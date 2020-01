Totul despre taxa Oxigen. Cum circuli în București din 2020

Peste un milion de automobile înmatriculate în București și Ilfov vor fi supuse taxării în speranța unui mediu mai curat. Peste 612.000 chiar din acest an. Pentru 318.000 dintre acestea măsura a intrat în vigoare încă de acum o săptămână. Indiferent cât ar plăti cei 318.000 de posesori de automobile, ei nu vor mai putea circula prin centrul Capitalei cu mașinile lor mai veci de 20 de ani. 83 de camere vor sta cu retina electronică pe cei care vor să penetreze Zona liberă de rable. Deși Hotărârea Consiliului General 539 din 24/10/2019 a intrat în vigoare, rămân multe întrebări despre modul cum vor fi sancționați cei care o încalcă și cum va fi aplicată legea, pentru că până până la începutul săptămânii se vânduseră doar 104 vignete Oxigen.

Capitala României este al șaselea oraș cel mai poluat din Europa și al patrulea din România, declara primarul general Gabriela Firea cu ocazia prezentării sistemului care va supraveghea la aplicarea vignetei Oxigen . Rețeaua independentă de monitorizare a calității aerului din București airly.eu a înregistrat sâmbătă seară o depășire record de până la 667% pentru poluarea cu PM 2,5 și 478% pentru PM10 la stația de pe bulevardul Barbu Văcărescu din Capitală. Vorbim despre poluarea cu praf care se adaugă celei emise de țevile de eșapament și care a fost înregistată în condițiile unui trafic exterm de redus. Chiar dacă a fost votată să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2020, taxa va fi aplicată efectiv din luna martie. ”Vinieta Oxigen a intrat în vigoare la 1 ianuarie, dar folosim prima perioadă de aplicare pentru acomodare și conștientizare. Posibile amenzi se vor da începând din martie”, a explicat Gabriela Firea cu ocazia prorogării termenului de aplicare a taxei. Potrivit datelor deținute de Primăria Generală, la momentul supunerii spre dezbatrere publică a Hotărârii privind taxa Oxigen, în București și Ilfov erau înmatriculate 261.000 autoturisme Non Euro, 7.000 cu norma Euro 1, 113.000 cu norma Euro 2, 213.000 cu norma Euro 3, 440.000 cu norma Euro 4, 253.000 cu Euro 5, 331.000 cu Euro 6. Cele hibride și electrice, care sunt exceptate de la plata taxei, sunt o cantitate neglijabilă în comparație cu numărul de pe 1,6 milioane de autoturisme care au număr de București. Conform Hotărârii CGMB, mașinile noneuro, Euro 1 și Euro 2 nu mai au voie să circule în centrul orașului, așa numita Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului. Pentru a circula în restul Bucureștiului, posesorii acestor mașini vor trebui să achite 15 lei pe zi. Dacă vor abonamente lunare, aceste sunt de 300 de lei pentru non Euro, 250 de lei pentru Euro 1 și 200 de lei pentru Euro 2, iar cei care vor abonament anual trebuie să dea 1.900 de lei pentru non Euro, 1.700 de lei pentru Euro 1 și 1.500 de lei pentru Euro 2. Aceste 381.000 de vehicule nu vor mai avea acces în București începând cu anul 2022. Se poate observa că doar taxa anuală pentru vigneta Oxigen costă în anumite cazuri mai mult decât mașina în sine, ceea ce forțează scoatea acestor rable de pe drumurile publice. Restricția se aplică de luni până vineri în intervalul 07:00-22:00, cu excepția sărbătorilor legale și doar automobilelor cu masa sub 5 tone.

Cazurile Euro 3 și 4

Cele 213.000 automobile cu norma Euro 3 au un regim mai special. Pot circula în București fără restricții, dar vor plăti taxă dacă ajung în ZACA. Pentru aceste vehicule, taxa este de 5 lei pe zi, 100 de lei pe lună, 450 de lei pe șase luni sau 700 de lei pe an. Și accesul acestor autovehicule va fi interzis începând cu 1 ianuarie 2024 pe teritoriul Capitalei, când practic aproape 600.000 de proprietari de automobile din București vor trebui să renunțe la mașini, adică peste 36% din parcul auto cu număr de Capitală raportat la niveul de acum. Gabriela Firea a anunțat că primăria are în vedere măsuri de sprijin pentru cei care dețin o mașină poluantă și vor să-și cumpere una nouă și nu au posibilități. O anomalie în Hotărârea 539 este cea referitoare la mașinile Euro 3 dotate cu instații de gaz GPL, GNC, GNL. Acesta vor fi scutite de aplicarea taxei, la fel ca cele hibrid, Euro 5 sau Euro 6. Nu însă și automobilele Euro 4 care sunt dotate cu astfel de instalații și care vor fi taxate începând de la 1 ianuarie 2024, deși tehnic sunt mai puțin poluante. Dacă ținem cont că o instalație GPL costă circa 1.700 de lei, iar plata pe 4 ani a taxei ar fi de 2.800 de lei, rezultă că este mai eficientă trecerea pe gaz în condițiile unui cost aproape la jumătate al carburantului. Posesorii de mașini Euro 4, cei mai numeroși, vor trebui să achite de la anul 5 lei pe zi sau 500 de lei pe an dacă vor vrea să-și folosească automobilul pe teritoriul Capitalei. Chiar dacă există cel puțin 612.000 de automobile de București care ar trebui să plătescă taxa din acest an, până luni se vânduseră doar 104 vignete Oxigen din care doar 12 abonamente anuale pentru Euro 3. Sistemul prin care se poate achiziționa vigneta este până în acest moment doar online și presupune plata cu cardul. Amenzile pentru cei care nu cumpră vigneta sunt cuprinse între 1.500 și 2.000 de lei.

