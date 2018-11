Volkswagen vrea să concureze Tesla cu un model sub 20.000 de euro

Grupul auto Volkswagen AG intenţionează să vândă maşini electrice cu un preţ sub 20.000 de euro (22.836 de dolari) şi să protejeze locurile de muncă din Germania modificând trei fabrici pentru a produce vehicule care să rivalizeze cu cele ale Tesla, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.



Planurile pentru un model electric al VW, cunoscut sub denumirea "MEB entry", vor fi discutate în şedinţa Comitetului de Supervizare din 16 noiembrie, susţin sursele. Grupul intenţionează să producă 200.000 de vehicule de acest tip.



Un alt model - I. D. Aero - va fi produs la fabrica din Emden, Germania, unde se realizează în prezent sedanul VW Passat.



De asemenea, Volkswagen, cel mai mare producător auto european, ar urma să negocieze alianţe cu rivala Ford şi cu firma sud-coreeană SK Innovation, care produce baterii destinate automobilelor electrice, adaugă sursele.



Acestea precizează că o camionetă electrică, ID Buzz, ar urma să fie fabricată la uzina VW din Hanovra, unde este produsă şi camioneta T6. Pentru a majora producţia de vehicule electrice Hanovra, camionetele de transport ale VW ar putea fi produse la fabrica Ford din Turcia, dacă sindicatele germane sunt de acord.



Alte surse au declarat recent, pentru Reuters, că Volkswagen şi Ford Motor au demarat "discuţii exploratorii" pentru a dezvolta în comun vehicule autonome şi electrice în cadrul unei alianţe strategice care ar permite celor două companii să economisească miliarde de dolari.



Producătorul auto german şi cel american ar urma să ofere informaţii cu privire la evoluţia negocierilor până la finele acestui an, a precizat o sursă care a dorit să îşi păstreze anonimatul.



În schimb, purtătorii de cuvânt de la Ford şi VW au repetat doar ceea ce au declarat anterior, respectiv că cele două companii colaborează în domeniul dezvoltării de vehicule comerciale.



"Memorandumul nostru de înţelegere cu VW acoperă discuţii cu privire la posibile colaborări în mai multe domenii. Este prematur să oferim alte detalii la acest moment", a declarat purtătorul de cuvânt de la Ford, Alan Hall.



Producătorii auto din întreaga lume negociază alianţe pentru a împărţi costurile legate de dezvoltarea de vehicule autonome şi electrice. De exemplu, luna acesta, grupul nipon Honda Motor a anunţat că va investi 2,75 miliarde dolari şi va prelua o participaţie la Cruise Automation, divizia gigantului american General Motors Co care se ocupă de dezvoltarea de vehicule autonome.



Volkswagen şi Ford sunt presaţi să lanseze mai multe vehicule electrice în Europa, unde normele de poluare sunt înăsprite după scandalul Dieselgate, în care a fost implicat VW. Marţi, directorul financiar de la Volkswagen, Frank Witter, a declarat că producătorul german este deschis la ideea de a încheia alianţe cu alte companii, în special în domeniul automobilelor autonome.



Volkswagen şi Ford sunt deja parte a unui joint-venture, denumit IONITY, din care mai fac parte rivalii BMW şi Daimler, pentru a dezvolta o reţea de staţii de încărcare ultra-rapide în Europa. De asemenea, în luna iulie a acestui an, Ford a creat o divizie separată, cu o valoare de 4 miliarde de dolari, care să regrupeze operaţiunile sale din domeniul vehiculelor autonome şi, totodată, a demarat căutarea de investitori externi pentru această divizie.



Ford Motor are aproximativ 200.000 de angajaţi şi 67 de fabrici în întreaga lume. Al doilea mare producător auto din SUA, Ford, este prezent şi pe piaţa din România.

AGERPRES