Trotineta electrică te poate băga în necazuri penale

Sunt din ce mai multe într-un trafic din ce în ce mai aglomerat. Cei care le conduc o fac pe riscul lor, deși ele ar putea fi soluția la descongestionarea marilor aglomerări urbane. Trotinetele electrice au devenit un fenomen stradal în ultimii ani. Doar că cei care le folosesc o fac la limita legii. Nu este foarte clar pe unde trebuie să circuli cu ele, nici ce trebuie să faci în cazul în care te oprește un polițist în trafic. Te poți alege cu o amendă și chiar cu dosar penal pentru că autoritățile, care de obicei sunt în urma schimbărilor sociale, nu au fost în stare să reglementeze clar situația acestor mijloace de deplasare. Trotineta electrică poate deveni și o mică afacere pentru cei care știu să profite de acest univers din ce în ce mai expansiv. Cât costă deplasarea cu un astfel de vehicul, dar și riscurile pe care le atrage, vom încerca să lămurim în cele ce urmează.

Trotineta electrică nu e o invenție nouă. E a apărut pe la începutul secolului trecut, prin 1915, și a fost folosită atât de către femeile care voiau să atragă atenția asupra noului lor statut în societate, cazul sufragetelor, cât și de către poștași. Internetul a readus în atenția publicului celebra fotografie a activistei Lady Florence Priscilla Norman, care a primit în dar de la soțul ei, sir Henry Norman, un autoped cu care se deplasa la biroul ei din Londra. Autopedele, cum erau denumite la început trotinetele electrice, au fost folosite şi de către gangesterii care au dominat New Yorkul pentru a scăpa mai ușor de poliție. Doar că în acei ani nu se punea nici problema poluării, nici a vreunei crize a combustibililor fosili, iar cursa pentru cât mai mulți cai-putere a devenit din ce în ce mai aprigă. Trotineta, fie ea și electrică, a devenit o jucărie pentru copii. Până de curând. Dacă acum câțiva ani, trotineta electrică era o extravaganță, o prezență aproape de neimaginat în trafic, situația s-a schimbat radical odată cu goana după electrificare. Autoritățile par să încurajeze achiziționarea de astfel de mijloace de transport, dar avem de-a face doar cu inițiative timide. În timp ce se bate pasul pe loc, România este amenințată cu noi proceduri de infringement din partea Uniunii Europene tocmai pe probleme de mediu. În plus, Bucureștii sunt în topul orașelor poluate la nivel european și nu are mari șanse să reducă fenomenul. Trotineta electrică ar putea fi, în aceste condiții, o soluție rapidă la descongestionarea traficului atunci când timpul o permite. Și încă o soluție cu multe avantaje dacă ne gândim la firmele care închiriază astfel de vehicule pe două roţi.

Cea mai rapidă trotinetă

Legislația și modul de integrare a acestor vehicule în trafic par a fi la această oră cea mai mare problemă. Pentru că nu de autonomie sau de viteză este vorba. Dificultățile tehnice au fost rezolvate. Așa se face că, de exemplu, un LS7 fabricat de firma Nanrobot este capabil să atingă 85 de km/h grație unor motoare de 1,8 kw. Autonomia este de 90 de km, dar greutatea depășeşte 40 de kilograme. O astfel de trotinetă ajunge să coste 3.000 de dolari. Așadar, tehnologic, nu e o problemă să atingem viteze mari și autonomii mari, ci trebuie să ținem cont de faptul că pe un astfel de mijloc de deplasare, poziția este mult mai instabilă decât în cazul folosirii unei motociclete sau a unei biciclete. În primul rând, vorbim de o poziție care nu permite o înclinare ușoară a corpului pentru a contrabalansa un viraj, iar în al doilea rând, avem de-a face cu un centru de masă mai ridicat decât în cazurile enumerate și deci de o stabilitate mai scăzută.

