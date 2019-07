Volkswagen şi Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a dezvolta vehicule autonome şi electrice

Volkswagen şi Ford sunt aproape de semnarea unui acord de parteneriat pentru a împărţi tehnologiile pentru maşinile autonome şi electrice, extinzând alianţa lor dincolo de cooperarea în domeniul vehiculelor comerciale, au declarat vineri pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



VW va împărţi cu Ford platforma sa pentru vehiculele electrice MEB, susţin sursele.



În martie, Volkswagen a semnat un acord pentru a dezvolta o camionetă cu rivala Ford şi a informat că va continua discuţiile privind extinderea alianţei lor pentru a include serviciile de mobilitate şi conducere autonomă.



Alte surse au declarat că boardul de supervizare al Volkswagen va analiza adâncirea alianţei la şedinţa din 11 iulie.



"Discuţiile cu Ford se desfăşoară foarte bine", a afirmat un purtător de cuvânt al VW, refuzând să dea detalii despre potenţiala alianţă dintre cei doi producători auto.



"Negocierile cu Volkswagen continuă, discuţiile sunt productive în câteva domenii. Vom face un anunţ oficial când vom avea mai multe informaţii", a precizat un purtător de cuvânt al Ford.



Anunţul vine după ce, joi, BMW şi Daimler au încheiat un parteneriat pe termen lung pentru a dezvolta împreună tehnologii pentru conducerea automată, iar 1.200 de tehnicieni de la cei doi producători auto de maşini de lux vor fi implicaţi în acest proces.



Parteneriatul strategic se va concentra pe dezvoltarea tehnologiilor pentru sisteme de conducere asistată, conducere automată pe autostrăzi şi parcare automată. Cele două companii germane speră să folosească noile sisteme în 2024.



Volkswagen, care încearcă să treacă peste efectele scandalului emisiilor (Dieselgate), vede alianţa sa cu Ford ca având o importanţă strategică pentru a-şi echilibra interesele regionale.



Cei doi producători auto vor să-şi combine forţele în domeniul vehiculelor comerciale şi camionetelor începând din 2022 şi să dezvolte în comun vehiculelor electrice şi autonome, o decizie prin care s-ar putea economisi miliarde de dolari.



Companiile Volkswagen şi Ford sunt presate să lanseze mai multe vehicule electrice în Europa, unde normele de poluare sunt înăsprite după scandalul Dieselgate, în care a fost implicat VW.



Volkswagen şi Ford sunt deja parte a unui joint-venture, denumit IONITY, din care mai fac parte rivalii BMW şi Daimler, pentru a dezvolta o reţea de staţii de încărcare ultra-rapide în Europa. De asemenea, Ford a creat anul trecut o divizie separată, cu o valoare de patru miliarde de dolari, care să regrupeze operaţiunile sale din domeniul vehiculelor autonome şi, totodată, a demarat căutarea de investitori externi pentru această divizie.



Directorii celor două companii au vorbit recent despre potenţialele economii de costuri în urma adâncirii alianţei, iar oficialii VW au discutat despre posibilitatea de a-şi produce vehiculele la fabricile Ford, în timp ce producătorul auto american ar putea folosi platforma pentru vehicule electrice a grupului german.



Ford are ca obiectiv să cheltuiască 11 miliarde de dolari pentru a dezvolta vehicule electrice în perioada 2015- 2022. De asemenea, va cheltui 800 de milioane de dolari pentru tehnologia necesară maşinilor fără şofer.



Şi Volkswagen are ca obiectiv investiţii de 150 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a dezvolta vehicule electrice şi maşini fără şofer.



Producătorii auto din întreaga lume negociază alianţe pentru a împărţi costurile legate de dezvoltarea de vehicule autonome şi electrice. De exemplu, grupul nipon Honda Motor a anunţat că va investi 2,75 miliarde dolari şi va prelua o participaţie la Cruise Automation, divizia gigantului american General Motors Co care se ocupă de dezvoltarea de vehicule autonome.



Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România.

AGERPRES