Producătorul auto Daimler, amendă de 870 de milioane de euro pentru vehiculele diesel

Producătorul auto german Daimler AG va plăti o amendă de 870 de milioane de euro (957 milioane de dolari) legată de certificarea vehiculelor diesel, care nu îndeplineşte cerinţele autorităţilor de reglementare, au anunţat marţi procurorii din Stuttgart, transmit DPA şi Reuters.



Reprezentanţii Daimler şi-au neglijat atribuţiile de supervizare la divizia care se ocupă de certificarea vehiculelor, susţin procurorii germani. Aceştia au precizat că amenda nu are impact asupra investigaţiilor în derulare legate de manipularea emisiilor motoarelor diesel.



Producătorul auto german nu va contesta amenda.



Recent, Ministerul Transporturilor din Germania a cerut Daimler să recheme în service încă 60.000 de maşini Mercedes-Benz fabricate în perioada 2012 - 2015, deoarece aveau instalate dispozitive capabile să reducă emisiile în cadrul testelor de laborator. De asemenea, autorităţile de la Berlin au anunţat că vor extinde investigaţia şi la alte modele.



După ce Volkswagen a recunoscut că, în perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vândute la nivel mondial cu un soft care falsifică rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, Guvernul de la Berlin a ordonat efectuarea de teste de emisii la toatele modelele de autovehicule aflate în prezent în circulaţie în Germania.



Analiştii susţin că la vehiculele incriminate sistemul de filtrare a emisiilor poluante este dezactivat când temperatura exterioară coboară sub un anumit nivel. Conform normelor europene în vigoare, această procedură nu este permisă decât în situaţia evitării unui accident sau a pagubelor produse motorului. În consecinţă, Guvernul german a cerut producătorilor auto să revizuiască acest mecanism.



De asemenea, Daimler a rechemat la service în mod voluntar trei milioane vehicule din Europa care încălcau standardele privind emisiile. Măsurile au fost luate pentru a reduce emisiile de oxid de azot, care provoacă probleme respiratorii, a anunţat Daimler.



Board-ul Daimler a aprobat măsuri de reducere a poluării provocate de motoarele diesel în Europa, inclusiv o investiţie de 220 de milioane de euro pentru a moderniza peste trei milioane de vehicule Mercedes-Benz echipate cu motoare diesel.



Daimler deţine divizia de lux Mercedes-Benz şi brandul Smart.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.

