Ucigașul lui Centodieci

1.85 secunde până la 100 de km/h. Atât îi trebuie, teoretic, unui C_Two produs de firma croată Rimac pentru a atinge suta, adică e mai rapid cu peste o jumătate de secundă față de Bugati Centodieci care are 1.600 de cai putere, cu motor de 8 litri și costă 10 milioane de dolari. Rimac C_Two se bazează pe două motoare electrice care dezvoltă 1.914 cai putere la un cuplu fără rival de 2.300 Nm, aproape cât o locomotivă diesel-electrică folosită de CFR. Sprintul până la 300 de km/h se face în cazul electricului în 11,2 secunde, cu aproape 2 secunde mai rapid în comparație cu bolidul de la Bugati. Și la capitolul viteză maximă, Rimac are șanse teoretică să doboare barierea celor 409 km/h atinsă de Centodieci pentru că C_Two promite 412 km/h. Hypercar-ul are o baterie cu capacitatea de 120 kWh care îi permite o autonomie de 650 de kilometri. Rimac va fi produs în 150 de exemplare pentru un preț de 1.7 milioane de euro, iar toate unitățile promise a fi livrate după 2020 au fost deja precomandate. Singura piedică pare a fi trecerea unor teste de siguranță în vederea omologării.