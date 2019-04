SUV compact pentru familie tânără

Lupta în clasa SUV-urilor mici este acerbă. Toată lumea vorbește despre hibride și electrice, dar greul este dus de crossovere, în special de cele de clasă mică. Nu mai contează capabilitățile care au făcut celebru acest tip de autovehicul, ușoarele înclinații off-road, ci aparența. De aceea vorbim despre tracțiune doar pe puntea față, dar despre o gardă la sol care e gândită să transforme orașul în teren de cățărare. HR-V, SUV-ul subcompact de la Honda, este un exemplu concludent al unui astfel de automobil pe care am avut ocazia să-l testez timp de trei zile.

HR-V este un veteran. A apărut pe piață în 1998, când puține SUV-uri circulau pe drumuri, și este contemporan cu Mercedes GLE, BMW X5. Cu toată istoria pe care o are în spate, HR-V a ajuns doar la cea de a doua generație. Asta pentru că primul model care a intrat în producție în 1998 a fost asamblat până în 2006. De atunci, Honda a luat o pauză de peste zece ani cu fabricarea unui SUV compact, până și-a dat seama că acesta este viitorul pe termen scurt în vânzările auto. Așa că a relansat modelul în 2016, aducându-l la zi cu designul, dotările interioare, motorizările, multimedia și sistemele inteligente sau de siguranță. A ieșit un crossover care se adresează în primul rând familiilor tinere. Și de acest lucru îți dai seama de la primul contact cu interiorul. Pentru că frapează spațiul pentru pasagerii din spate, gigantic, cel mai mare din clasă, dacă este să ținem cont de ceea ce zice producătorul. Este atât de mare, că oricât de mult s-ar chinui un copil năzdrăvan să-ți împingă scaunul cu picioarele în timp ce conduci, nu reușește. În plus, scaunele din spate sunt construite după sistemul magic seat, adică se pot plia foarte rapid folosind o singură mână, pentru a crea un spațiu ideal pentru încărcarea obiectelor voluminoase în locul unei banchete și, de asemenea, permite pasagerilor să-și țină picioarele flexate sub banchetă, poziție mai comodă la drum lung.

Inelul colorat

Pentru că am început descrierea lui HR-V cu interiorul, am să vorbesc puțin despre ceea ce au la dispoziție pasagerii din față, în special șoferul. Conducătorul are în față un bord care are montat central un instrument mare pentru indicarea vitezei, construit în viziune 3D. Bordura fină a instrumentului care indică viteza este în fapt un led care îşi schimbă culoarea în funcţie de stilul de condus, de la albastru consumator de energie, la verdele nepoluant. Pentru un condus cât mai ecologic, HR-V pune la dispoziţie clasicul buton verde cu frunzuliţe, un indicator de schimbare optimă a treptelor de viteză şi un sistem start-stop. Şoferul este avertizat tot printr-un instrumentar de bord asupra semnelor de circulaţie de pe drum şi a depăşirii vitezei legale. De acest lucru se ocupă un sistem de recunoaşte a semnelor în traffic, care foloseşte pentru identificare o cameră video amplasată în partea de sus a parbrizului, alături de alţi “ochi” inteligenţi ai lui HR-V. Consola centrală conţine o tabletă multimedia dotată cu sistem android. Foarte generoasă în aplicaţii şi dotări, tableta se poate dovedi în anumite situaţii a fi foarte stufoasă pentru un simplu utilizator al unei maşini care este preocupat mai mult de şosea decât de gadgeturi. Sistemul Honda Connect permite conectarea prin Wi-Fi tethering sau Mobile Wi-Fi Router, dar şi accesarea aplicaţiilor social-media prin aplicaţia Aha, sau rularea posturilor de radio de pe internet. Există două porturi USB undeva în spatele consolei centrale, dar niciunul nu asigură încărcare rapidă. În schimb, există un DVD player și un port de HDMI, gadgeturi ceva mai vechi în raport de modul în care evoluează tehnologia IT în ziua de azi. De altfel, sistemul puțin învechit în comparație cu concurența este trădat și de literele de-o șchioapă desenate cu caractere care aduc aminte de jocurile Atari. Tot pe consola centrală - care se prelungeşte până la cotieră îmbrăcând un schimbător de viteze ciudat de mic - există un panou cu touch dedicat reglării climei sau încălzirii în scaune şi un suport adânc pentru pahare.

