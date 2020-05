Utilitară electrică Opel

Opel debutează în segmentul utilitarelor electrice cu Vivaro-e. Pe afară, avem de-a face cu același autovehicul, modificările principale fiind de natură tehnică. Autonomia lui Vivaro-e ajunge la 330 km în ciclu WLTP, puterea motorului fiind de 136 de cai și un cuplu de 260 Nm, apropiat de cel al unui propulsor diesel. Capacitatea de încărcare este de 1.275 de kilograme, cu 130 kg mai mică decât cea oferită pentru motorul pe motorină de doi litri. Vivaro-e oferă însă o capacitate de tractare de 1.000 de kilograme, lucru inedit pentru o mașină electrică, ce este atent calculată din punct de vedere al raportului autonomie/încărcare. Viteza maximă este însă limitată la 130 km/h. Varianta standard are o lungime de 4.6 metri și un volum de încărcare de 4.6 metri cubi, însă Opel oferă și așa-numitele versiuni M (cu o lungime de 4.95 metri și capacitate de încărcare de 5.8 metri cubi) și L, care oferă o lungime de 5.3 metri și o capacitate de încărcare de 6.6 metri cubi. În versiunea de bază, bateria are 50 kWh și oferă o autonomie de 230 de kilometri (WLTP), în timp ce versiunea superioară are o baterie de 75 kWh care permite atingerea a 330 de kilometri (WLTP). Vivaro-e este echipat cu un sistem de recuperare a energiei de frânare. Utilitara electrică permite viteze de încărcare de până la 100 kW, astfel că o sesiune de încărcare până la 80% din capacitate durează 45 de minute (pentru bateria de 75 kWh) sau 30 de minute (pentru bateria de 50 kWh).Pe lista tehnologiilor de asistență figurează Lane Keep Assist, Extended Traffic Sign Recognition, Drowsiness Alert, Semi-Adaptive Cruise Control, Forward Collision Alert și Automatic Emergency Braking.