armă” a lui L200, diferențialul blocabil de pe spate. Artizanul traseului, pilotul expert în off-road George Grigorescu, ne-a asigurat că pick-up-ul poate mult mai mult decât ne-a arătat. L-am crezut pe cuvânt pentru că a fost de ajuns să ne vedem între două prăpăstii, traversând peste crevase de pământ de un metru adâncime drumuri acoperite cu pietre de dimensiunile unor pepeni de zece kilograme.

Am plecat cu nouă mașini și 23 de ziariști pentru a cuceri munții. Ideea traseului a fost de a ocoli traficul de coșmar de pe DN1, profitând de capabilitățile noului pick-up Mitsubishi L200. O marcă aflată la cea de a șasea generație care a beneficiat de o schimbare majoră. Design nou, desprins parcă din seria Transformers, motor nou, cutie automată schimbată, șasiu îmbunătățit și o mulțime de asistenți în materie de siguranță. Prima parte a traseului a fost o porțiune de autostradă unde L200 a demonstrat că stă bine la drum lung și este capabil să ruleze la viteze de peste 130 km/h ca un SUV, fără ca fluxul de aer care întâlnește o formă mai robustă și înaltă, cum este cea a unui pick-up, să se audă în interior. Consumul a fost în jur de 9 litri/100 la un motor diesel de 2,2 litri, 150 de cai putere și un cuplu de 400 Nm. Vorbim de un pick-up de două tone și 5,3 metri lungime. Rulajul s-a făcut în sistem 4x2, cu tracțiune pe puntea spate. Sprinturile sunt ușoare chiar și la viteze mari, maximum tehnic atins ajungând, conform producătorului, la 171 km/h. Motorul este unul cu totul nou. Capacitate a fost redusă la 2,2 litri de la 2,5 litri și se încadrează în norma de poluare Euro 6temp. Consumul este mai redus, la fel și noxele, dar parcă motorul și-a pierdut ceva din vigoarea vechiului 2,5. Suspensiile și-au dovedit tăria necesară la viteze mari și viraje strânse pentru a menține un asemenea gabarit pe trasa precisă dictată de șofer. Aveam să văd mai departe și cât de comode sunt suspensiile retunate, reușind să-mi salveze rinichii după șase ore de gropi și pietre. Suspensiile au fost regândite prin constanță mai ridicată a arcului, dimensiune mai mare a amortizoarelor pe față și forță de amortizare optimizată pe spate, unde arcurile cu foi sunt făcute dintr-un alt material decât la generația a cincea.

Alternativă la DN1

Am părăsit DN 1 de pe centura Ploieștiului urmând un drum tehnic prăfuit și plin de hârtoape, care a mers paralel cu calea ferată spre Târgoviște. De aici și până la Cabana Susai aveam să mergem în proporție de 80% pe drumuri care nu mai aveau de-a face cu asfaltul. După un periplu pe câmp și gropi care de care mai mari, a venit vremea să traversăm de câteva ori râul Prahova și chiar să mergem câțiva kilometri prin albia lui. Trecerea peste vad a pus în valoare garda la sol de 20,5 centimetri a lui L200. A fost momentul în care am trecut din 4x2 în 4x4. Schimbarea de tracțiune se poate face în mers până la 100 km/h. Spectaculoasa traversare a râului au scos în valoare cele două cifre esențiale într-un parcurs off-road: unghiul de atac, de 30° în acest caz, și unghiul de degajare, de 22°. Cert este că, la un moment dat, când am deschis portiere, am băgat de seamă că mai lipseau câțiva centimetri pentru ca apa să treacă de maginea ușii. După un traseu cu serpentine pe drumuri care doar aminteau de asfalt, a venit începutul momentului greu, când aveam să părăsim cu desăvârșire drumurile pe care se pot avânta automobilele care nu sunt echipate pentru off-road. Doar noi, caii și animalele sălbatice aveam să urcăm prin bolovăniș până în vârful munților Baiului, cei din coama cărora să dezvăluie Bucegii în toată splendoarea lor, mai ales într-o frumoasă zi de început de toamnă.

Super Select 4WD-II

Pentru acest traseu am trecut din 4x4 în 4HLc, adică cu low gear. Pentru asta trebuie ca viteza să fie zero, schimbătorul de viteze să fie pus la punctul neutru și după selectarea pinionului este necesară apăsarea frânei pentru ca sistemul să cupleze. În bord apar pictograme sugestive care spun în ce fel de tip de tracțiune te afli. Noul sistem de tracțiune Super Select 4WD-II are presetate patru tipuri de drumuri la care transmisia este modificată de sistemele mașinii prin controlul integrat al puterii motorului, transmisia automată și frânarea, Controlul Activ al Stabilității și Controlul Tracțiunii. Sistemul Off-road reglează automat alunecarea roților pentru a maximiza performanța all-terrain și capabilitatea de autoextragere din condiții grele de drum. GRAVEL (pietriș) combină accelerația și stabilitatea pe drumuri unde pietrele mici sau praful pot cauza alunecarea roții. MUD/SNOW (noroi/zăpadă) reglează alunecarea roții pentru a evita blocarea și pentru a menține stabilitatea direcției la plecare. Sistemul permite alunecarea într-o anumită măsură și scade gradul de control al tracțiunii pentru a reduce orice senzație de oprire. Dacă sistemul detectează că vehiculul se blochează în noroi sau zăpadă, slăbește controlul puterii motorului pentru a îmbunătăți capabilitatea de autoextragere. SAND (nisip) reduce alunecarea roții pentru a evita blocarea și, inițiind un efect de diferențial cu limitare a alunecării, îmbunătățește capabilitatea proprie de autoextracție. ROCK (piatră) este gândit pentru ca atunci când sistemul detectează că roțile opuse pe diagonală nu au suficient contact cu solul să reducă orice pierdere de energie prin suprimarea alunecării roții și acționează ca un diferențial cu limitare de alunecare.