Unicul motor

Am avut în teste o HR-V cu motorul aspirat pe benzină de 1,5 litri, 130 de cai-putere și echiparea Executiv. De altfel, momentan, Honda vinde în România doar acest tip de motor pe HRV, care livrează un cuplu de 155 Nm la 4.600 de rot./min. Nu este cel mai rapid propulsor, dar mișcă bine automobilul de 1,3 tone. Oricum, nu trebuie să ai așteptări sportive și nici cei 130 de cai-putere n-o să-i simți atât de pregnant pe cât ai aștepta. În plus, propulsorul mi s-a părut destul de zgomotos, mai ales la turații mari, deși vorbim de un benzinar în patru cilindri. Sprintul până la 100 km/h a avut loc în aproape 11 secunde, 10,7 secunde fiind cifra de catalog, dar e în funcție de modul în care se schimbă vitezele cutiei manuale. Consumul a fost de circa 5,1 litri în extraurban, la o viteză medie de 69 de km/h, dar a urcat la 10,5 litri în trafic urban greu, la o viteză medie de 17 km/h și reprize mai sportive atunci când circulația a permis-o. Cifrele de catalog în sistem WLTP indică un consum de 5,7 litri/100 km în faza înaltă și 8,2 litri/100 km în faza joasă - trafic urban lejer. Cutia schimbă bine, iar amortizoarele sunt setate pentru un confort de familie.

Cât e de off-road

Garda la sol de 185 de mm permite abordarea nu doar a bordurilor mai înalte sau a gropilor mai adânci, dar și ușoare ieșiri în afara asfaltului pe drumuri nu foarte desfundate. Nu trebuie uitat că HR-V este un SUV cu tracțiune doar pe puntea față. Nu există niciun fel de setări privind controlul aderenței, altul în afara celui automat. Acesta monitorizează în mod independent cele patru roți și calculează exact necesarul de forță de frânare pentru a recăpăta controlul în cazul pierderii tracțiunii. În condiții de aderență redusă, sistemul gestionează cuplul motor și frânarea fiecărei roți pentru a asigura că roata nu pierde forţa de contact. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ne aventurăm în off-road, trebuie să ne bazăm în principal pe forța de procesare a computerului mașinii. Honda excelează la capitolul tehnologii de asistență și protecție. Sistemul de avertizare la depăşirea benzii de circulaţie detectează automat liniile de pe asfalt cu ajutorul camerelor plasate pe parbriz, le analizează şi dă un semnal sonor şi vizual atunci când şoferul le încalcă în mod involuntar. Lane Departure Warning este anulat dacă şoferul semnalizează intenţia de a schimba banda. Emergency Stop Signal acţionează automat luminile de avarie în cazul unei frânări de urgenţă, avertizând şoferul din spate în timp util. Traffic Sign Recognition, despre care pomeneam mai devreme, identifică semnele rutiere de la o distanţă de 100 de metri şi avertizează dacă şoferul a încălcat regulile de circulaţie. Sistemul poate citi şi afişa două semne în acelaşi timp. City Brake Active este gândit pentru a reduce accidentele la viteze mici. Sistemul, care funcţionează la viteze cuprinse între 5-32 km/h, poate detecta şi altfel de obiecte, cum ar fi o banală barieră care se coboară pe neașteptate. Computerul de bord, prin intermediul camerelor de pe parbriz, monitorizează permanent distanţa dintre HR-V şi autovehiculul din faţă. Într-o primă fază, în cazul unei apropieri periculoase, sistemul dă un semnal sonor şi vizual. În cazul în care şoferul nu reacţionează, sistemul City-Brake Active poate aplica în mod automat frânarea de urgenţă pentru a opri în timp util maşina. HR-V dispune de un Limitator de viteză inteligent. Acesta se conformează indicatoarelor şi va combina cruise controlul automat - care păstrează distanţa faţă de vehiculul din faţă - cu ceea ce scrie pe semnele de circulaţie referitoare la viteză. Cu alte cuvinte, odată acţionat, sistemul are grijă ca maşina să nu fie niciodată prinsă de radar. Există și un sistem care gestionează automat luminile comutând între faza scurtă şi cea lungă, în funcţie de existenţa altor participanţi la trafic.

Upgrade la 182 de cai

De luna aceasta, pe lângă motorul de 1,5 aspirat, va fi disponibil și unul turbo de 182 de cai-putere. Odată cu acest facelift, Honda a reproiectat șasiul și suspensiile pentru un comportament mai sportiv și a implementat și tehnologii precum Performance Damper - pentru reducerea zbomotelor și vibrațiilor - sau Agile Handling Assist, pentru o îmbunătățire a direcției. Prețul este cu circa 4.000 de euro mai mare.

Avantaje

- spațiul interior și magic seats

- sisteme de siguranță și asistenți ai șoferului

- consum extraurban

Dezavantaje

- tracţiune doar pe puntea faţă

- doar două variante de motorizare

- multimedia ușor învechită și stufoasă

- 470 de litri, capacitatea portbagajului

- 185 mm, garda la sol

- 192 km/h viteza maximă