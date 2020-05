Proiect CNAIR. Un nou indicator

Pe autostrăzile din România ar putea apărea un nou marcaj rutier, care are ca scop reducerea accidentelor de circulație. Un proiect-pilot anunțat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere are în vedere introducerea unui marcaj rutier sub forma unor săgeți de avertizare amplasate la distanțe de 75 - 100 metri una de alta. Soluția este pentru "asigurarea unei distanțe de siguranță între autovehicule, atunci când acestea se deplasează în coloană pe drumuri de mare viteză. Vor fi demarate consultări tehnice și avizări cu Poliția Rutieră în vederea implementării pe teren a lucrărilor necesare", anunță CNAIR, citat de hotnews.ro. La acest moment nu este clar dacă marcajul va reprezenta o simplă recomandare pentru șoferi pentru a păstra distanța între mașini sau dacă vor exista și sancțiuni pentru nerespectarea acestei reguli.