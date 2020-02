Semnificația martorilor critici din bordul mașinii

Mașina dă semne atunci când ceva este în neregulă. În ziua de azi nu mai trebuie să ai ureche de mecanic și să asculți motorul pentru a-ți da seama că ceva nu e cum trebuie, pentru că, de cele mai multe ori, antifonarea bună te împiedică să faci asta. Pictogramele din bord sunt din ce în ce mai multe și mai diverse, dar există câteva universale de la care niciun producător nu poate face rabat. Există martori roșii, galbeni, verzi sau de culoare albastră. După culoare, îți poți da ușor seama care dintre ei nu sunt de ignorat. Uneori, automobilele noi refuză să plece la drum dacă unul dintre acești martori se aprinde. Vom face, în cele ce urmează, o scurtă trecere în revistă a acestor semne de avertizare de la bord.

Cei mai importanți martori sunt, evident, cei roșii. În momentul în care se aprind este semn că trebuie să ajungeți de urgență în service pentru a remedia problema. Unii dintre ei impun chiar o tractare a mașinii pentru a nu înrăutăți situația. Un martor critic este cel care indică presiunea uleiului la motor. Are un simbol universal sub forma unui bidon vechi din tablă, care era folosit odinioară pentru completarea agentului de ungere. De cele mai multe ori problema se rezolvă prin completarea uleiului până când nivelul ajunge între linuțele de pe jojă. Verificarea se face scoțând joja din motor, curățând-o și reintroducând-o. Atenție, marcajul indicat se referă la momentul când uleiul e rece, nu când e încins și îi crește volumul. Dar chiar și așa îți poți da seama dacă ai prea puțin ulei și este cazul să completezi. Cel mai indicat este să folosești același tip de ulei care există în motor, adică unul care are același cod, nu neapărat aceeași marcă. De exemplu 5W40. Pentru cazuri de urgență se poate completa cu ce există la îndemână, dar ulterior este necesară schimbarea lui împreună cu filtrul de ulei. Martorul se poate aprinde și dacă există prea mult ulei în motor, atunci când s-a făcut o supraîncărcare. În acest caz, trebuie scos prin șurubul de evacuare, operațiune care se execute, de obicei, în service. În niciun caz nu trebuie să mergeți mulți kilometri cu acest martor aprins sau să solicitați propulsorul, pentru că există riscul ca motorul să se caleze și reparația ulterioară să fie foarte scumpă. De asemenea, trebuie să identificați și motivul pentru care uleiul s-a consumat, existând ori o scurgere, caz în care ar fi trebuie să observați pete de ulei sub mașină - ori un consum execesiv, care are alte cauze.

Atenție la bușon

Un alt martor important este cel care indică temperatura motorului. De obicei, acesta se aprinde atunci când există insuficient lichid de răcire în radiator. Se poate verifica ori visual, în compartimentul motor, prin gradațiile de pe vasul de expansiune, care de obicei este din plastic, ori desfăcând bușonul de la radiator. Atenție - scrie și pe acest dop - lichidul se poate afla la temperatura de fierbere și există riscul de opărire. Completarea se face cu antigel sau cu apă dedurizată, în cel mai rău caz. Martorul se poate aprinde și în cazul în care există suficient lichid de răcire, dar asta înseamnă că radiatorul nu mai funcționează la capacitate optimă, fiind înfundat, sau ventilatorul de răcire nu-și mai face treaba, remedierea necesitând o vizită în service. În cazul în care becul de temperatură se aprinde, dacă nu aveți altă soluție, trageți pe dreapta până când temperatura motorului scade și apoi reporniți la drum. Dacă mergeți cu el aprins, peste limita roșie, există toate probabilitățile să vă alegeți cu un motor calat.

Cele două frâne

ABS-ul este un alt martor roșu și în general se referă la modul de funcționare al frânelor acționate de pedala de picior. Aprinderea lui poate fi cauzată de o proastă funcționare a unui senzor, de citirea incorectă a datelor sau chiar de o piatră prinsă între disc și plăcuțele de frână. Dacă indicația este temporară, ar trebui să dispară după o scurtă perioadă sau la repornire. Dacă becul continuă să stea aprins, atunci circulați cu grijă până la primul service și verificați sistemul de frânare, indispensabil pentru siguranța pe șosea. Există și un avertizor pentru frâna de mână, un cerc cu litera P înconjurat de două arce de cerc. Acesta indică faptul că nu ați eliberat frâna de parcare la plecare și se stinge imediat după ce ați efectuat această operațiune.

