Variantele de transport alternativ

Românii nu mai sunt obligați să stea la cheremul taximetriștilor. Protestele masive care au blocat zile întregi Bucureștii și presiunile făcute de proprietarii licențelor de taxi asupra guvernanților n-au putut împiedica ordonanța care îi bagă în legalitate pe cei care trăiau sau își completau bugetul din ridesharing, mulți dintre ei chiar taximetriști. Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, declara după anunțul adoptării Ordonanței că de acum concurența în domeniul transportului alternativ e liberă, iar asta ar trebui să se reflecte în prețuri. Firma americană și cea estoniană care operează la noi în țară au primit de curând o nouă lovitură "concurențială" de la răsărit. Care este cea mai bună variantă de transport, dar și cum poți deveni un șofer care trăiește de pe urma unor asemenea activități vom analiza în cele ce urmează.

Un persoanj celebru al copilăriei celor care astăzi bat spre jumătate de secol, Pistruiatul, a renunțat la exploziva carieră de film pentru a îmbrățișa taximetria. Povestea lui Costel Băloiu a ținut prima pagină a ziarelor din anii '90, iar fostul star al filmelor de acțiune comuniste zugrăvea o lume idilică în care plimbarea prin București era o plăcere. Însă, de la Mircea Diaconu care alerga o Dacia 1300 în "Buletin de București" și Dorina Lazăr, care întruchipa mama muncitoare în "Angela merge mai departe", s-a ajuns la o lumea în care taximetria este aproape sinonimă cu maneua, mizeria, accidentele, violența și rable pe patru roți. Chiar și așa, ca să ajungi șofer de taxi în ziua de azi trebuie să ai un atestat care se eliberază de către autoritățile locale, nu întodeauna pe căile cele mai legale. Ca să deții o firmă care este atestată să facă taximetrie, trebuie să te califici pentru cele 10.000 de licențe care sunt acaparte, de obicei, de zece firme care monopolizează piața. Mașinile sunt, în marea lor majoritate, într-o stare tehnică deplorabilă, ITP-ul se ia de cele mai multe ori pe șpagă, iar șoferi nu știu cum să facă să scoată mai mulți bani. Și încep prin a face curățenie în mașină din ce în ce mai rar. Apoi prin a cere bacșiș în mod agresiv și prin a refuza cursele din care nu le iese un profit bun. Nu în ultimul rând, șoferii de taxi sunt campioni la încălcarea regulilor de circulație, de la blocjaul șoselelor, la trecutul pe culoarea roșie a semaforului. Și cu toate aceste condiții oferite clientului, firmele de taximetrie au vrut să impună monopol prin presiuni de stradă și sub pretexte care nu aveau o acoperire reală. Asta a dus la modificarea legii taximetriei, urmată de vânătoarea celor care aveau curajul să facă transport alternativ și, implicit, cu explozia prețurilor la transportul alternativ, dar s-a soldat în cele din urmă cu Ordonanța ridesharing care pune capăt dictaturii taxi. Odată cu Ordonanța ridesharing intră în legalitate și aplicații, precum Clever, la care sunt legați peste 20.000 de taximetriști și care permite un upgrade al acestei vechi meserii, acum independentă de celebrul dispecerat.

Reglui pentru mașini

Guvernul a adoptat Ordonanța ridesharing, însă aceasta încă nu poate funcționa pentru că așteaptă normele de punere în aplicare pe care trebuie să le emită Ministerul Comunicațiilor și Autoritatea Rutieră Română în maximum 35 de zile de la publicarea OUG în Monitorul Oficial. Actul normativ stabilește reguli pentru cei care vor să practice această meserie, pentru că din punct de vedere al consumatorului singurul efect se poate vedea doar în scăderea de preț și o calitate a serviciilor. Autoturismele cu care se efectuează transport alternativ trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Mașinile folosite trebuie să aibă maxim 5 locuri, inclusiv șoferul. Deci nu vă bazați că prin Uber sau Bolt veți putea comanda un microbuz, că e ilegal. La momentul cursei, automobilul trebuie să corespundă normelor tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi utilizarea conform destinaţiei. Termenul la care trebuie făcută Inspecția Tehnică Periodică a fost coborât la 6 luni. Pare ireal, dar acesta este termenul la care un taxi trebuie să-și reînnoiască ITP-ul, chiar și cele care scot fum de nu se mai vede în urma lor sau sunt în pericol de dezintegrare în mijlocul intersecției. Mașina cu care se face ridesharing trebuie să fie proprietatea șoferului, în leasing sau acesta s-o aibă în posesie în baza unui contract de închiriere sau comodat. Legea interzice astfel, ridesharingul pe flote de mașini cu șoferi închiriați cu ziua, o practică ce se răspândise în ultima vreme. Nu în ultimul rând, cel care face ridesharind trebuie să dețină copia conformă a autorizaţiei pentru transportul alternativ. Autoturismele acceptate pe platforma digitală pentru efectuarea transportului alternativ vor avea afişat la vedere, pe parbriz în partea dreaptă jos și pe lunetă în partea dreaptă jos, un ecuson rotund cu diametrul de 10 cm, pentru fiecare platformă digitală utilizată, conţinând numărul de înmatriculare al autoturismului și denumirea platformei digitale pe care este acceptat autoturismul.

