Şeful Seat, Luca de Meo, ar putea fi noul director general al Renault

Italianul Luca de Meo, care conduce în prezent brandul Seat al grupului Volkswagen, este favorit în cursa pentru preluarea postului de director general al Renault, datorită succesului lui în revenirea pe profit a Seat, informează Automotive News Europe.



Consiliul de Administraţie al Renault l-a ales candidat preferat pe Luca de Meo. Acesta a câştigat în faţa lui Patrick Koller, director general al al furnizorului de piese auto Faurecia, au anunţat AFP şi Les Echos.



De Meo, în vârstă de 52 de ani, a obţinut sprijinul Guvernului francez, care este cel mai mare acţionar al Renault, cu o participaţie de 15%, a informat AFP. Totuşi, o piedică în calea numirii lui Luca de Meo la Renault ar putea fi clauza de neconcurenţă pe care o are cu Volkswagen, a precizat Les Echos.



De Meo vorbeşte franceza şi şi-a început cariera la Renault, înainte de a lucra pentru Toyota şi Fiat.



În octombrie, Consiliul de Administraţie al Renault a votat în favoarea demiterii directorului general Thierry Bollore şi a desemnat-o pe Clotilde Delbos, care ocupa funcţia de director financiar, în postul de director general interimar.



Potrivit surselor citate de Reuters, Clotilde Delbos şi-ar fi exprimat dorinţa de a fi luată în considerare pentru o numire permanentă. Dar alte surse spun că Clotilde Delbos nu este luată în considerare deoarece este o prezenţă relativ nouă în industria auto şi are pregătire doar în domeniul financiar.



Conform altor surse, pe lista scurtă se numără şi Didier Leroy, director la Toyota, care era văzut ca un posibil înlocuitor al lui Ghosn după arestarea acestuia.



Analiştii se aşteaptă ca producătorul auto francez să aleagă un nou director general până la finalul anului pentru a se concentra deplin pe operaţiunile sale, în condiţiile în care vânzările auto sunt în scădere pe plan global. Mai mult, recent, agenţia de evaluare financiară Fitch a înrăutăţit perspectiva ratingului de credit pe termen lung atribuit Renault de la stabilă la negativă.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drept de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.