De ce pâlpâie „check engine”

Cel mai frecvent martor aprins este cel care are simbolul unui motor sau scrie pe el „check engine”. Este un avertizor folosit pentru a pune șoferul în gardă cu privire la mai multe defecțiuni care apar la blocul motor sau la sistemul de evacuare. De cele mai multe ori, acesta se aprinde atunci când noxele depășesc nivelul admis undeva pe traseul de la ieșirea din motor până la țeava de eșapament. Poate fi vorba despre convertorul catalitic, sonda lambda, supapa egr, bujii, pompe auxiliare de alimentare cu aer sau alte componente. Cauza efectivă a aprinderii lui o putem afla citind codul de eroare pe care computerul motorului îl dă. Acesta se poate afla la un service specializat. Există și cazuri în care becul se stinge la repornire sau după o scurtă rulare, semn că a fost vorba despre o citire eronată a unui senzor, dar acest noroc nu apare foarte des. Pentru cei care vor să se avânte pe cont propriu în tainele „check engine” există dispozitive care se pot monta la mufa OBD a mașinii și care pot citi codul de eroare prin intermediul unei aplicații de pe telefonul mobil. Aceste aplicații îți permit interpretarea codurilor și, de cele mai multe ori, ștergerea lor. Atenție, nu este sub nicio formă indicată această operațiune dacă mașina se află în garanție sau nu aveți habar despre ce este vorba, pentru că riscați pierderea garanției sau alterarea codului. Se poate merge cu acest martor aprins, dar nu la un drum lung sau pentru o perioadă mare.

Câtă benzină mai e

Airbagul este și el monitorizat de computerul de bord și semnalizat printr-o pictogramă dedicată. Nu este sub nicio formă indicată nici ștergerea lui cu ajutorul unei mufe OBD - în cazul în care acest lucru este posibil - nici folosirea mașinii cu el aprins. Există riscul ca airbagul să sară fără avertizare și fără accident sau să nu-și facă treaba atunci când are loc un eveniment rutier nefericit. Rezolvarea unei erori tip aribag se face în service-ul specializat de la reprezentanță. Un martor de care este bine să țineți seama și să nu îl vedeți prea des aprins este cel care indică nivelul minim de combustibil. El informează despre faptul că este necesară realimentarea și se aprinde atunci când, de obicei, mai există o rezervă de deplasare de 50 km. Mai pot rămâne în rezervor 10 până la 5 litri, în funcție de capacitate. Nu este indicat să mergeți cu el aprins, pentru că atunci când se întâmplă acest lucru pompa de combustibil iese din lichid și se poate usca, existând riscul defectării ei, iar înlocuirea înainte de expirare va necesita costuri mai mai decât o realimentare cu câțiva litri, astfel încât martorul să se stingă.

Fără curent

Martorul care are ca simbol o baterie semnifică faptul că acumulatorul este pe sfârșite. Se întâmplă atunci când acesta a fost înlocuit cu unul subdimensionat, când viața tehnică se apropie de sfârșit sau atunci când există o defecțiune în sistemul electric de alimentare. Cauzele unei defecțiuni pot fi multiple și depistarea se face de un electrician, în service. Dacă există un scurtcircuit, de obicei demarorul nu mai pleacă și învârtirea cheii în contact se lasă, de cele mai multe ori, cu o rotire slabă a motorului sau cu o aprinde a senzorilor din bord ca un pom de Crăciun și cam atât. Dacă ați rămas temporar fără baterie, puteți reîncerca varianta în care luați curent de la altă mașină, cu ajutorul unor cabluri. Dacă operațiunea ține și bateria funcționează fără probleme după o scurtă reîncărcare - care se face de către alternator dacă lăsați motorul pornit 15 minute - atunci înseamnă că ați uitat un bec aprins și scăpați ieftin.

Unii martori au pictograme sugestive și se pot stinge prin operațiuni minore - cum ar fi culparea centurii de siguranță, închiderea ușilor, a haionului sau a lipsei cheii din habitaclu - alții sunt de dată mai recentă și semnifică faptul că există o problemă la trenul de rulare, la sistemul de remorcare sau trebuie să faceți o vizită în service înainte de cea programată. Martori mai noi sunt de informare și se refereă la unghiul mort, de părăsire a benzii, de menținere a mașinii pe rampă, de aprindere a farurilor pe diverse poziții sau de nivel scăzut al lichidului de parbriz. Există un singur martor de culoare albastră și semnifică faptul că folosiți faza lungă.

50 km, rezerva obișnuită de combustibil

-10 grade Celsius, temperatura minimă pentru uleiul 10W30

107 grade Celsius, temperatura de fierbere a antigelului diluat

Avantaje

- împiedică defecțiuni majore

- remedierea problemelor prin operațiuni minore

- știi când e cazul să ajungi în service

Dezavantaje

- necesită vizită la service

- uneori imobilizează mașina

- te pot pica la ITP