Condiții pentru șoferi

Şoferii care vor să se înscrie pe astfel de platforme trebuie să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani, cu o vechime de cel puțin doi ani la categoria B și să dețină un certificat de atestare a pregătirii profesionale pentru transportul de persoane în regim de închiriere eliberat de Autoritatea Rutieră Română. Autorizația de transport alternativ se va elibera în cel mult 15 zile lucrătoare de la depunerea dosarului, pentru o perioadă de trei ani, și va costa 300 de lei. Pentru fiecare mașină folosită la ridesharing, șoferul va trebui să obțină de la Autoritate o copie conformă a autorizației de transport alternativ, cu o valabilitate de unu, doi sau trei ani, contra unui tarif de 100 de lei pentru fiecare an de valabilitate. Dosarul de autorizare va conține cazierul judiciar , avizul medical și psihologic și un certificat de înregistrare ca transportator. Ordonanța mai prevede că şoferii trebuie să aibă „o ţinută corespunzătoare, un comportament civilizat şi preventiv în relaţia cu clientul, să nu refuze efectuarea cursei în condiţiile iniţial agreate, să nu solicite plata de către pasager a unei alte sume de bani în schimbul activității de transport efectuate, să nu utilizeze mijloacele audio/video fără acordul clientului”. Reglemenătrile sunt preluate din Legea taximetriei unde erau încălcate cu nonșalanță. Guvernanții par să nu cunoască faptul că atât șoferii, cât și clienții, sunt supuși unei evaluări după fiecare cursă, iar încălcări ale unor prevederi de bun simț descalifică din start utilizatorul, șofer sau client. Ordonanța mai prevede că șoferii care câștigă bani prin aplicațiile de ridesharing vor fi obligați să folosească aparate de marcat și să dea clienților bonuri fiscale. „În cazul în care se încasează direct de la pasager, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea serviciului prestat, operatorul de transport alternativ are obligația de a utiliza aparat de marcat electronic fiscal (...), de a emite și înmâna bon fiscal pasagerului, precum și de a emite factură la solicitarea acestuia”, conform OUG. Şoferii care vor încălca legea transportului alternativ riscă amenzi de până la 5.000 de lei, în funcţie de gravitatea faptei. Războiul taxi-ridesharing a avut ca efect imediat creșterea tarifelor și a timpului de aștepare ca urmare a dispariției unui procent de cel puțin 25% dintre cei care făceau Uber sau Bold de pe traseu. După apariția Ordonanței, prețurile au părut că se mai liniștesc, dar de această tranziție a profitat un nou jucător puternic. De la Răsărit a venit de această dată nu tancul sovietic, ci concurența rusească.

Varianta rusească

Gigantul Yandex, Google-ul rusesc, a lansat în forță în România serviciul de transport alternativ Yango. Acesta a apărut imediat după ce a fost dată OUG privind serviciul alternativ, deși aceasta nu este complet funcțională. Pe străzile Bucureștilor au răsărit limuzine negre pe care e afișat mare prețul de pornire: 5 lei, indiferent că alegi o Skoda sau un Mercedes E Class. La o scurtă interogare a Uber, Bolt și Yango am observat că un drum din centru până la Gara de Nord este cu peste 50% mai ieftin la serviciul rusesc. Yango este o aplicație care gestionează platforme ridesharing în țări din Europa, Orientul Mijlociu și Africa, iar în România momentan doar în București. Plata se face, deocamdată, doar cu cardul. Nu există în plan, la acest moment, implementarea unei funcții de creștere a prețului în funcție de cerere, cum este Uber sau Bolt. Yandex pare mai transparentă cu informațiile pentru că la Info poți afla cine sunt partenerii, care sunt tarifele, dar și ce date și de ce sunt stocate despre tine. Prețul redus poate contrabalansa reticența cu care a fost primit serviciul rusesc pe piața din România, din cauza recentei prietenii româno-sovietice care a impus patru decenii de dictatură comunistă. În plus, este cunoscută apetența Moscovei pentru culegerea de informații despre inamici, așa că există o mare reținere atunci când Yango te întreabă politicos dacă îi dai acces la locație, fișierele din telefon, fotografii sau posibilitatea de a iniția apeluri telefonice. În plus, aplicația nu permite momentan plata cash, așa că trebuie să-ți sacrifici și un card de debit. Yango a fost lansat în 2011, iar până sfărşitul lunii septembrie 2018 compania a înregistrat 1 miliard de curse cu peste 700.000 de şoferi conectaţi activ la serviciu în fiecare lună.

Avantaje

- costuri mai reduse

- curse în siguranță

- posibilitate de a alege

Dezavantaje

- e necesar un card de credit sau debit

- aplicația are acces la fișiere din telefon

- ești monitorizat pe perioada cursei

cifre

- 15 ani vechime maximă pentru mașină

- 5 lei, tariful de plecare la serviciul rusesc

- 300 de lei, costul autorizației ARR