Unde sunt camerele

Hotărârea are ca scop principal reducerea în centrul Capitalei. Se defineşte Zona de Acțiune pentru Calitatea Aerului (ZACA) în perimetrul delimitat de: P-ța Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - şos. Ştefan cel Mare str. Polonă - str. Mihai Eminescu - str. Traian bd. Nerva Traian - bd. Gheorghe Şincai - str. Lânăriei - Calea Şerban Vodă-bd. Märäşeşti - str. Mitropolit Nifon- bd. Libertății - Calea 13 Septembrie şos.Pandurilor șos.Cotroceni -spl. Independentei - str. Știrbei Vodă - str. Berzei str. Buzeşti -P-ta Victoriei. Pentru surpavegherea acesteia vor fi montate camere care doar citesc numărul mașinii, urmând ca operatorii să identifice cine încalcă legea. Pentru identificare zonei vor exista panouri explicite, încă până la finalul anului fuseseră amplasate doar 83 astfel de indicatoare. Eu am observat cu totul întâmplător unul pe Calea Moșilor, alături de alte câteva indicatoare , pe un drum pe care îl fac zilnic, dar un șofer venit din altă localitate într-un București, pe care și așa nu-l cunoaște, va fi foarte dificil să-și dea seama că a ajuns în ZACA fără taxă. Există și o altă serie de autovehicule care sunt scutite de taxă și printe ele se numără: scuterele și motocicletele, cele special adaptate pentru persoanele cu dizabilități, cele destinate transmisiunilor radio și tv, autovehiculele aparținând poliției, pompierilor, jandarmei și altor autorități, STB, cele utilizate la intervențiile la căile de comunicație și rețelele edilitare sau cele istorice.

Neclarități

Hotărârea 593 are lacune și lasă multe cazuri neacoperite. Nu există o diferențiere între mașinile pe benzină și cele pe motorină, la fel cum n-au fost luate în calcul în niciun fel sutele de mii de motoarele afectate de scandalul Dieselgate care circulă bine-mersi cu noxe contrafăcute. Cât despre funcționarea SIEGMCV care îi va descoperi pe contravenienți în trafic , ”sistemul este la Administrația Străzilor, deja avem montate camere în câteva intersecții din Capitală. Sistemul are trei rețele neuronale, prima depistează tipul autovehiculului, a doua numărul de pe plăcuțele de înmatriculare, și în baza de date, prin OCR-izare, se scrie fiecare număr de înmatriculare depistat pe camere. Acest sistem transmite unui centralizator dacă are vinieta plătită, dacă are normă de poluare sub normele impuse și decide mai departe emiterea proceselor de sancțiune, trimiterea lor și urmărirea plății. Putem avea și contestații, noi avem și filmulețele cu probele. Nu avem abateri”, a explicat Mihai Teodorescu, șeful direcției Transporturi din Primăria Capitalei, pe facebook. Însă, nu există până la această ora nicio normă care să reglementeze acest sistem. Este de notorietate faptul că pentru aplicarea unei amenzi, echipamentul trebuie să fie omologat și să funcționeze în baza unui Regulament public, altfel instanța va anula orice fel de amendă. Nu se cunoaște care este protocolul dintre RAR sau Direcția de înmatriculări - singurele deținătoare are normelor de poluare, sau dacă există așa ceva, cu Municipaliatea. În Hotărâre se specifică că va reveni în sarcina polițiștilor și a împuterniciților Primăriei să aplice amenzile, însă norma euro este înscrisă explict în Cartea de Identitate a mașinii pe care șoferul nu este obligat să o poarte cu el conform Codului Rutier.

Cum e la alții

La Paris există o zonă cu trafic limitat. Toate mașinile trebuie să afișeze un Crit Air sticker, cu un număr de la 1 la 5, indicând norma de poluare în ordine crescătoare. În cazul în care în oraș poluarea are valori mari, chiar și circulația mașinilor mai puțin poluante poate fi oprită. În Londra există o taxă de congestiune care se aplică de zece ani și care a adus municipalității venituri de 2,6 miliarde de lire din care jumătate au fost investite în transport. Din acest an la taxa de congestie se adaugă şi una de poluare pentru cei care au motorul pe benzină cu normă euro 4 şi euro 6 pentru diesel. Taxa se aplică în Zonele cu emisii ultra-scazute din Londra, 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, în fiecare zi a anului, cu excepția zilei de Crăciun, în centrul orașului, în aceeași zonă unde se aplică și taxa de congestie. Tariful este de 12 lire/zi pentru mașinilor sub 3,5 tone. Taxa de congestie se plătește în intervalul orar 07.00-18.00, în zile lucrătoare. Plata se poate face online sau prin SMS. Autoritățile verifică dacă șoferii au plătit taxa prin intermediul camerelor de luat vederi, apoi trimit amendă. Aceasta este de 130 de lire, iar dacă plătești în 14 zile se reduce la jumătate. În Italia, la Milano, taxa de congestie se achită din ianuarie 2012. Taxa este de 5 euro/zi. Tichetele pentru achitarea taxei de congestie pot fi achiziționate de la automatele de parcare, chioșcuri de presă, magazinele de tutun, punctele ATM, online sau prin sms. Berlinul nu taxează poluare, ci restricționează accesul în anumite zone în funcție de aceasta.

- 1 milion de mașini de București și Ilfov supuse taxării Oxigen

- 36% dintre mașinile proprietate personală scapă de taxare

- 83 de indicatoare de avertizare

Avantaje

- reducerea poluării

- decongestionarea traficului

- înnoirea parcului auto

Dezavantaje

- introduce taxe

- blochează folosirea a sute de mii de automobile

- lacune legislative