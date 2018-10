Războiul comercial ar putea costa BMW 579 de milioane de dolari

Bayerische Motoren Werke AG (BMW) se aşteaptă la câştiguri mai mici în 2019 cu până la o jumătate de miliard de euro (579 milioane de dolari) dacă tarifele vamale dintre SUA şi China rămân în vigoare, a afirmat directorul general Nicolas Peter, într-un interviu acordat revistei Automobilwoche, transmite Reuters.



Tarifele vamale dintre SUA şi China au afectat exporturile de SUV-uri BMW de la fabrica sa din Spartanburg, Carolina de Sud, către statul asiatic, ceea ce a afectat rezultatele cu aproape 300 milioane de euro, a declarat Peter. Acesta a adăugat: "Dacă tarifele rămân în vigoare în 2019, impactul pe anul viitor va fi de o jumătate de miliard de euro".



În septembrie, producătorul german de maşini de lux şi-a înrăutăţit estimările privind profitul înainte de taxe din acest an şi marja de profit, pe fondul disputei comerciale şi a războiului preţurilor în industria auto. Escaladarea tensiunilor comerciale la nivel global, care au dus la majorarea tarifelor de import, sporesc incertitudinile de pe piaţa auto. Prin urmare, profitul înainte de taxe din acest an ar urma să scadă moderat şi nu să rămână la nivelul de anul trecut, a anunţat BMW. La divizia auto, marja de profit ar urma să fie de minimum 7% în 2018, faţă de ţinta grupului de cel puţin 8-10%.



În primele nouă luni din acest an, vânzările grupului Bayerische Motoren Werke (care cuprinde brandurile BMW şi Mini) au urcat cu 1,3% pe plan global, la 1,83 milioane de unităţi. În septembrie, livrările au scăzut cu 0,8%, la 237.781 vehicule, din cauza concurenţei intense în urma noilor proceduri mai stricte de testare a poluării (WLTP).



Toţi producătorii trebuie să îşi testeze vehiculele utilizând WLTP, înainte ca acestea să fie puse în vânzare. Însă, noua procedură armonizată la nivel mondial de testare a vehiculelor uşoare (WLTP), bazată pe date obţinute în condiţii reale de drum, a generat emisii mai mari de dioxid de carbon pentru anumite vehicule, întârziind certificarea oficială şi vânzările.



Brandul BMW a raportat un avans al livrărilor de 1,9% în primele nouă luni din acest an, la 1,56 milioane de unităţi, în timp ce luna trecută livrările au urcat cu 0,8%, la 200.710 vehicule.

