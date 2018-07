UE ar putea purta discuţii internaţionale pentru reducerea tarifelor vamale la automobile

Oficialii europeni se gândesc să poarte discuţii cu alte state mari exportatoare de automobile în ideea ajungerii la un acord pentru eliminarea tarifelor vamale şi evitării unui război comercial total, informează Financial Times care citează o serie de diplomaţi din apropierea acestui dosar.



Această propunere este analizată de oficialii de la Bruxelles, înaintea unei întâlniri programate a avea loc la Washington, la sfârşitul acestei luni, între preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker şi liderul de la Casa Albă, Donald Trump.



Potrivit diplomaţilor citaţi de Financial Times, Comisia Europeană "studiază dacă ar fi fezabil să se negocieze un acord cu alţi mari exportatori de automobile, precum SUA, Coreea de Sud şi Japonia". Un astfel de acord ar răspunde criticilor formulate de Donald Trump, potrivit căruia sectorul auto american este tratat în mod incorect şi de asemenea ar reduce costul exporturilor pentru sectoarele auto ale altor state participante.



"În conformitate cu acest acord, participanţii ar reduce tarifele până la nivele convenite pentru un set specific de produse, un concept cunoscut în comerţul internaţional sub denumirea de "acord plurilateral" care permite statelor să încheie acorduri cu privire la tarife fără a include toate ţările membre ale Organizaţiei Mondiale a Comerţului, subliniază Financial Times.



Publicaţia susţine că Bruxelles-ul încearcă să obţină puncte de vedere din partea capitalelor statelor membre cu privire la această idee, sursele diplomatice precizând că deocamdată nu este clar dacă se va ajunge la un acord sau care vor fi categoriile de produsele care ar putea fi acoperite de eventualul acord.



Luna trecută, Donald Trump a ameninţat că va introduce tarife vamale de 20% pentru toate importurile de autoturisme din UE, declaraţii care au dus la prăbuşirea acţiunilor constructorilor auto europeni. Liderul de la Casa Albă a mai spus că dacă UE nu elimină tarifele impuse pentru automobilele americane, SUA nu vor avea altă alegere decât să acţioneze. În prezent, UE aplică tarife vamale de 10% pentru importurile de autoturisme comparativ cu tarife de 2,5% impuse în prezent de SUA.

AGERPRES