Drumul spre culme

Noi am preferat varianta hard, pentru că am avut de trecut pasaje de drum la care de o parte și de alta avem prăpastii în care o mișcare greșită te cobora rapid în Sinaia, Bușteni sau Azuga. În cursa către vârful Baiului am urcat pante de peste 30 de grade, am avut parte de înclinări la limita de 45 de grade a mașinii și am trecut de multe ori unghiuri de rampă de aproape 24 de grade. În niciun caz nu am atins decorul cu niciuna dintre părțile mașinii. Senzorii plasați de-a lungul mașinii și Multi-around Monitor (360°) - capabil să proiecteze imagini faţă, spate, lateral și aeriană pe monitorul central - ne-au anunțat de fiecare dată unde suntem în situația de a intra în contact cu terenul sau pietrele ascuțite de pe traseu. Au fost câteva momente în care am văzut doar cerul înainte de a vira brusc, după indicații, pentru a nu ajunge într-o clipă în vale. Privind din spate cum se cățărau cei dinaintea mea aveam senzația că sunt la un pas de răsturnare sau că gropile pe care le străbăteau aveau să-i zdruncine zdravăn, pentru a constata pe pielea mea că trecând pe acolo situația era mult mai lejeră la volan. După ore întregi de mers printre bolovani, noroaie și crevase, am tărit cu sentimentul că practic o pot apuca cu L200 pe orice drum mă taie capul, oricât de desfundat și înclinat ar fi fost, un fel de beție de off-road. Consumul combinat nu a depășit 10 litri/100 km după 350 km parcurși.

Frânare inteligentă

Noul L200 vine echipat cu o serie de asistenți capabili să ofere o siguranță ca de SUV. Atenuarea coliziunii frontale foloseşte o cameră, un laser situat pe parbriz şi un radar cu unde milimetrice, situat în spatele barei de protecție față, pentru a detecta vehiculele sau pietonii și a evita coliziunile iminente prin aplicarea automată a frânelor. Avertizarea privind părăsirea benzii alertează şoferul când detectează că maşina este pe cale să iasă de pe banda sa la viteze de peste 65 km/h. Sistemul de avertizare a unghiului mort cu asistenţă la schimbarea benzii şi alertă privind traficul din spate avertizează şoferul cu privire la vehiculele care se apropie din spate şi din lateral şi îl sprijină în timpul schimbării benzii cât și la ieșirea cu spatele din parcări. Sistemul ultrasonic de atenuare a accelerării accidentale gestionează puterea motorului, evitând accelerarea bruscă atunci când un alt vehicul sau un obstacol se află în față sau în spate, ori când şoferul confundă acceleraţia cu frâna. Sistemul funcționează într-un interval de 4 metri și sub 10 km/h.

Interior de SUV

Interiorul lui L200 a primit materiale noi și a fost redesenat astfel încât să nu existe mari diferențe față de cele ale unui SUV. Sistemul audio este de bună calitate, iar conexiunea cu telefonul mobil se face prin bluetooth, existând și două porturi USB de putere pentru încărcare și chiar și un port HMDI, dacă vrei să vezi filme la înaltă rezoluție pe ecranul central. Există îmbinări doar între plastice tari și chiar dacă sunt de mai bună calitate, s-ar putea să capete ceva scârțâituri în timp, însă vorbim despre o autoutilitară care are ca țintă clientelă care o folosește la sarcini grele și mai puțin la plimbări de plăcere. Bena are 1,52 metri lungime, 1,47 metri lățime și 475 de cm înălțime în cazul cabinei duble cu cinci locuri și atinge 1,85 metri lungime în varianta Club Cab. Prețul noului L200 la ofertă pleacă de la 23.431 euro cu TVA și ajunge la 37.116 euro cu TVA.

- 1,85 metri lungime în varianta Club Cab

- 3,1 tone, capacitate de tractare

- 150 cai, puterea noului motor diesel

Avantaje

- capabilități off-road

- consum redus

- noua cutie automată în 6 trepte

Dezavantaje

- nu se încadrează pentru tichet Rabla

- îmbinări de plastic tare la interior

- puterea motorului comparativ cu versiunea 2,5 litri