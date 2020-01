Renault şi Nissan reafirmă soliditatea alianţei lor

Constructorii auto Renault şi Nissan au subliniat marţi că alianţa lor nu este în pericol de rupere, la o zi după ce în media au apărut informaţii referitoare la existenţa unor pregătiri pentru o posibilă disoluţie a alianţei Renault-Nissan, ceea ce le-a provocat o prăbuşire a acţiunilor la bursă, transmite Reuters.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



"Alianţa Renault-Nissan nu este moartă. Vom demonstra acest lucru în curând", a afirmat preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard, într-un interviu acordat cotidianului belgian L'Echo. Alianţa este solidă, robustă şi orice numai nu moartă, a adăugat Senard.



La rândul său, constructorul auto japonez Nissan a dat publicităţii un comunicat de presă în care neagă orice intenţie de a rupe alianţa cu Renault şi Mitsubishi Motors. "Alianţa este sursa competitivităţii Nissan. Prin această alianţă, şi pentru a genera o creştere sustenabilă şi profitabilă, Nissan va căuta în continuare să obţină rezultate pentru toate companiile membre" a precizat constructorul japonez.



Acţiunile Renault au coborât luni la cel mai scăzut nivel din ultimii şase ani ca urmare a îngrijorărilor cu privire la viitorul parteneriatului cu Nissan fără Carlos Ghosn, omul care a ţinut Renault-Nissan laolaltă în ultimele două decenii.



Potrivit unui articol publicat duminică în cotidianul Financial Times, directorii de la vârful constructorului auto japonez Nissan Motor Co. şi-au accelerat planurile de rezervă privind un eventual divorţ de partenerul francez Renault SA, după evadarea spectaculoasă din Japonia a fostului preşedinte director general al alianţei, Carlos Ghosn. Potrivit Financial Times, planurile preliminare ale şefilor de la Nissan includ terminarea cooperării cu Renault în sectoarele producţiei şi ingineriei precum şi o modificare a componenţei Consiliului de Administraţie de la Nissan.



"Ceea ce scrie acolo nu are nicio legătură cu realitatea actuală a alianţei. Mă întreb de unde vin acest gen de informaţii" a replicat Jean-Dominique Senard, adăugând că niciun director din cadrul celor trei companii nu are îndoieli cu privire la utilitatea fundamentală a alianţei. "Nu avem alte opţiuni. Trebuie să reuşim", a subliniat preşedintele Renault.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.