Fără de lege

Există zeci de mii de utilizatori de trotinete electrice, iar vânzarea acestora se face fără niciun regim juridic specific. Cu toată această explozie a fenomenului, puține persoane știu că s-ar putea alege chiar și cu dosar penal în urma unor infracțiuni prevăzute de Codul Rutier. Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice definește mopedul ca fiind autovehiculul, cu două sau trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 25 km/h, dar nu depășește 45 km/h, și care este echipat cu un motor cu ardere internă, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică ce nu depășeşte 50 cmc, sau cu un alt motor cu ardere internă ori, după caz, electric, a cărui putere nominală continuă maximă nu depășește 4 kW, iar masa proprie a vehiculului nu depășește 350 kg, neincluzând masa bateriilor în cazul vehiculului electric. Ei bine, pentru un vehicul de acest gen este necesar permis de conducere categoria minimă AM sau superioară în clasă. Conducerea fără un astfel de permis este considerată infracțiune pasibilă de închisoare. Apoi, un asemenea autovehicul nu poate circula pe trotuar, ci doar pe carosabil. Și dacă circulă pe carosabil trebuie înmatriculat. Conform Codului Rutier, "tramvaiele, troleibuzele, mopedele, mașinile și utilajele autopropulsate utilizate în lucrări de construcții, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatriculării, precum și vehiculele cu tracțiune animală se înregistrează de către consiliile locale, care țin și evidența acestora". Așadar, mai toate trotinetele mai serioase ar trebui să fie dotate cu plăcuțe galbene, spune Codul Rutier. Dacă trotineta este folosită pentru drumurile publice, pe lângă existența plăcuțelor de înmatriculare, este necesar să mai existe câteva elemente. Trotineta trebuie să aibă, pe lângă frâne eficace, sistem de avertizare sonoră, și lumini de culoare roșie în spate cu dispozitiv fluorescent-reflectorizant, dar și lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcției de mers, în față și în spate. Nefiind reglementate clar, aplicarea unei amenzi sau constatarea comiterii unei infracțiuni la Codul Rutier rămâne strict la aprecierea subiectivă a polițistului care-și bate capul să oprească în trafic o trotinetă electrică. Pentru că opinia Poliției este că “nefiind reglementate în mod concret, trotinetele electrice sunt considerate vehicule și trebuie conduse numai pe drumurile, părțile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru categoria din care fac parte, și nu pe trotuar”. Există, așadar, un serios vid legislativ în domeniu, care ar putea fi reglementat printr-o lege specială, prin amendarea rapidă a Codului Rutier sau chiar printr-un Ordin de ministru.

Și totuși, pe lângă puzderia de oferte de pe piața trotinetelor electrice, au apărut și firme care închiriază astfel de vehicule. Lime, Bolt, Flow și Wolf-e sunt firme care deja au căpătat notorietate și în România. Asta pentru că au găsit o portiță în lege și și-au limitat viteza maximă la 24 de km/h, adică la o unitate sub cea care le transforma în mopede, deși constructiv pot depăși ușor această viteză. Și cel puțin, trotinetele celor de la firma americană Lime le vedem peste tot prin centrul Capitalei. În aprilie a fost semnat un program-pilot introdus chiar de către Primărie pentru aducerea a 1.000 de astfel de trotinete pe străzile Bucureștiului. Dacă te plimbi prin centru, este aproape imposibil să nu vezi un astfel de vehicul aparent abandonat. Prima oară m-am întrebat cum de nu sunt furate. În primul rând, pentru că sunt foarte atent monitorizate prin GPS, iar firma știe în orice moment locația trotinetei și dacă a ajuns acolo în mod legal. O astfel de trotinetă funcționează în tandem cu un program care se instalează pe smartphone. Aplicația îți permite să deblochezi trotineta, să o folosești, să o parchezi și să plătești tot prin intermediul telefonului. Tariful standard de deblocare este de 3 lei, la care se adaugă 0,6 lei pentru fiecare minut de închiriere. Există și o opțiune de parcare care nu încarcă nota de plată dacă nu este depășit un anumit interval de timp. Aplicația te informează încă de la început de ce autonomie mai dispune trotineta și care este zona în care poate fi folosită. Poate vă întrebați cine se ocupă de întreținerea acestor vechiule, mai ales de încărcarea lor. Ei bine, Lime plătește așa-numiți juiceri care se ocupă cu adunatul trotinetelor secate de putere, încărcatul lor la o priză obișnuită și plasarea în anumite puncte indicate de program. Lime susține că un juicer de succes poate ajunge să câștige până la 150 de dolari pe zi. Avem de-a face, pe de o parte, cu o afacere în plină expansiune, o soluție de degrevare a traficului, dar și o lipsă de lege și mai ales de infrastructură care să permită folosirea trotinetelor electrice în siguranță.

Cifre

- 25 km/h, viteza de la care o trotinetă electrică devine moped.

- 9 lei, tariful pentru 10 de minute de închiriere a unei trotinete electrice.

- 1915, anul apariției trotinetei electrice.

Avantaje

- Rapiditate în trafic aglomerat

- Nepoluante

- Ieftine

Dezavantaje

- Risc crescut de accidente

- Vid legislativ

- Dependența de priză