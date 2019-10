Renault caută un nou director general

Preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, va propune Consiliului de Administraţie să găsească un succesor actualului director general Thierry Bollore, a anunţat publicaţia de afaceri Le Figaro, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul, transmit Automotive News Europe, Bloomberg şi Reuters.



Conform informaţiilor, propunerea pentru succesiune ar putea fi pe agenda următoarei reuniuni a Board-ului din 18 octombrie.



Reprezentanţii Renault nu au răspuns imediat solicitărilor Reuters pentru a comenta informaţia.



Statul francez deţine o participaţie de 15% la Renault.



Un purtător de cuvânt al Ministerului de Finanţe a refuzat să comenteze articolul din Le Figaro.



Marţi, Nissan Motor a numit un nou director general, cunoscut pentru legăturile lui strânse cu Renault, într-o încercare de a îmbunătăţi imaginea companiei, după scandalul în care a fost implicat fostul preşedinte Carlos Ghosn.



Bollore era un aliat de bază al fostului preşedinte şi director general al Renault Carlos Ghosn. El i-a supărat pe oficialii partenerului de alianţă Nissan deoarece şi-a exprimat sprijinul pentru Ghosn, după ce acesta a fost arestat în Japonia, fiind acuzat de încălcarea legislaţiei financiare şi abuz de încredere.



Nissan are puţină încredere în Bollore, iar relaţiile sale cu Senard nu sunt foarte strânse. Unii oficiali ai Renault se întreabă de ce Bollore, ca protejat al lui Ghosn, a rămas la conducerea companiei, în timp ce alţi oameni de încredere ai lui Ghosn au plecat sau au fost forţaţi să plece, susţine o altă publicaţie franceză, Les Echos.



Bollore, în vârstă de 56 de ani, a fost mult timp privit cu suspiciune de Guvernul francez ca fiind o relicvă a anilor în care a condus Ghosn. Principalul obstacol în înlocuirea lui Bollore îl reprezintă lipsa unui succesor evident, au declarat pentru Bloomberg surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



După o carieră la companiile franceze Michelin şi Faurecia, Bollore s-a alăturat în 2012 producătorului auto francez ca şef al lanţului de furnizare. A urcat rapid sub Ghosn, devenind director pentru competitivitate în 2013 şi numărul doi după Ghosn din 2018, când a fost ales director operaţional.



Bollore l-a înlocuit pe Ghosn în funcţia de director general în ianuarie, când Senard, fostul preşedinte al Michelin, a fost numit preşedinte al Renault.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.

AGERPRES