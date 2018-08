Vânzările Dongfeng - Renault au scăzut în China în primul semestru din 2018

Societatea mixtă chineză alcătuită din Renault şi Dongfeng Motor a anunţat o încetinire a ritmului de creştere a vânzărilor în China anul acesta, în lipsa lansării de modele noi sau restilizate, transmite Automotive News China.



În primul semestru din acest an, livrările Dongfeng-Renault pe cea mai mare piaţă auto din lume au crescut cu 1%, la 37.892 unităţi, după un avans de 140% în 2017.



Aproape toate vânzările au fost generate de două modele produse local: crossover-urile Koleos şi SUV-ul Kadjar.



Dongfeng-Renault, care vinde maşini numai sub brandul Renault, nu a prezentat datele privind vehiculele importate şi livrările crossover-ului Captur, produs în China.



Societatea mixtă intenţionează să lanseze anual două modele noi până în 2022, când vânzările anuale ar urma să ajungă la 400.000 de unităţi.



Dongfeng-Renault a fost înfiinţată în 2013 în oraşul Wuhan din centrul ţării.



De asemenea, Renault a înfiinţat în decembrie o societate mixtă pentru vehiculele comerciale cu Brilliance Jinbei Automobile, în oraşul Shenyang, pentru a asambla camionete şi vehicule cu utilizare multiplă.



Noul parteneriat, denumit Renault-Brilliance Jinbei, produce vehicule sub brandul Jinbei brand iar din 2020 va fabrica şi modele sub sigla Renault.



Asociaţia Producătorilor Auto din China (CAAM) a anunţat recent că în primul semestru din acest an vânzările au înregistrat un avans de 5,6%, la 14,1 milioane de vehicule.



În martie, Renault a anunţat că va adânci parteneriatul cu Alibaba Group Holding Ltd, pentru a-şi majora vânzările în China, o piaţă care ar urma să reprezinte motorul de creştere al producătorului auto francez în următorii ani.



Ca parte a acordului, din acest an, Renault va instala în SUV-urile sale Koleos şi Kadjar din China un soft de conectivitate dezvoltat de Alibaba.



Consumatorii din China vor putea achiziţiona maşini Renault prin intermediul diviziei de retail online a Alibaba - Tmall, a anunţat Francois Provost, şeful subsidiarei Asia Pacific a Renault, care vrea să înregistreze o creştere de cinci ori a livrărilor pe piaţa chineză până în 2023.



Pentru Renault, China este o piaţă de importanţă strategică şi o prioritate în planul companiei pe termen mediu. Obiectivul îl reprezintă vânzarea a 550.000 de vehicule în China, ca parte a planului de majorare a veniturilor pe plan global cu 40% până în 2022.



"Trebuie să dezvoltăm parteneriate cu firme cum ar fi Alibaba. Suntem siguri că ne va ajuta foarte mult'', a afirmat Provost.



Compania va dezvolta nouă modele noi pentru a fi produse pe plan local, cu o echipă de 600 de ingineri în China. Trei modele vor fi 100% electrice.



Compania Dacia a fost preluată de Renault în anul 1999. Relansată în 2004 cu modelul Logan, Dacia a devenit un jucător de notorietate pe piaţa auto europeană.

