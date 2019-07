Vision M Next, bestia hibridă

Acesta este conceptul de supercar hibrid plug-in Vision M Next. BMW continuă astfel seria deschisă de Vision Next 100 în 2016 şi continuată în 2018 cu Vision iNext. Conceptul propune un turbopropulsor în patru cilindri cuplat la un motor electric, ansamblul fiind capabil să asigure o putere totală de 591 de cai. Sprintul până la sută al lui Vision M Next ar fi de trei secunde, iar viteza maximă ar fi de 300 de km/h. Şoferul poate alege între o propulsie spate pe combustie şi o combinaţie hibridă în cazul tracţiunii integrale. În modul pur electric, cu tracţiune pe puntea faţă, M Next ar fi capabil de o autonomie de 100 de km.