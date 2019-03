Programul Rabla, din 5 aprilie

Ministrul Mediului a anunţat că noile programe Rabla Clasic și Rabla Plus ar putea începe din 5 aprilie. Ministrul a dat asigurări că bugetul va fi mai mare în comparaţie cu cel de anul trecut, când au fost alocate 50.000 de tichete. Fondurile vor fi eliberate în mai multe tranşe. Prima de casare va rămâne neschimbată - 6.500 de lei. Cei care îşi cumpără automobile care emit mai puţin de 96 grame CO2 vor primi 1.000 de lei în plus, iar cei care se orientează către hibride vor lua de la stat 9.200 de lei. Cel mai mult vor primi cei care optează pentru o maşină electrică în programul Rabla Plus, care vor avea un bonus de 45.000 de lei, iar pentru cei care cumpără un plug-in hybrid vor avea asigurat un voucher de 20.000 de lei. De anul acesta, pentru ca o rablă să poate fi casată trebuie să aibă ITP valabil şi cel puţin 8 ani vechime, iar noua maşină cumpărată prin program să emită mai puţin de 120 de grame de CO2 pe kilometru, cu 10 grame mai puţin decât în 2018.