S-a lansat programul Rabla

Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat că din data 17 martie 2020 a demarat noul program Rabla Clasic. Ministrul Mediului Costel Alexe a anunțat că este cea mai mare sumă pusă la dispoziție vreodată: ajunge la 405 milioane de lei. Valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei (1.350 de euro) și poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă mașina pe care o alege beneficiarul are pragul de emisii de 96 g de CO2 per km. Există și un eco-bonus de 1.000 de lei, care se pot adăuga la cei 6.500 de lei, dacă mașina este montată din fabrică cu sistem GPL sau GNC. Pentru mașinile hibride eco-bonusul crește de la 1.700 de lei la 2.500 de lei. Eco-bonusurile se pot cumula. „Partea frumoasă a acestui program este că puteți adăuga peste prima de casare două eco-bonusuri și, astfel, suma decontată de noi din costul mașinii poate să depășească 2.000 de euro. Dau și un exemplu, ca să fie clar pentru toată lumea: dacă vreunul dintre voi alege să cumpere o mașină hibrid convențional, cu un prag de emisii de 96 g CO2 i se vor putea deconta din costul mașinii peste 2.000 de euro”, a declarat ministrul Costel Alexe. Din acest an există primă de casare și pentru motociclete, aceasta fiind de 3.500 de lei. Pașii pe care trebuie să îi urmeze un beneficiar al programului RABLA CLASIC sunt: să obțină de la dealeri cererea de înscriere în program. Aceasta are o valabilitate de până la 120 de zile; apoi, în 30 de zile de la obținerea cererii, beneficiarul trebuie să caseze autovehiculul vechi; după care, în cadrul celor 90 de zile care au mai rămas, cetățenii trebuie să încheie formalitățile de achiziție a mașinii.